Журналісти розповіли про чорний ритуальний бізнес команди мера Віталія Кличка (відео)

Чорний ринок ритуальних послуг, примусова кремація та місце на кладовищі – як стверджує відео, все це – бізнес команди мера Віталія Кличка, пише БАГНЕТ.





В мережі інтернет з’явився ексклюзивний журналістський матеріал на важливу тему — похоронний бізнес Кличка, яка стосується кожного та має широкий суспільний резонанс. При цьому, протягом довгого часу керівні особи та структури приховують інформацію стосовно цієї теми.



Під час цього журналістського розслідування вдалося з’ясувати, що мова йде про майже мільярдні розкрадання державного бюджета організованим злочинним угрупуванням, яке очолює мер Києва Віталій Кличко, та його найближчий соратник, один із керівників партії УДАР — Артур Палатний.

Журналісти звертаються до НАБУ, ДБР, Генеральної прокуратури України, Нацполіції та СБУ із вимогою відреагувати на кричущі факти корупції, захистити киян від бандитизму та мародерства.

За матеріалами БАГНЕТ.