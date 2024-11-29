Сатанинський шабаш у Астані

Не реагувати? Не помічати? Чи дати гідну відсіч?

Не в українських засобах масової інформації, не у виступах численних експертів (вони зараз усі – трампознавці!), а у доступному в інтернеті виданні «Деловой Казахстан» з’явилося декілька інформацій про візит Владіміра Путіна до РК.

Ні, у них не йшлося, що міжнародного військового злочинця у Казахстані взяли під варту, щоб передати у розпорядження Міжнародного кримінального суду. Навпаки, його «взяли» під почесну варту, йому влаштовували пишні прийняття, йому надали трибуну саміту ОДКБ та його «ядерними» жартами та розпатякуваннями про ядерну потугу росії (бережися, стережись Захід!), про спеціальну операцію – тобто, про новітній геноцид, знищення України заповнювали ЗМІ Центральної Азії.

Правда, зазначу, що Вірменія саміт ОДКБ проігнорувала. А решта, з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком-ніііі! І, так виглядає, що конкуренцію Лукашенку нині створює Казимжомарт Кемелійович Токаєв.

Між іншим, така його увага до саміту ОДКБ не випадкова, аде саме під назвою ОДКБ російська солдатня вбивала у січні 2022 року людей на Площі Республіки в Алмати… Саме ОДКБ забезпечило зміцнення влади Касимжомарта Токаєва.

Я так його назвав, бо пам’ятаю, що на початку століття та тисячоліття саме так називався Міністр закордонних справ Республіки Казахстан. Ми були знайомі, наскільки могли бути знайомі Міністр держави перебування та Генеральний консул України в Алмати. І я був гордий, що міністр подарував мені свою книжку…

І, визнаю відверто, не надавав значення, що пан Токаєв був випускником відомого московського навчального закладу, який, тепер це очевидно, свої випускників не відпускає…

І от днями Владімір Путін, Лукашенко та Токаєв со товарищі влаштували в Астані бенефіс очільника росії….

Особисто я приділяю цим заходам так багато уваги не лише тому, що Казахстан (насамперед – Алмати) справив на мене надзвичайне враження, а народ там взагалі чудовий, народ дуже чутливий до чужого горя, народ, який давав прихисток і тим, хто прибув туди під час Другої світової, і політв’язням, і представникам репресованих совєтської імперією народів… А тому, що цей народ тепер хочуть зробити сателітом населення путінської росії… А ще тому, що танці з бубонами навколо російського царя, пісні на його честь містили неприховані загрози, з ядерними включно, на адресу України та світу… А ще тому, що і в Україні, і в світі на сатанинський шабаш в Астані належним чином не відреагували.

Роблю такий висновок, вивчаючи новинну стрічку нашого МЗС. Не читаючи повідомлення, що посла Казахстану викликали на Михайлівську площу та усно таке йому нанотували…Не бачачи жодної реакції, скажімо, у ЄС. У НАТО…

То що це означає? Проковтнемо? Зробимо вигляд, що не помітили?

Чи дамо гідну відсіч?

Перепрошую!

Олег БАЙ, Надзвичайний і Повноважний Посланник, Член Української асоціації зовнішньої політики