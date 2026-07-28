Щодо стратегічного прогнозування: як це іноді буває у бункері

В заявах, які робить Путін вже понад двадцять з гаком років, треба міняти тільки плюс на мінус – і все дуже гарно збувається.

На росії сьогодні є досить витребуваною серед телевізійно-солов’їного міщанського люду така собі 67 річна попдіва Надєжда Кадишева, яка виконує для своїх фанатів, а їх гать гати!, дуже популярну пісню “Мы с тобой не собьемся с пути, потому что дороги не знаем».

Яка велика сила мистецтва, навіть печерно примітивного, розрахованого на активних споживачів бояришника та інших подібних смакот! Як влучно цей шлягер — в межах рф, звичайно, – віддзеркалює суть російського історичного розвитку, незбагненої ніким, та й самими ж росіянами, їх так званої самобутності, їх злочинно агресивної ролі в сучасній системі світового порядку! Адже, коли 140 мільйонна потуга з колосальним ядерним потенціалом не знає куди їй рухатись і активно це незнання демонструє та єдине, що вичавлює із себе — тільки загарбницькі, надзвичайно руйнівні для жертв агресії війни — лише в ХХІ столітті Республіка Ічкерія, Грузія, Сирія і тепер ми, Україна, то ця пісня є абсолютно влучним кодовим маркером суті цього історико-географічного монстра на політичній мапі світу.

Я не знаю як ви, а я люблю слухати, (читати) заяви очільника кремля. Мені подобається їх стабільність і надзвичайна реалістичність. Він єдиний політик, стратегічні прогнози якого можна сміливо використовувати в аналітично-експертній роботі. Тільки потрібно володіти відповідним інструментарієм, так би мовити ключем, для їх розгадки та відповідного використання. Я розповім як це робиться. Дуже просто. Адже все, що говорить цей чолов’яга, треба оцінювати з точністю до навпаки. В його заявах, які він робить вже понад двадцять з гаком років треба міняти тільки плюс на мінус і все дуже гарно збувається. В незабутніх 90-х роках минулого століття в молодіжно-рекетирському середовищі було широко вживаним гасло: “пацан сказав, пацан зробив”.

Тепер побіжно згадаємо, що наговорив, тобто напрогнозував наш “герой”.

Сказав, наприклад, що рф буде процвітати і іноземні інвестори будуть активно конкурувати за право вкладати свої кровно зароблені кошти в цей процвітаючий суб’єкт. Ага, здійснилось.

Сказав, що фонд національного добробуту за рахунок продажу газу, нафти та інших сировинних матеріалів зробить кожного росіянина багатим, соціально забезпеченим і відтак назавжди щасливим. Теж добре. Тільки чомусь не потенційні інвестори б’ються за місце під їхнім сонцем, а місцеві бояришнико-споживачі б’ються на своїх АЗС, щоб чудом вхопити хоча б 10 л бензину. Від Калінінграду до Камчатки. І це, як бачимо, зреалізувалось.

Сказав, що народжуваність буде перевищувати смертність. Як у воду дивився. Демографічна катастрофа за жодного російського правителя, починаючи від царя гороха, не сягала таких масштабів.

Тепер зовнішні справи. Тільки два приклади.

Сказав же, що не допустить розширення НАТО на схід. Молодця, не допустив, але воно прийшло з півночі. Фінляндія, Швеція, її острів Готланд в Балтійському морі як раз самісінько навпроти Петербурга.

Сказав, що дух Анкоріджа на коліна поставить Україну, але чомусь саме після цього відбувся стратегічний перелом в ході бойових дій на нашу користь. Від духу Анкоріджа залишилось тільки чи то тунель підводний, чи то місток побудувати між Аляскою та чукотським краєм, але це вже якось потрохи забувається. Шкода, цікавим був проєкт. І як тут не згадати нашого українського генія Миколу Гоголя, який ще 180 років тому спрогнозував цю маніловщину.

І сама свіжа заява щодо того, що Україна буде розшматована між Румунією, Польщею, Угорщиною і ще кимось. Та хай навіть і Гренландією, або пінгвінами Антарктиди, тільки не московщиною.

Чекаю на чергову заяву про успішний хід так званої сво, як це бачиться з кремлівського віконця. Адже ми вже переконались, що їх прогнози і оцінки неодмінно збуваються. Тільки, хвала Всевишньому і ЗСУ із точністю до навпаки.

Борис ГУМЕНЮК, доктор історичних наук, професор. Надзвичайний та Повноважний Посол України