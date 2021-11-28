У фракції «СН» пропонують Раді повернутися до законопроекту щодо законодавчої ініціативи народу

За Конституцією, народ є єдиним джерелом влади в Україні, однак права подавати законопроекти до парламенту він не має.

У фракції «Слуга народу» пропонують Комітету Верховної Ради з питань правової політики повернутися до розгляду законопроекту №1015, поданого Президентом Володимиром Зеленським у серпні 2019 року.

Відповідне депутатське звернення подав очільнику Комітету Андрію Костіну голова Комітету ВР з питань фінансового розвитку, член групи з міжпарламентських зв’язків з Азербайджанською Республікою, депутат від «Слуги народу» Дмитро Наталуха.

Законопроектом №1015 «Про внесення змін до статті 93 Конституції України (щодо законодавчої ініціативи народу)» пропонується додати до переліку суб’єктів законодавчої ініціативи народ України. Наразі право подавати законопроекти до Верховної Ради мають лише народні депутати, Кабінет Міністрів та Президент України.

У своєму листі до голови комітету з питань правової політики Дмитро Наталуха зазначає, що як народний депутат України отримав електронне звернення київського адвоката та громадського діяча Андрія Денисенка, у якому висловлюється прохання про внесення законопроекту №1015 на обговорення парламенту.

«З метою належного виконання депутатських повноважень, а також керуючись статтею 16 Закону України «Про статус народного депутата України», прошу розглянути відповідне звернення адвоката Денисенка А.Б та проінформувати про результати розгляду мене та заявника у законодавчо визначений термін», – йдеться у зверненні Наталухи.

У свою чергу адвокат Андрій Денисенко, до якого «ПіК» звернувся по коментар, вважає, що повернення законопроекту №1015 на розгляд парламенту може стати реальним кроком до запровадження справжнього, а не фіктивного народовладдя в Україні.

«Згідно зі статтею 5 розділу I Конституції, єдиним джерелом влади в Україні є народ України. Однак в реальності ми бачимо, що єдина роль, яку дозволяється грати народу, – це участь у виборах раз на чотири-п’ять років. Решту часу цьому джерелу влади відводиться роль весільного генерала – усі посилаються на інтереси народу та те, що у нас нібито панує народовладдя, однак народ навіть не має права подавати до Верховної Ради проекти законів», – підкреслив Денисенко.

За його словами, зауваження КСУ, що у законопроекті №1015 не визначено зміст терміну «народ», є «фарисейством».

«Чомусь коли йдеться про Основний Закон, де чорним по білому написано: «Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ», ніхто не переймається невизначеністю термінів. Утім, якщо КСУ вважає це питання настільки принциповим, можна піти шляхом Швейцарії, Австрії та інших європейських країн і визначити мінімальний розмір групи, яка має право подавати законопроекти до парламенту, – 10 000 виборців, 100 000 виборців, 1/10 від загальної кількості виборців в країні, тощо. Проблема в тому, що замість того, щоб працювати із законопроектом, Верховна Рада мовчки поховала його і вже два роки робить вигляд, ніби його не існує. Я звертався до багатьох народних депутатів з проханням підняти це питання, але тільки Дмитро Наталуха знайшов час їм зайнятися. Я дуже вдячний Дмитру Андрійовичу і сподіваюся, що наші спільні зусилля призведуть до позитивного результату і закладуть фундамент великого правового будівництва у державі», – зазначив Андрій Денисенко.