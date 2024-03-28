Приголомшуй і заплутуй: як роспропаганда використовує «Крокус»

«Візитна картка Яроша», «11 вересня – акт ЦРУ», «Буча – робота націоналістів під британським контролем» – казки відомі… наразі «биліна» про «Крокус».

Незважаючи на попередження американців, російські слабаки залишили без нагляду величезний комплекс з щонайменше десятьма тисячами відвідувачів. Московити навіть на Пасхальній службі в сільській парафії ставлять озброєний патруль. А тут …

Примітно те, що роль охорони комплексу та її менеджерів від початку виведено за дужки.

Якщо за інших великих трагедій Слідчий комітет РФ відразу затримує ключових адміністраторів і вилучає всю документацію, то тут – тиша. У комплексі була охорона, був відео контроль на всіх поверхах, мало бути своє начальство.

Нехай кількох охоронців на вході вбили – а де були всі інші? Що робили?

Вони мали бачити, що терористи покинули будівлю і поїхали і могли б і перекрити виїзд, і поінформувати рятівні та спецслужби про те, що до будівлі можна заходити та проводити рятувальну операцію.

Окреме питання, і до господарів комплексу – скільки треба було платити співробітниками правоохоронних органів – щоб вони не показувалися на території комплексу та не зацікавилися його персоналом навіть після злочинної недбалості під час теракту? А скільки заплатили господарям Крокусу за втрату будівлі?!

Прикидайся, що це так, поки це не стане правдою

У пропагандистському арсеналі є безліч методів і тактик дії на аудиторію – від риторичних хитрощів до лексико-семантичних способів мовного впливу. Не слід ігнорувати зв’язок між пропагандистськими наративами і ідеологічною обробкою.

Пропагандони кремля зі шкіри лізуть, щоб прив’язати Україну та Захід до мерзенного теракту, вочевидь зрежисованого на Лубянці.

Ведучий етерів «Соловйов Live» Сєргєй Карнаухов заявив, що теракт був безпрецедентним і не мав світового аналогу.

Мабуть журналіст забув, наприклад, про облогу школи в Беслані 2004 року, що призвела до загибелі 330 осіб, або погром, влаштований Хамасом в Ізраїлі 7 жовтня 2023, що призвів до загибелі щонайменше 1200 людей – подія, яку російські пропагандисти назвали «дуже гарною новиною», висміюючи ізраїльтян за їхню непідготовленість.

Далі Карнаухов розмірковує: «Пам’ятаєте, що посольства США і Британії закликали своїх громадян покинути росію через наближення терористичних атак. Що ви мали на увазі? Ви знали про це? Я впевнений, що це зробила Україна!». «Без сумніву, головні організатори цього акту сидять у Лондоні, Вашингтоні та Києві».

Інший пропагандист Армен Гаспарян, який так само звинуватив Захід і Україну та передбачив, що москва «вб’є дерев’яний кілок» у груди винуватців, проводячи паралелі з жорстокою тактикою росії, яку вона раніше застосовувала в Чечні – разом із фізичною ліквідацією українського уряду.

Про це написав і у своєму Telegram Мєдвєдєв: «Якщо буде встановлено, що це терористи київського режиму, з ними та їхніми ідейними натхненниками неможливо боротися інакше (ніж розстрілами і репресіями). Всі вони повинні бути знайдені і нещадно знищені як терористи, зокрема й представники влади країни, яка вчинила таке звірство. Смерть за смерть».

А на питання НАВІЩО був здійснений цей теракт, як бачимо версій/відповідей – жодної! Скоріш, як виправдання для ще більш жорстоких заходів проти українців і закручування гайок в своїй країні. Право сильного закріплено та підтримується табірною культурою.ру на всіх рівнях.

Загалом от ці експерти ретранслюють свої фірмові наративи, показуючи «турботу» влади за кожного «простого» росіянця. «Пропагандистський спецпідрозділ» використовує дезінформацію та мову ворожнечі, щоб сформувати у громадян країн ЄС негативне ставлення до українців, а також домогтися припинення чи хоча б зменшення обсягів західної допомоги Україні. Італійський канал RAI постійно повідомляє про причетність Києва до теракту в московії. Підкріплюючи спіч журналістів бігучою строкою.

Але брехня постійно вилазить на поверхню. От і Лукашенко «випадково» представив свою версію того, що відбувається після теракту в московському «Крокус Сіті Холлі». Тільки от несподівано його слова розходяться з тим, що говорив путін. Бацько заявив, що «нападники намагалися спочатку виїхати з РФ до Білорусі, а після невдалої спроби рушили у бік кордону РФ з Україною» (наводить “Белта”).

У своєму останньому зверненні до нації путін не згадав про ІДІЛ, а натомість заявив, що нападники були захоплені «під час втечі в Україну». Брянська область, де, за повідомленнями, були затримані підозрювані, межує як з білоруссю, так і з Україною. Путін також вкотре озвучив свої плани, які не варто сприймати як порожні погрози: «Захід споконвіку ставить завдання розібратися з росією, але ми, схоже, з ними розберемося швидше».

Ну і про те, що в нього «кров кипить», побачивши «жертв терористичної атаки України на мирний Бєлгород». Це прямо як по Чапеку: «Ворог підступно напав на наші літаки, які мирно бомбили його міста».

Диктатура — це вибір не між правдою і брехнею, а між правдою і силою.

Росія відома світові як держава, що використовує терористичні методи проти власного народу і проти своїх сусідів. Влада росії знайшла можливість облити український уряд тим же брудом, а інформаційне поле наповнити шантажем, погрозами, ненавистю.

Путін і Ко ще почуваються «володарем світу», тим, хто не помилився, тими, кого не заплутати і не спіймати… але вони вже на дні, вже смердить.

Манана АБАШИДЗЕ, журналіст, кандидат юридичних наук