Росія перетворює Грузію на стратегічний актив у війні проти України

Нова військово-морська база в Очамчирі зможе використовуватись росією для завдання ударів по українським цілям, і вона у свою чергу стане законною ціллю для Києва.

Чорноморський флот РФ витіснений із Севастополя під натиском українських ударів. З осені 2022 року росія стрімко реалізує проект створення військово-морської бази в Очамчирі (Грузія) — на території окупованій Абхазії. Базуючи військовий флот у близькості від грузинських портів Поті та Батумі, росія отримує важелі контролю морських сполучень Грузії.

Несподіваним для московії наслідком війни в Україні стало те, що вона втратила севастопольську базу для свого Чорноморського флоту. За даними української сторони, з початку військових дій Києву вдалося знищити третину його кораблів, кількість яких до війни оцінювалася в 80. Це зрештою змусило командування вивести більшу частину флоту до Новоросійська, але і там вони не у безпеці. Росія знайшла для свого флоту безпечнішу гавань і планує створити постійну військово-морську базу в абхазькому порту Очамчира.

Як повідомило видання Reuters, база може бути введена в експлуатацію вже цього року.

Як зазначає Бі-бі-сі, на супутникових знімках видно, що вже з 2022 року на цьому місці ведуться днопоглиблювальні та будівельні роботи, які мають дозволити порту приймати судна більшого розміру, подібні до тих, за допомогою яких росія завдає ударів по цілям в Україні та Сирії. Вона зможе використати базу для завдання ударів по українським цілям, і вона у свою чергу стане законною ціллю для Києва — незважаючи на те, що за міжнародним законодавством перебуватиме на території Грузії (про це вже заявив В. Зеленський).

Російський військово-морський проект, що стрімко розвивається, істотно змінить баланс сил у регіоні і різко підвищить ризики для Грузії та її залежність від москви.

«Нова база фактично закріплює контроль Кремля над 20% міжнародно визнаної території Грузії, які є Абхазією, і розташовується в безпосередній близькості від грузинських портів Поті та Батумі. Росія отримує потенційну можливість контролювати морські комунікації Грузії, яка не має власного військового флоту, і потужний важіль впливу для стримування планів євро- та євроатлантичної інтеграції країни. Вимушений через контрнаступ українських військ, з окупованого Кримського півострова російський флот відступив до російського міста Новоросійськ. Туди з порту Севастополь передислоковано щонайменше 17 суден. Нова база в Очамчирі буде розташована на 500 кілометрів далі на південний схід, і таким чином, зробить його менш вразливим для атак. Ймовірне отримання Україною винищувачів F-16 від західних союзників, могло додати ще один поштовх цьому рішенню: коли б вони не прибули, ці літаки можуть становити серйозну загрозу для флоту в його нинішньому місці.

Раніше росія використовувала порт Очамчир для військово-морських операцій. Під час російсько-грузинської війни 2008 року російські кораблі були розміщені в порту і використовували його як стартовий майданчик для наступу на контрольовану Тбілісі територію. Відтоді вищезгадана угода 2009 року з де-факто керівництвом Абхазії, надала Росії непрямий контроль над портом. Грузія роками стикається з проблемами військово-морської безпеки», зазначається у статті групи грузинських експертів, опублікованій проектом Ponars Eurasia.

Розширення російської військової присутності поблизу грузинських портів стане також важливим фактором у реалізації проектів розширення Середнього коридору — Транскаспійського транспортного маршруту з Китаю до Європи, що пролягає через Азербайджан та Грузію в обхід РФ. Після початку російського вторгнення в Україну значущість та міжнародні перспективи маршруту різко зросли. За перші п’ять місяців 2023 року транзит товарів з Китаю до Європи через Середній коридор збільшився на 77% порівняно з тим же періодом 2022 року.

«Якщо ж росія таки переведе свій Чорноморський флот до порту Очамчир, це має потенціал перетворити Грузію на універсальний стратегічний актив для зусиль росії проти України — або навіть на додатковий театр конфлікту. Придбання бази в Очамчирі не тільки дає РФ можливість розпочинати напади з берегів Грузії, але й підвищує сприйнятливість Грузії до дій у відповідь з боку України», вважають військові експерти Грузії.

Повторюсь, президент України В. Зеленський уже заявив, що «Будь-яка нова російська база, включно з Абхазією, вважатиметься законною ціллю українських військових. Ця реальність загрожує перенести війну на територію Грузії, створюючи гостру проблему безпеці».

Намагаючись зберегти нейтралітет, керівництво Грузії применшили російські плани як такі, що не становлять безпосередньої загрози для Тбілісі. Проте, якщо війна пошириться на територію Грузії, наївні сподівання уряду, що він зможе зберегти свій офіційний нейтралітет, будуть розбиті, а також це зашкодить «прагматичній» зовнішній політиці Тбілісі щодо РФ.

Росія все більше впливає на зовнішньополітичний вибір Грузії, послідовно обмежуючи потенціал та інструменти її європейської інтеграції. Грузія почувається практично беззахисною перед можливим російським вторгненням. Ці страхи, у свою чергу, зміцнюють внутрішньополітичні позиції «господаря» країни і лідера правлячої партії «Грузинська мрія» Бідзини Іванішвілі, що балансують між курсом євроінтеграції та «взаєморозуміння з Москвою». На жаль у таких умовах будівництво портів для бази російського чорноморського флоту в Абхазії стає довгостроковим фактором, що закріплює російський протекторат у грузинській зовнішній та внутрішній політиці.

Манана АБАШИДЗЕ, журналіст, кандидат юридичних наук