Росія – доросла «Чорна мамба», або 21 листопада в новітній історії людства

Цей день – 21 листопада 2024 року в новітній історії людства переконливо довів, що світ серйозно з’їхав з глузду і втратив останні рештки сумління та моральних чеснот.

Я маю на увазі західний, демократичний світ, насамперед його європейську складову, точніше євросоюзівську. Як на мене, сучасні поводирі ЄС – Макрон та Шольц зрадили – свідомо чи несвідомо вони це зробили – це вже інша річ, але вони зрадили тій інтелектуальній, правовій, філософській спадщині потужних, авторитетних лідерів Європи, яку їм залишили Жан Монне, Уїнстон Черчілль, Конрад Аденауер, Шарль де Голль, Жак Делор, Іоанн Павло ІІ (Кароль Войтила).

Чому я це заявляю і що власне трапилось 21 листопада? Ось деякі інформаційні уривки із відкритих, офіційних джерел: 1. В цей день Україна стала першою країною в світі, проти якої застосували міжконтинентальну балістичну ракету. 2. Агентство ABC News інформує, що на Заході сумніваються, що ранковий ракетний удар по Дніпру був здійснений міжконтинентальною балістичною ракетою росіян, посилаючись на одного із західних експертів. 3. На Заході вважають, що це могла бути звичайна балістична ракета.

Люди добрі! Європейці! Сусіди! Схаменіться!!! Невже це так актуально обговорювати, якою саме зброєю на ваших очах вбивають мирних людей, трощать їх помешкання, нищать життєво необхідну інфраструктуру?! Для жертви немає різниці – як її позбавили життя – холодною, чи більш просунутою – вогнепальною зброєю. Невже сите, я б сказав жирне, життя настільки залило пивом очі середньостатистичному європейському обивателю, що його поводирі, які є органічним продовженням цього політично сліпого міщанства, бояться його розбурхати, критично, осмислено подивитись на реальність, подивитись на те, що на цю реальність насувається?! «По кому подзвін», – писав незабутній Хемінгуей. Подзвін по вас, панове. Не спіть, не тіште себе ілюзіями, що це лихо вас мине. Не мине. Широкомасштабна агресія рф проти України вступила в якісно нову, критичну фазу, за якою насувається вселенська катастрофа і почнеться вона з Європи, якщо європейці радикально не змінять підхід до нашого спротиву та їх участі в ньому.

Так, звичайно, ми вдячні за все, що ви вже для нас зробили і продовжуєте робити в контексті протистояння агресорові. Але це все не те, шлях в нікуди. Ця ситуація наводить на порівняння, коли здоровезний, хронічний бандюга гамселить на вулиці юнака в рази слабкішого, а сусіди через паркан кидають бідоласі хто палицю, хто бинт з йодом, хто ще щось для того, щоб він вгамував головоріза і врятувався. Ще раз дякуємо, але це все не те. Є така найагресивніша отруйна змія – чорна мамба. Вчені дослідили, коли вона народжується, вилуплюється із яєчка, то приблизно перші три місяці вона не є небезпечною: немає зубів, відповідної отрути тощо. Але коли вона досягає свого повноліття з відповідними розмірами до 3 метрів завдовжки, її смертоносна сутність серед подібного гаддя конкурентів немає. Тому цю потвору треба вбивати відразу, інакше вона вб’є вас.

Отже, шановні євросоюзівські сусіди, ще раз звертаюсь до вас: «Прокиньтесь! Зніміть полуду із своїх очей». Україна вже третій рік поспіль потерпає, сильно потерпає. Скільки зруйновано, скільки пограбовано, скільки людських жертв як серед цивільного населення, так і серед наших героїчних воїнів. В принципі нам байдуже, чи це був «орешнік» на основі мбр «рубєж», чи ще якесь знаряддя вбивства. Небайдужим є те, що ви неадекватно, як на мене, оцінюєте ситуацію, неадекватно реагуєте на факт участі у війні на боці агресора представників «сонячної» – Північної Кореї, на факт диверсії щодо пошкодження кабелю зв’язку між Фінляндією та Швецією в Балтійському морі, на факт все таки застосування мбр проти України. Чого ви ще чекаєте? Певен, що вищезгадані відповідальні за демократію і здоровий глузд європейські політики, а до цього списку додам ще Віллі Брандта, Гельмута Коля, Вацлава Гавела, Ганса-Дитріха Геншера реагували б адекватно, відповідно до незаперечних європейських цінностей і не дозволили б на очах всього світу серед білого дня горлорізу і людожеру нищити миролюбну країну та її люд.

Я певен, ми і так вистоїмо, хоча ціна Перемоги буде надзвичайно високою. Правда на нашому боці. На нашому боці Вища Сила. Тому нагадую 21 листопада для нас це – День (Свято) Гідності і Свободи – і ці цінності ми реально сьогодні захищаємо. І ніяка мбр їх не знищить, принаймні для нас, українців.

Борис ГУМЕНЮК, доктор історичних наук, професор,, Надзвичайний та Повноважний Посол України