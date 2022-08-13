Нас підтримає увесь (?) світ!

Цей штамп дуже популярний і приємний для нас, а чи відповідає він дійсності? Так, певною мірою відповідає, бо нас таки підтримує цивілізований світ. Але…

Під час голосування відповідних резолюцій в Генеральній Асамблеї ООН більшість її членів підтримають українську боротьбу та засуджують агресора. Абсолютна меншість відверто стає на бік росії. Але доволі багато країн утримуються, або взагалі не голосують. І ці країни репрезентують більшість людства, на жаль. Їхні мотиви різні, найчастіше згадують антиамериканізм. Проте головне – це їхнє навмисне ігнорування базових мотивів створення Організації Об’єднаних Націй, її Статуту.

Російська Федерація в березні 2014 р. порушила всі основні принципи міжнародного права. Зокрема, принципи суверенної рівності держав, незастосування сили та загрози силою, непорушності державних кордонів, територіальної цілісності (недоторканості) держав, мирного вирішення міжнародних суперечок, невтручання у внутрішні справи, загальної поваги прав людини, сумлінного виконання взятих на себе зобов’язань тощо. Але ООН була не спроможна адеквато відреагувати на ці міжнародні злочини рф. Росія досі член Ради Безпеки. На засіданнях РБ триває маячня росії, а багато членів ради продовжують говорити про «конфлікт на Україні» та висловлюють «глибоке занепокоєння»…

Втім, справа не лише в ООН. Тільки половина з держав G20 (Групи двадцяти найпотужніших економік світу – 85 відсотків світового ВВП!) приєдналася до міжнародних санкцій, накладених на агресора внаслідок новітньої інвазії в Україну.

Cпротивників санкцій Китай, Бразилія, Аргентина, Мексика, Індонезія, ПАР, Індія, Саудівська Аравія, Туреччина (країна-член НАТО!).

Значна частина країн Африки, Азії та Латинській Америці не збираються поки підтримувати зусилля США та ЄС з ізоляції росії та її керівництва. І, здається, московські аналітики правильно врахували це.

Тобто реально Україну підтримує меншість людства, країни т.з. «золотого мільярду»…

Отже ситуація дуже не проста. Проте втрачати оптимізм не варто.

Останні роки я неодноразово писав, що перемога над новітньою «імперією зла» можлива лише шляхом консолідації Заходу (за участю України, як невід’ємної частини цього Заходу). І Захід, здається, при певних застереженнях, на цьому шляху.

Значною мірою сучасна українсько-російська війна має екзистенційний характер для визначення подальшої долі людської цивілізації… Чи зможуть цінності на яких базується сучасна підтримка України перемогти егоїзм, самовпевненість, меркантильність, ігнорування міжнародного права з боку фактичних адвокатів імперії зла…

Ігор ТОДОРОВ, директор Центру міжнародної безпеки УжНУ, професор