Кандидат в президенти чи підсудний? Трамп загрожує суддям смертю, а Америці – «хаосом»

Видання Reuters опублікувало велику статтю «Судді у справах, пов’язаних із Трампом, стикаються з безпрецедентною хвилею погроз».

Переклад у скороченому вигляді.

«Дональд Трамп заклав початок. [Він] своїми діями та словами дав дозвіл іншим виступати і говорити про суддів не просто критикуючи їхні рішення, а зневажаючи їх і всю судову систему».

Голова Верховного суду Огайо Морін О’Коннор.

Судді та прокурори стикаються з неодноразовими погрозами насильства, коли вони розглядають справи, пов’язані з Трампом, свідчать інтерв’ю та документи. Хвиля залякувань послідувала за нападами екс-президента на суддів, як на корумпованих і упереджених – і дехто стурбований тим, що це загрожує давній традиції незалежності судової влади в Америці.

«Ми ніколи навіть не думали, що хтось із нас може бути вбитий на цій роботі» – Окружний суддя США Ройс Ламберт Ламберт, ветеран війни у ​​В’єтнамі.

Окружному судді Ройсу Ламберту погрожували розлючені злочинці. Наркокартелі. Навіть Аль-Каїда. «Я не міг повірити, скільки мені погрожували вбивством», — сказав Ламберт Reuters, вперше оприлюднивши телефонні дзвінки до нього.

Оскільки Трамп стикається з купою звинувачень і судових процесів напередодні цьогорічних виборів, його «прихильники» ведуть кампанію погроз і залякування суддів, прокурорів та інших судових службовців, згідно з оглядом даних про загрози, зібраним Службою маршалів США.

Будучи фаворитом висунення в президенти від Республіканської партії у 2024 році, в той же час обвинуваченим у чотирьох кримінальних справах щодо 91 злочину, Трамп змішав ролі кандидата та підсудного. Він нападає на суддів як на політичних ворогів, демонізує прокурорів і вважає судову систему упередженою проти нього та його соратників.

Відтоді, як Трамп розпочав свою першу президентську кампанію в червні 2015 року, середня кількість погроз і ворожих повідомлень на адресу суддів, федеральних прокурорів, судового персоналу зросла більш ніж утричі, згідно з даними Служби маршалів, які відповідають за захист персоналу федерального суду.

З кінця 2020 року Д. Трамп різко посилив свою критику судової системи, спочатку через десятки невдалих позовів, спрямованих на скасування програшу на виборах, а потім через каскад кримінальних і цивільних процесів. За цей час серйозні погрози лише федеральним суддям зросли більш ніж удвічі: з 220 у 2020 році до 457 у 2023 році (як повідомило Reuters 13 лютого 2024р).

«Дональд Трамп заклав початок», — сказала в інтерв’ю голова Верховного суду Огайо у відставці Морін О’Коннор, яка пішла у відставку наприкінці 2022 року. Трамп «своїми діями і словами дав дозвіл іншим не просто критикуючи їхні рішення, а зневажаючи їх і всю судову систему».

Трамп виявився зухвалим у публічних коментарях, заявивши, що якщо кримінальні справи проти нього зашкодять його перспективам на виборах, «у країні буде хаос».

Для суддів погрози завжди були частиною роботи. Але традиційно вони надходять від постраждалих сторін – злочинця, розгніваного тривалим терміном ув’язнення, подружжя через рішення про розлучення, бізнесмена через рішення про банкрутство. Сьогодні одна політично підтягнута справа може породити сотні погроз від людей, які не зацікавлені в цій справі. Ці випадки можуть викликати гнів у всьому політичному спектрі.

Багато погроз на адресу суддів повторюють заяви Трампа в публікаціях і промовах у соціальних мережах, де він нападав на суддів як на «абсолютно упереджених», «нечестивих», «партійних» і «ворожих», судові справи як «сфальсифіковані», а прокурорів називав «корумпованими». Погрозливі повідомлення на протрампівських онлайн-форумах часто повторюють ці тези, або виставляють колишнього президента героїчною фігурою, обложеною корумпованими суддями в таємних змовах «демократів».

«Хлопці, скоро в меню буде вішати суддів за державну зраду!» – сказав один анонімний дописувач на протрампівському платформі Patriots.Win. У дописі згадувалося про федерального суддю Льюїса Каплана, який головував по справі за позовом письменниці Е. Джин Керролл про наклеп Трампа в Нью-Йорку.

Підбірка дописів колишнього президента Трампа на його сайті в соціальних мережах Truth Social, у яких він критикує суддів і прокурорів. Додано Reuters.

Судді на всіх рівнях юридичної системи США висловили тривогу, заявивши, що зростаюча хвиля загроз ставить під загрозу незалежність судової системи, яка лежить в основі демократичного конституційного ладу Америки. Судді не тільки виносять рішення у кримінальних і цивільних справах, але й діють, як стримувач влади президента США, Конгресу та урядів штатів.

У 2022 році він закликав до припинення дії Конституції США, якщо вона поверне його до влади. У грудні він заявив, що хотів би «бути диктатором на один день» — його перший раз на посаді, щоб він міг відгородити кордон США і Мексики.

«Масове шахрайство такого типу та масштабів дозволяє скасувати дію всіх правил, положень і статей, навіть тих, що містяться в Конституції», — заявив Трамп вже в березні 2024, повторивши свої неправдиві заяви про те, що вибори 2020 року, які він програв президенту Джо Байдену, сфальсифікували.

Агентство Reuters опитало 14 діючих суддів і чотирьох суддів у відставці. Деякі не бажали ділитися подробицями про погрози, які вони отримували, або про заходи безпеки, які вони вжили. Але всі висловили занепокоєння з приводу зростання кількості погроз та їх потенційної можливості підірвати легітимність судів.

«У нас не може бути ситуації, коли судді бояться, що судові рішення можуть призвести до репресій», – сказав в інтерв’ю суддя Апеляційного суду США Річард Салліван, який очолює федеральний судовий комітет.

У судовій заяві від 26 лютого 2023 р. окружний прокурор Манхеттена Елвін Брегг звинуватив Трампа в серії погроз вбивством, які він отримував під час судового розгляду справи про те, що Трамп платив «замовчувані» гроші, щоб приховати роман із порнозіркою. В посланні до Брегга був вкладений «білий порошок» і записка: «Елвін: я збираюся вбити тебе». Інший попередив, що його «вб’ють», якщо він «не залишить Трампа в спокої». Посилаючись на сплеск погроз до 89 у 2023 році порівняно з одним роком раніше, Брегг домагався наказу судді обмежити публічні заяви Трампа .

Іншою мішенню Трампа став суддя Нью-Йорка Артур Енгорон, який зобов’язав екс-президента сплатити 454 мільйони доларів штрафу за шахрайське завищення його власного капіталу, щоб обдурити кредиторів у його бізнесі з нерухомістю. Офіцер служби безпеки в суді засвідчив що суддя та його співробітники отримали «сотні погроз, зневажливих і образливих коментарів та антисемітських повідомлень», пов’язаних зі справою. «Повірте мені, я прийду за тобою», — йшлось в одному з повідомлень.

Таня Чаткан, федеральна суддя у Вашингтоні, яка веде кримінальну справу спеціального прокурора Джека Сміта проти Трампа щодо підриву виборів, також стала мішенню. На платформі соціальних мереж Трампа Truth Social назвав її «упередженою суддею, яка ненавидить Трампа, та не здатна забезпечити йому справедливий суд».

…Наступного дня після того, як Трампу офіційно висунули звинувачення у справі, Трамп написав у Truth Social: «Якщо ви пришли за мною, я піду за вами!» Суддя Чаткан отрималп також тривожне голосове повідомлення. «Ти, дурна рабиня, — сказав жіночий голос, використовуючи расистську образу. — Якщо Трампа не оберуть у 2024 році, ми прийдемо вас убивати. Тож ступай обережно, суко».

Отримане Танею Чаткан, федеральним суддею, призначеною спеціальним прокурором Джеком Смітом у кримінальній справі щодо підриву виборів проти Трампа.

Речник Трампа тоді заявив, що його коментарі в соціальних мережах є «визначенням політичних виступів» і спрямовані на групи інтересів, а не на суддів. Спецпрокурор Сміт зазначив: «Трамп намагався підірвати довіру до системи кримінального правосуддя через підбурювальні атаки на фігурантів справи.»

Федеральні агенти заарештували жінку, яка погрожувала Чаткан. Це була 43-річна Ебігейл Джо Шрі з Техасу. Вона не визнала себе винною у федеральному злочині у вигляді погрози судді та чекає суду, а її адвокат відмовився від коментарів.

Потрясінням стало вбивство сина федерального судді Нью-Джерсі Естер Салас у 2020 році. Стрілець, який себе назвав «антифеміністом», звинуватив Салас у тому, що вона надто повільно розбирала справу, до якої він був причетний. Він одягнувся в уніформу водія поштової доставки, приїхав з начебто з доставкою до їх будинку, застрелив 20-річного хлопця, коли той відкрив двері. Згодом вбивця покінчив із собою.

Після вбивства сина суддя Салас виступала за нові закони, які краще захищали особисту інформацію про суддів і запобігти їх розкриттю хакерами. У 2022 році Конгрес прийняв федеральну версію, названу на честь сина Саласа Деніела. «Але більшість інших штатів цього не зробили. Ми маємо переконатися, що судді перебувають у безпеці та можуть виконувати свою роботу, не відчуваючи себе мішенями під час тренувань», — сказала вона в інтерв’ю.

Джерело: https://www.reuters.com/investigates/special-report/usa-election-judges-threats/

Манана АБАШИДЗЕ, журналіст, кандидат юридичних наук