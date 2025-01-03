Сорок сторінок ксенофобії: путін затвердив російську «стратегію протидії екстремізму»

В документі відверто сформульована мета росії – ліквідація України та українців!

Наприкінці минулого року з’явилася чергова офіційна маячня рашистського режиму. В.Путін підписав Указ про затвердження нової Стратегії протидії екстремізму в Російській федерації. Стратегія являє собою доволі об’ємний брехливий документ на 40 сторінок. Серед основних понять стратегії, крім фарисейськи визначених «ідеології насильства», «радикализму», «ксенофбії», «проявів екстремізму» тощо, з’являється русофобія – «неприязне, упереджене, вороже ставленнях до громадян Росії, російської мови та культури, традицій та історії Росії, що виражається в тому числі в агресивних настроях та діях політичних сил та їх окремих представників, а також у дискримінаційних діях влади недружніх держав щодо Росії».

Окремий пункт в переліку основних загроз екстремізму в сучасній Росії присвячений Україні. «Найсерйозніші загрози екстремістського характеру виходять від широкого поширення ідей неонацизму, посилення радикальних націоналістичних збройних формувань (у тому числі на Україні), що підтримуються зовнішніми силами, які заохочують вчинення на території Росії злочинних дій, включаючи диверсійно-терористичні акти щодо людей та цивільних об’єктів, із залученням до цих злочинних дії російських громадян. Ризики, пов’язані з екстремізмом на Україні поширюються на сусідні країни та регіони. Зміцнюються зв’язки українських неонацистів із транснаціональними організованими злочинними групами та міжнародними терористичними організаціями. Українська криза використовується недружніми державами для розв’язання гібридних воєн проти Російської Федерації та розпалювання агресивних русофобських настроїв у світі. У зв’язку з цим одним із ключових задач стають ліквідація джерела загроз екстремістського характеру, що виходять з території України, та запобігання проникнення на російську територію представників іноземних та міжнародних екстремістських та неонацистських співтовариств». Отже, відверто сформульована мета Росії – ліквідація України та українців!

Серед завдань російської державної політики в сфері протидії екстремізму, вказується на «організацію заснованого на традиційних російських духовно-моральних цінностях інформаційної протидії поширення екстремістської та інших деструктивних ідеологій, підвищення рівня патріотизму населення Російської федерації».

Серед основних напрямів державної політики у сфері протидії екстремізму окремим пунктом виділено «реалізацію заходів, спрямованих на профілактику та протидію поширенню у Російській федерації, особливо у нових суб’єктах Російської федерації, екстремізму, неонацизму, українського націоналізму».

Звісно, ​​особливу увагу у стратегії приділено молоді. Так згадується «організація тимчасової зайнятості підлітків у вільний від навчання час, у тому числі пов’язаної благоустроєм військових поховань, меморіалів, пам’ятників, обелісків військової слави, з наданням соціальної допомоги ветеранам Великої Вітчизняної війни, війни в Афганістані, Сирійській арабській республіці, спеціальній військовій операції та інших збройних конфліктів».

Не забуває московія і про тимчасово окуповані українські території. Йдеться про «вжиття заходів, спрямованих на гармонійну соціокультурну інтеграцію в російське суспільство населення Донецької народної республіки, Луганської народної республіки, Запорізької області, Херсонської області».

Отже, т.з. Стратегія протидії екстремізму в Російській Федерації від 28 грудня 2024 р., на наш погляд, може бути додана до документальної бази звинувачення на майбутньому судовому процесі проти РФ та рашизму.

Ігор ТОДОРОВ