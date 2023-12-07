«Заколот негідників»: Дубинський і справедливість

Андрій СЛЮСАРЧУК доводить, що замовне кримінальне переслідування проти нього було ініційовано російськими спецслужбами.

На своїй сторінці у Фейсбук, професор-нейрохірург, доктор медичних наук Андрій Слюсарчук, відомий як «Доктор Пі», відреагував на арешт нардепа Дубинського, якого підозрюють у державній зраді і роботі на російські спецслужби. Слюсарчук, якого більше 10 років тому звинуватили у підробці документів про медичну освіту, отримав за вироком суду 8 років позбавлення волі, але згодом це рішення було відмінене касаційним і апеляційним судами. Судді прийшли до висновку, що звинувачення проти Андрія Слюсарчука не були доведені, а сам процес проти нього містив велику кількість процесуальних порушень.

Відомо, що під час судового процесу «Доктор Пі», який вчився, здобував наукові звання працював в москві, заявляв про те, що справа проти нього була сфабрикована ФСБ.

«Заговор негодяев»: Буратіно і справедливість.

Так сталось, що я не вірю в релігію, езотерику, астрологію, нумерологю і культ Вуду. Медична освіта і біологія-хімія мені того не дозволяють.

Відповідно, я завжди вважав нікчемними ідеалістичні поняття на кшталт вищої справедливості. Постулати «По справам вашим воздається вам» я не сприймав через багатий і доволі трагічний життєвий досвід.

Але нині вимушений визнати: деякою мірою, віра в те, що погані вчинки, скоєні людиною, повертаються до неї у тому ж вигляді, має під собою певний ґрунт. Власне, стереотипи руйнуються у момент, коли спростовуються реальністю, – і нині я переживаю саме такий момент приємного здивування.

Славнозвісного нардепа Дубинського, мабуть, періодично мучить гикавка в слідчому ізоляторі, – адже я часто і з задоволенням думаю, як до нього повернулось те, що він влаштував колись для мене. Звичайно, як і багато інших, я тішуся від того, що ворог України, російська консерва з погонялом «Буратіно», нарешті опинився за гратами. Але в мене до цієї консерви є і власний рахунок…

Мало хто нині пам’ятає, як понад десять років тому, під час судової розправи, я наполягав, що кримінальне переслідування щодо моєї скромної персони було спровоковано російськими спецслужбами. Що сценарій шитої білими нитками справи із «викриттям століття» писався в москві, а виконувався корисними ідіотами в Україні під наглядом і «парасолькою» фсбешної агентури.

Тоді преса відверто улюлюкала, мовляв – «петеушник-зарізяка» набиває собі конспирологічну ціну…

А нині пазли нарешті склались.

Звичайно, нікому не прийде у голову аналізувати, виписувати в стовбчик прізвища людей, які медійно і організаційно курували процес мого перетворення із лікаря і вченого на кримінальне опудало.

А я от не полінився.

Короткий екскурс у середовище тих, хто роздмухував і супроводжував процес знищення «Доктора Пі» – містить дуже показові факти.

Першою Слюсарчука почала травити «Газета 2000». Українофобське видання, фінансоване Медведчуком і очолюване Сергієм Кічігіним (нині покійним, помер в Москві). В книзі «Заговор негодяев», написаній колишнім співробітником КДБ СРСР Володимиром Поповим, Кічігін згадується як співробітник ГРУ міноборони СРСР і один із топових «шифрованих» кремлівських пропагандистів. До речі, некролог по смерті Кічігіна написав сам Дмитро Кисельов – той самий, що лякав Америку «ядерним попелом».

Далі до травлі підключилось телебачення, де пальму першості по кількості вигаданого про Слюсарчука маніпулятивного бруду, впевнено тримав канал 1+1. Саме проект Дубинського «Гроши» постачав на канал Коломойського «сенсаційні викриття Доктора Пі» ще у 2011-2012 роках. А три роки тому видав останній із відомих сюжетів на тему «вбивці зі скальпелем», програвши тріскучу платівку із вигаданою історією про навушник під час гри з «Рибкою», начебто підроблені дипломи і купу нещасних «жертв вбивці зі скальпелем». Вся ця маячня на той момент вже була спростована двома судовими інстанціями, але попри здоровий глузд, правові норми і «журналістські стандарти», команда Дубинського востаннє відчайдушно намагалась виконати замовлення.

До речі, про замовлення. Нещодавно чув по радіо НВ інтерв’ю із представницею Центра протидії корупції, де йшлося про агентурну біографію Дубинського. Коли ведучий здивувався, мовляв, це ж треба, – стільки років ця консерва мутила водичку в українському інформпросторі, цілим проектом «Гроши» керувала, як же так, ай-ай-ай… Баришня із ЦПК відповіла дивно: так, Дубинський мав неабиякі інформаційні важелі, цілу програму, «…але всі знали, що ця програма замовна» (цитата).

Отаке. Всі знали, що замовна. Тільки чомусь підспівували, коли «Буратіно» відпрацьовував замовлення по Слюсарчуку.

Узагалі дивні речі – вже чотири роки, як Управління контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США запровадило проти Дубинського санкції за створення пов’язаної з росією мережі закордонного впливу. А він продовжував створювати свої дикунські сюжети, а «1+1» надавали йому ефір! Принаймні коли «Гроши» востаннє паплюжили моє ім’я, Дубинський вже був у офіційному статусі підсанкційного творця мережи російського впливу.

Як саме і на кого він впливав, хто був залучений до інформаційної «мережі» – питання відкрите.

Візьмемо навіть «мозковий центр» «викриття Доктора Пі» – львівську газету «Експрес», – особисто її редактора Починка і письменницю-казкарку «журналістку» Мартинець. Можливо, вони разом з усією редакцією займають в цій справі почесну позицію корисних ідіотів. А може, мають сидіти на нарах поряд із Дубинським. Адже насправді важко прослідкувати, хто був і є істинним власником цього видання, або впливав на його редакційну політику. Але чітко видно, що інформаційні «акценти» «Грошей» і «Експресу» багато у чому збігались. Нині Починок, який є підозрюваним у кількох кримінальних справах, загадково зник. «Мешкає за кордоном» – кажуть менеджери, які залишились підтримувати згасаюче життя онлайн-версії «Експресу» (його паперова біографія скінчилась разом із відміною мого вироку). Журналістська доля «розслідувачки» Мартинець також туманна – вона загадково зникла із медійного обрію разом із інтересом до «Справи Доктора Пі».

Ідемо далі російським слідом у «Справі Слюсарчука».

«Викриттям століття», як відомо, опікувались на самому «верху» партії регіонів. Тодішній очільник МВС Захарченко (зараз проживає у москві) особисто нагороджував «журналістів» «Експреса» Починка і Мартинець грамотами і грошовими преміями «за викриття». І це тоді, коли навіть слідство ще майже не розпочалось. Тобто зі старту очільник МВС (який, поза сумнівом, працював на користь росії) послав українській правоохоронній системі, слідчим і прокурорам сигнал – «Слюсарчук винен!»

А забезпеченням потрібного результату суддівською системою опікувались інші російські посіпаки. В Адміністрації президента Януковича справу курували такі відомі персонажі, як Портнов і Лукаш. Вони неодноразово згадували «афериста-зарізяку» у своїх інтерв’ю. Обоє відомі крайнім ступенем українофобії і мали виключний вплив на судову систему. Портнов нині під санкціями США, де зараз переховується він сам і його демонічна партнерка Лукаш – невідомо.

Отже.

Мені одному здається, що у медійному лінчуванні та кримінальному переслідуванні професора, доктора медичних наук Андрія Слюсарчука, дуже тхне «руським духом»? З Кічігіна починаючи і Дубінським закінчуючи? З мутним корисним ідіотом Починком на побігеньках. З ручними слідчими Захарченка і слухняними прокурорами і суддями Портнова і Лукаш…

Забагато руснявих міньйонів на одного «петеушника», не знаходите?

Навіщо спецслужбам Росії було потрібно мене «стерти» – окрема тема.

Колись, можливо, настане час поговорити і про це, поки що збережемо інтригу…

Нині ж маю визнати, що починаю вірити у принцип «По справам вашим воздається вам».

Коли Дубинського осудять і запроторять до буцегарні – повірю остаточно. І почну підозрювати, що, можливо, і справедливість таки існує…