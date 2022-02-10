Закон один для всіх! – Під Офісом Генпрокурора вимагали посадити Порошенка

Під Офісом генерального прокурора завершилася акція «Державна зрада не передбачає особистого зобов’язання».



«Наша країна потребує єдності. Ніщо сьогодні не зможе об’єднати Схід і Захід України краще, ніж арешт Петра Порошенка. Має бути реалізований суспільний запит на справедливість у вигляді невідворотності покарання за скоєнні злочини.

За Мінські угоди, якими тепер Україні викручують руки. За фінансування Л/ДНР, за політичні репресії, за Свинарчуків та атаки на добровольчі батальйони, за «жму руку, абнімаю» з Путіним», – заявив на заході Ігор Криворучко.

На акції виступив Володимир Проценко, офіційно визнаний постраждалим учасником Революції Гідності. А також Юрій Хорт, який розповів як провів за ґратами два роки за розірваний портрет Петра Порошенка.

«Ми підтримуємо державне обвинувачення і вважаємо, що Порошенко маючи необмежені фінансові ресурси може ухилятися або впливати на слідство і продовжувати злочинну діяльність.

Тому запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання є недостатнім і має бути бути замінений на тримання під вартою», – заявили активісти.

За матеріалами БАГНЕТ