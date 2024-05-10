«Ваша Величносте», тиран. В Росії знову «коронували» Путіна

Поведінка Путіна свідчить про те, що він готовий піти на будь-які кроки, щоб залишитися при владі і протистояти демократичному Заходу.

«Дай бог, щоб кінець століття й означав кінець вашого перебування у владі», — такими словами московський патріарх Кірілл побажав Владіміру Путіну, зі зверненням «Ваша Величносте», перебування при владі до кінця життя, який 7 травня вп’яте склав присягу «президента» Росії, чого вдалося досягти шляхом надання вигляду законності процесу через зміну Путіним конституції та проведення сфальсифікованих «виборів», щоб продовжити своє чверть столітнє правління ще на шість років.

Недемократичність виборчого процесу в РФ підкреслює тривалу тенденцію порушення демократичних норм і принципів у цій країні. Процес голосування та підрахунку голосів був непрозорим і далеким від справедливості. Без реальної конкуренції, з відсутністю справжніх опонентів, ці вибори були фіктивними, відображаючи лише бажання Путіна утримувати владу будь-якою ціною.

Зазначені «вибори» були затьмарені фальсифікаціями та масовими порушеннями, що ставить під сумнів їхню легітимність. Незалежні спостерігачі, які могли б надати оцінку виборчому процесу, не були допущеними, що ще більше підриває довіру до результатів голосування.

Особливо гостро питання нелегітимності постало на тлі проведення голосування на окупованих територіях України. Це не тільки суперечить міжнародному праву, але й підкреслює агресивні наміри Росії щодо розширення своїх кордонів за рахунок незаконної анексії та військової експансії.

Путін продовжує зміцнювати свою диктатуру, узурпуючи владу в Росії. Його дії повністю відповідають практиці тоталітарних режимів, які прагнуть придушити будь-яку форму опозиції і попирати права своїх громадян. Росія під керівництвом Путіна перетворюється на державу, яка протистоїть загальнолюдським цінностям й систематично порушує права людини.

Вочевидь, Путін воліє керувати закритою для вільного світу країною. Це зробить кремлівський режим повністю герметичним і вкрай загрозливим, оскільки його подальші дії будуть абсолютно непередбачуваними. Навіть сама церемонія «інавгурації» розглядається кремлівськими ідеологами як можливість продемонструвати міць РФ та налаштованість на боротьбу із «західними ворогами» — на кшталт того, як це мало місце за радянських часів.

Примітно, що підхід російського державного телебачення до висвітлення події за всі ці роки не змінився. Як і в попередніх випадках, Путіна показали, як він завершує роботу у своєму кабінеті, перш ніж пройти довгим коридором і бути відвезеним на церемонію, також цим демонструючи закостенілість режиму.

Втім, все ж була помітна відмінність — погодні умови, яких не можна було приховати від об’єктивів. Адже цьогорічна версія «інавгурації» була сірою та сніжною, що дозволило кремлівським чиновникам засипати Путіна хвалою за те, що він мужньо витримав холод без головного убору.

Нічим особливим не вирізнялася після складання присяги і зобов’язання захищати конституцію Росії й коротка промова, в якій Путін пообіцяв «поставити інтереси та безпеку російського народу понад усе». Зазначене влучно прокоментувала німецька газета «Frankfurter Allgemeine Zeitung», зазначивши, що «окрім порожнього національного пафосу, промова Влідіміра Путіна на офіційній інавгурації його п’ятого президентського терміну не мала жодного змісту».

Та й перед ким московський тиран мав щось говорити? Перед звиклим до всього російським народом, якого більше десяти років женуть в Україну віддавати життя за міфічні ідеали кремлівської влади? Чи іноземними високопоставленими особами, список яких включав лічених представників?

Цілком зрозуміло, що нічого у найближчі роки в РФ не зміниться. Після псевдоінавгурації російське населення буде вписано у жорстку рамку «війна — неприпустимість протестів з будь-яких причин», бізнесу та елітам буде продемонстровано дистанції від Кремля, яких потрібно буде дотримуватись, із паралельним формуванням запитів на експропріацію активів через нелояльність до влади, а у військових відбуватимуться публічні «чистки» на тлі конкуренції спецслужб та армії.

Україна, як йдеться в заяві МЗС, не визнає російського диктатора демократично обраним на так званих березневих «виборах» й легітимним президентом РФ, а також закликає зробити те саме інші країни та міжнародні організації. Зазначається, що РФ порушила положення численних міжнародних документів, які є основою сучасної системи міжнародних відносин — насамперед Статуту ООН, Декларації про принципи міжнародного права, Женевської Конвенції про захист цивільного населення під час війни, Заключного акту НБСЄ, а також десятків резолюцій Генасамблеї ООН.

Раніше відповідні резолюції із закликами не визнавати так звані вибори в РФ, а Путіна — легітимним президентом ухвалили ПАРЄ та Європарламент. Й міжнародна спільнота повинна надалі вказувати на Путіна, як на нелегітимного узурпатора, діючи відповідним чином.

Загалом ситуація, пов’язана із черговим переобранням, викликає неабияке занепокоєння. Поведінка Путіна свідчить про те, що він готовий піти на будь-які кроки, щоб залишитися при владі і протистояти демократичному Заходу. Його недемократичний режим становить загрозу не лише для російських громадян, а й для сусідніх країн та світового порядку в цілому.

Вельми показовим щодо цього був парад 9 травня на Красній площі у Москві, який Путін використав з метою пропаганди війни і залякування ядерною зброєю. Цілком імовірно, що Росією свідомо може бути розпочатий сценарій розширення конфлікту у Європі, що для російської аудиторії може стати каталізатором до всезагальної мобілізації.

Саме тому цивілізований світ повинен навчитися діяти більш жорстко по відношенню до російського режиму, котрий прагне реалізації стратегії терористів із притаманним ірраціоналізмом, позаетичністю, нехтуванням міжнародного права тощо. Адже від цього залежить безпека, свобода і процвітання людства у наступні роки та десятиліття.

Станіслав ЖЕЛІХОВСЬКИЙ, кандидат політичних наук, член-кореспондент Української академії геополітики та геостратегії