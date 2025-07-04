ЗМІ: Контрабанду під виглядом дронів для ЗСУ, ймовірно, ввозять через митні пости на Львівщині та Буковині 

Є підстави вважати, що в Україну під виглядом дронів для ЗСУ ввозять контрабанду. Можливо причетні до порушень начальники митних постів – Ворожбит, Турчин, Тофан та керівники обласних митниць – Кузнік та Герасимов, – повідомляє ЛЄНТА.ЮА

Всупереч нещодавній заяві прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля про те, що в Україні найбільша та найефективніша антикорупційна інфраструктура, а боротьба з корупцією в Україні оцінена на найвищому рівні, на українському кордоні як і раніше продовжують масово діяти схеми контрабанди та виведення грошей з країни, через що державний бюджет України недоотримує великі кошти. Як повідомляє видання Vesti-ua з посиланням на джерела в українській митниці, через чотири митних пости у Львівській та Чернівецькій області, а саме пости “Краковець”, ”Мостиська”, “Рава-Руська” та “Порубне”, ймовірно, з відома керівників цих постів та начальників митниць в цих областях вночі в Україну завозиться контрабандою брендовий одяг та взуття. Відбувається це наступним чином. Ще на складах у Польщі та Румунії 20-тонний контейнер, повний брендових речей — курток, взуття, сумок, вартістю у сотні тисяч доларів, розвантажується у декілька мікроавтобусів, які вночі під виглядом пасажирських перевезень перетинають український кордон у вказаних пунктах пропуску, де не проходять жодного огляду та не заповнюють жодних декларацій.

“Як результат — нуль надходжень у бюджет, а це — десятки та сотні мільйонів гривень, частина з яких йде на хабарі начальникам митних постів Ворожбиту Назару Степановичу, Турчину Володимиру Богдановичу, Тофану Петру Георгійовичу, а також керівникам обласних митниць — начальнику львівської митниці Андрію Кузніку та чернівецької — Юрію Герасимову. Джерела на митниці не виключають, що виконуючий обов’язки голови Державної митної служби України Звягінцев Сергій Борисович в курсі того, що відбувається, та отримує свою частину вигоди з реалізації цієї схеми”, — пише видання.

Зліва направо: керівник львівської митниці Андрій Кузнік, керівник Чернівецької митниці Юрій Герасимов та в.о. голови Державної митної служби Сергій Звягінцев

Окрім цього, під час повномасштабної війни на українській митниці почала діяти інша схема з завезенням дронів для ЗСУ. Як відомо, уряд звільнив від сплати мита і ПДВ поставки дронів в Україну, аби спростити постачання техніки на фронт.

“Це стало ідеальним інструментом для контрабандистів, адже наразі під виглядом імпорту БПЛА ряд компаній оформлюють поставку контрабанди, за ввезення якої також не сплачують жодних зборів у бюджет. Або ж взагалі оформлюють на митниці фіктивні документи про ввезення дронів, яких насправді не існує, завдяки чому просто виводять гроші з України”, — пише видання. Небайдужі співробітники митниці, як зазначає ЗМІ, помітили, що у великій кількості декларацій про ввезення партій БПЛА замість великої кількості фотографій огляду контейнера з наявним у ньому товаром, що вимагають встановлені митні правила та вимоги щодо оформлення вантажу, фігурує одне й те саме фото огляду одного дрону.



Фото дрона, яке використовують митники для оформлення великої кількості декларацій про ввезення дронів в Україну

“Таким чином під виглядом закупівлі дронів виводяться сотні мільйонів доларів за кордон. У деклараціях про фіктивне ввезення дронів в Україну фігурують одні й та самі компанії”, — зазначає видання.

Серед компаній:

ТОВ “ФЕРТЕНІКА” 44372310 та ТОВ “МЕРІЕЙТ” 43840643 задекларувало псевдоімпорт БПЛА на 4,4 млн доларів США від GN ELECTRONIC SP. Z O.O. (Poland)

ТОВ “ЛОЯЛХІЛЗ ГРУП” 45339667 задекларувало псевдоімпорт БПЛА на 6,4 млн доларів США від LATUNA LIMITED (HONG KONG) – –

ТОВ “ПЕППЕР СТАР”44610024 задекларувало псевдоімпорт БПЛА на 7,1 млн доларів США від TORQUE TRADE LIMITED (HONG KONG)

ТОВ “ПЕППЕР СТАР”44610024 задекларувало псевдоімпорт БПЛА на 5,1 млн доларів США від ABSales Group Limited (HONG KONG) –

ТОВ “ПОЛІПРОМ КОНТУР” 44972273 задекларувало псевдоімпорт БПЛА на 13 млн доларів США від STARNINE SALES LIMITED (HONG KONG)

ТОВ “СЕНФІДЖО ІНД”45242023 задекларувало псевдоімпорт БПЛА на 18 млн доларів США від WHARVEST LIMITED (HONG KONG) –

ТОВ “ВІТАЛ ПРОГРЕС” 45214462 задекларувало псевдоімпорт БПЛА на 11 млн доларів США від OPTIMA TRADE LIMITED (HONG KONG)

ТОВ “ЛАВРА ГРУП” 45023845 задекларувало псевдоімпорт БПЛА на 9,1 млн доларів США від TORQUE TRADE LIMITED (HONG KONG)

ТОВ “НЕКСУС ТОРГ” 45351930 задекларувало псевдоімпорт БПЛА на 10,1 млн доларів США від NEOTRADE LIMITED Гонконґ (HONG KONG)



Майже у всіх інвойсах вказуються партії дронів по 600 штук

Вказані компанії-нерезиденти з Польщі та Гонконгу також пов’язані з рядом інших українських фірм, що займаються, ймовірно, псевдоімпортом в Україну: ТОВ “ТРІАН ІМПЕКС” 45314805, “АРГЕМОНА ГРУП” 45676814, ТОВ “БІГ ІНТЕРПРОМ”44968551, ТОВ “КОМПАНІ ПРОМ ГРУП” 45021607, ТОВ “ФЛАНЕЛЬ ТОРГ” 45206467, ТОВ “ЕВКАРІОТ ІНД” 45337083, ТОВ “АТЛАНТ ФОРМАТ” 44463905, ТОВ “СТРОЙБУД ПРОЦЕС” 45359039, ТОВ “ШЛЯХ ЛОГІСТИКА” 44812156, ТОВ “ГОСПОДАРЧИЙ КУТ 42137904,ТОВ “ТРАНСГЛОБУС” 44548370, ТОВ “ІМПОРТ РІТЕЙЛ” 44610024, ТОВ “БИТУМ ПРОМ” 44058238, ТОВ “ІМПОРТ СТАРТ ПЛЮС” 45297727, ТОВ “ЛЕКОН-ТОРГ ПЛЮС” 45733966, ТОВ “ЗУЛАН ТРЕЙД” 45222536, ТОВ “МАЛЮНКОТРЕЙД” 44251388, ТОВ “ЕНЕРГОКРЕАТИВ” 42176330, ТОВ “ДЕМАНТО ОПТ” 43721168, ТОВ “БУДКОРПУС” 44897507 ТОВ “СПЕЦИФІК ЛАЙТ” 45311112, ТОВ “ТЕНКОР” 45370466, ТОВ “ОРФЕЙ КОМПАКТ” 45169394, ТОВ “ФЕРОНІКЕЛІ” 44362061, ТОВ “КОУВЕЛ УКРАЇНА” 44926134, ТОВ “ДЖОУНС ОПТ” 45298411, ТОВ “ДІАМФАРФОР” 44909590, ТОВ “ІНТЕР ЛОДЖИСТИК” 45810961, ТОВ “ПОБУТСФЕРА” 44861533, ТОВ “ФАСТ ІМПОРТ ТРЕЙД” 45832367.

“Деякі з вказаних компаній фігурують в розслідуваннях про вивід грошей з України за допомогою схем фіктивного імпорту через українські банки ”Мотор Банк” та ”Банк Альянс”, — пише видання.

Через те, що на митних постах, ймовірно, закривають очі на фіктивні декларації та ввезення контрабанди під виглядом пасажирів чи дронів, держава втрачає мільйони податків, а валюта, критично потрібна для імпорту та стабільності економіки, вимивається за кордон. Видання наголошує, що така ситуація створює загрозу національній безпеці України, яку поки що чомусь не бачать ані в СБУ, ані в Бюро економічної безпеки, ані в Державному бюро розслідувань чи НАБУ, які б мали перевірити, скільки БПЛА реально було ввезено в Україну, куди ці безпілотники, ввезенні по угодах з вказаними вище фірмами, були передані та хто саме їх отримав.

За матеріалами lenta.ua