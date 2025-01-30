Від дронів до живої риби: «номенклатура» волонтерської допомоги фронту с початку війни значно розширилась

Або ти у війську, або ти для війська: сотні тисяч українських волонтерів та волонтерок щодня доводять, що не всі в тилу «стомилися від війни».

Будь-хто з тих, що зараз захищає Україну на фронті, знає, що без допомоги цих людей наша оборона була б значно слабкішою, якщо неможливою. Волонтери доставляють військовим найнеобхідніше, часто ризикуючи власним життям.

Ганна Безверха на псевдо «Ангеліка», волонтерка з Краснокутська, допомагає військовим з 2014 року. Серед її «підопічних» – бійці з 21-ї бригади та 93-ї бригади «Холодний Яр».

«Возимо на «нуль» на Донеччину, на Луганщину, на Сумщину, по Харківщині, звісно, і на Курський напрямок теж возимо. Зараз знову велика потреба в обігрівачах, у газових балонах – великих і маленьких, таких що можна прикрутити до портативної плитки, в теплому одягу, в ковдрах. Грілки для рук і ніг теж зараз дуже просять. А ще – батарейки, акумулятори, ліхтарики, ліки, будматеріали, запчастини для авто та ПММ», – перелічує вона.

Необхідні для фронту речі та донати на їх придбання збирають по всій країні. Хтось жертвує кошти, хтось допомагає дістати необхідні ліки та турнікети, хтось готує їжу – тривалого зберігання або навіть свіжу: смаколикам на «нулі» завжди раді не менше, ніж одягу та навіть такмеду.

«Було таке, що на Маковія возила хлопцям під Лиман готові вареники з маком, мед і ще живих коропів – у мене була повна автівка живих коропів, аж ще тріпоталися», – згадує вона.

Іноді прохання військових бувають дуже несподіваними.

«Якось один хлопець попросив зайчика. Я так здивувалася, питаю: «Якого, живого?» – «Ні, іграшкового, у мене доньці три роки». То я привезла йому зайчика, він з ним сфотографувався, каже: «Хочу, щоб дружина бачила, що я живий, що я дійсно сам цього зайчика дочці відправив». І везу я того зайчика відсилати його дитині, а сама аж плачу. А ще було одного разу, коли попросили: «Привези нам презервативів, штук хоча б сто». Я у шоці кажу: «Хлопці, боже, навіщо вам? Куди ж ви їх використовуєте?» Ну то мені і пояснили, що презервативи добре захищають від води, тому їх надівають на все, що треба зберегти сухим – на дула автоматів, на магазини тощо. Ще в них можна покласти пачку сигарет та запальнички, щоб не вимокли», – розповідає волонтерка.

«Ці автівки не по дискотеках їздять»

Одна з найнагальніших проблем – забезпечення автівок військових.

«Постійно потрібна гума, ГЗМ, запчастини на авто, – каже Ангеліка. – Цим ми почали займатися ще з самого початку: тоді багато хто з хлопців приїхав на фронт власними автівками, треба було їх якось забезпечувати. Тому що, ви ж знаєте, що не всі ставлять свої авто на облік у бригаді, бо в такому разі є шанс, що ти свою машину не побачиш, а буде вона возити чиїсь сідниці до булочної. Але якщо авто не на обліку, то і забезпечення ніякого ти на нього не отримаєш. Тому їх забезпечуємо ми, і це потрібно робити постійно – бо ви ж розумієте, ці автівки по «нулю», а не по дискотеках їздять. Це потребує чималих грошей, і це проблема. Наприклад, у Краматорську зараз взагалі відремонтуватися неможливо – за ремонт, заміну мастила, тощо, правлять у чотири рази дорожче, ніж у тих містах, що подалі від фронту. То ми їздимо в Харків на «АКТІВАН», там нас виручає Ігор Ластовенко – відвантажує мастила, з ремонтом допомагає, передає пічки, газові балони».

Харків’янин Ігор Ластовенко, директор компанії «АКТІВАН», яка займається дистриб’юцією мастильних матеріалів, почав співпрацювати з волонтерами у березні 2022 року.

«До нас тоді почали звертатися люди, і ми допомагали, чим могли. Давали мастила, давали гроші на купівлю автівок для ЗСУ, ремонтували автівки волонтерів. Через волонтерів, через ту ж Ангеліку зверталися військові, і ми робили все, що в наших було силах. Було таке, що люди стояли під Охтиркою, і прямої дороги туди не було, то я їхав своїм джипом через поля, віз те, що просили. Тоді це було не мастило, це були теплі речі, харчі і все таке. Пів дороги по бездоріжжю, просто по полях, але врешті-решт доїхав», – згадує Ігор.

Одяг, протигази та дрони

За три роки війни основні потреби військових майже не змінилися: як і у 2022-му, потрібні турнікети та медпрепарати, теплий одяг та термобілизна, акумулятори та запчастини для авто, пічки-буржуйки та окопні свічки, газові балони, готова та консервована їжа. Однак зміна бойової тактики окупантів таки вносить свої корективи.

«Зараз росіяни частіше почали працювати фосфором, то хлопці просять нормальний одяг – бо та форма з саржі, що в них є, це просто жахіття. Саржа займається від будь-якої іскорки, не те що від фосфору – недопалком зачепи, і вона вже горить. Крім фосфору все частіше працюють хлором, то сьогодні, наприклад, хлопці надіслали запит на протигази. Просять будь-які, навіть старі радянські «слоники», бо протигазів дуже не вистачає. Я поки що знайшла трошки «одиничок» і «двійок» і дуже мало «трійок», а потрібні як раз більше протигази третього і четвертого розміру. Бо «одинички» і «двійки» – це на маленькі голови. Тому дуже прошу: якщо хтось може допомогти з протигазами – напишіть мені у Facebook, вони зараз вкрай потрібні», – просить Ангеліка.

Ігор Ластовенко зі свого боку згадує, що на початку повномасштабного вторгнення основною потребою, окрім мастил та запчастин, були бронежилети, але тепер перелік необхідного значно розширився.

«Раніше це були в основному броніки, зараз – все, що військові просять. Було таке, що звертався «Сталевий кордон» (15-й мобільний прикордонний загін, – ред.) – у мене там колишній колега служить, то ми їм привозили мастила, привозили тару для солярки. А загалом ми зараз частіше допомагаємо грошима. На наш склад приїздить Ангеліка і каже: «Ігорю, нам треба те, те і те». Я кажу: «Оце, це і це я можу, а оцим я не займаюся, можу гроші тобі перерахувати», – розповідає він.

«Також конче потрібна медицина: знеболюючі, антибіотики, турнікети – особливо турнікети, бо їх постійно не вистачає. Запчастини, пально-мастильні матеріали – потрібні у великих обсягах. І, звісно, потрібні дрони, бо зараз дрон – це врятовані життя хлопців на «нулі» і не тільки. Зараз ми відкрили черговий збір на FPV-дрони і просимо долучитися всіх, хто може допомогти», – каже Ангеліка.

Долучитися до збору на дрони для 21-ї ОМБр та 20 батальйону 93-ї ОМБр «Холодний Яр» можна за посиланням.

Юлія ТЄНЄНЬОВА