Заарештований керівник АТЦ СБУ та його заступник купили у шахрая Ростислава Грекула вкрадені дрони

Нещодавно країну сколихнула новина про арешт керівника Антитерористичного центру Служби безпеки України Дмитра Козюри, якого підозрюють в державній зраді та роботі на російську ФСБ.

Спецоперація з його затримання проводилась особисто головою служби Василем Малюком та отримала назву «Щур», повідомляє warsawpoint.com.

Втім, Дмитро Козюра на своїй посаді займався не лише шпигунством на користь ворога. Вистачало часу в нього і на корупційні оборудки. Одною з таких схем стала купівля у столичного ділка Ростислава Грекула БПЛА та іншого обладнання на суму у понад 100 млн гривень (більше 2 млн доларів). Справа в тому, що ці дрони були вкрадені Грекулом у розробника та виробника БПЛА – компанії “КТД ЮПІТЕР” та продані в подальшому АТЦ СБУ за завищеними цінами. Засновник KTD Group та голова Асоціації виробників Олександр Громико раніше повідомляв ЗМІ, що на початку 2023 року Грекул запропонував його компанії безкоштовну оренду приміщень в одному з київських бізнес-центрів, що перебуває у його власності. Проте, ця “безоплатна” пропозиція зрештою коштувала компанії збитків у понад 100 млн гривень.

Грекул разом зі спільниками Віталієм Куликом та Володимиром Соболевським просто вкрали активи “КТД ЮПІТЕР” – БПЛА, комплектуючі а також гроші на суму 38,5 млн грн.

Щодо вкрадених БПЛА, то Грекул і компанія, особливо не приховуючи факт викрадення, переклеїли логотипи на всіх наявних апаратах “Юпітер” на логотипи GARA, таким чином, незаконно привласнивши їх. GARA – це торгівельна марка що належить Грекулу, а також назва компанії засновником він являється. ТОВ “ГАРА” (попередня назва ТОВ “Октан Ойл”) була заснована громадянами Белорусі, які вийшли з засновників лише в 2019 році.

Витяг з реєстру досудових розслідувань щодо здійснення кримінального провадження Дарницьким управлінням поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві.

В подальшому безпілотники були продані Антитерористичному центру СБУ, який на той час очолював Дмитро Козюра, що нині перебуває за гратами. Покупку дронів для АТЦ лобіював особисто заступник Козюри Сергій Вавдіюк. Він і підписував контракти на закупівлю та додаткові угоди на подовження дії контрактів до кінця 2025 року, не дивлячись на кримінальні справи порушені Печерським та Дарницьким РВ УМВС в м. Київ. Як затятий аферист з досвідом, Грекул реєструє фірму-клон – ТОВ “ГАРА ЕССЕ”, яку представляє як “торговий дім” ТОВ “ГАРА” (код ЄДРПОУ 45242463). А далі – підписання нових контрактів між АТЦ СБУ в особі Сергія Вавдіюка та новоутвореною фірмою, за якою стирчать довгі ФСБшні вуха Ростислава Грекула.

Швейцарська вілла Ростислава Грекула на березі Женевського озера та в’їзд до неї (фото – Google)

Цікаво, що Ростислав Грекул є давнім спільником ще одного відомого київського афериста, колишнього президента Федерації боксу України Кирила Шевченка. Разом вони брали участь у відомому рейдерському захопленні землі, призначеної для реалізації будівельного проєкту “River Side”, в результаті чого було вкрадено гроші швейцарських інвесторів.

Мер Києва Віталій Кличко зустрічається з тодішнім керівником АТЦ СБУ Дмитром Козюрою, під час передачі вкрадених БПЛА у серпні 2024 року (фото – Віталій Кличко/Telegram)

Окрім кримінальних справ, Господарським судом міста Києва розглядається господарська справа стосовно оборудок Грекула/Куліка/Соболевського.

17 грудня 2024 року суддя господарського суду Києва Ярослава Карабань ухвалила дивне і незрозуміле рішення про відмову в позові ТОВ “КТД Юпітер” до ТОВ “ГАРА” щодо визнання договору між ними не дійсним.

“Це рішення суду викликає безліч запитань. Договір на суму 38 млн гривень був підписаний неуповноваженими особами – Віталієм Куликом і його дружиною Юлією Кулик, яка офіційно стала директором ТОВ “ГАРА” пізніше на декілька днів від дати “підписання” договору. Суддя проігнорувала основне обґрунтування позивача: згідно із законом такі значні правочини вимагають схвалення акціонерів компанії. Навіть директор ТОВ “КТД Юпітер” Олена Бородіна не могла підписувати подібні документи без відповідного протоколу акціонерів, що є порушенням ст. 44 Закону України “Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю”, – зазначали тоді представники ТОВ “КТД Юпітер”.

На судовому засіданні суддя відверто визнала, що на неї дуже тисне СБУ і вона вимушена схвалити таке рішення.

Також суд чомусь не прийняв до уваги надані представниками докази того, ТОВ “ГАРА ЕССЕ” грубо порушує Постанову Кабінету Міністрів України від 24 березня 2023 р. № 256 “Про реалізацію експериментального проекту щодо здійснення оборонних закупівель безпілотних систем, засобів радіоелектронної боротьби та активних засобів протидії технічним розвідкам вітчизняного виробництва”. Відповідно до неї, вітчизняні виконавці державних контрактів на виготовлення та поставку дронів та РЕБ, не можуть мати прибуток більший, ніж 25 відсотків виробничої собівартості товарів, робіт та послуг, а прибутки “ГАРА ЕССЕ” перевищують це обмеження більш ніж у двічі та складають понад 50%.

Фнансові показники ТОВ “ГАРА” (дані – opendatabot)

Також цікаво, що сума чистого прибутку ТОВ “ГАРА” у 2024 році майже повністю дорівнює вартості вкрадених БПЛА. Це дуже дивне співпадіння. Звітність ТОВ “ГАРА ЕССЕ”, що була заснована на початку 2024 року, ще відсутня в публічному доступі, але у правоохоронців є доступ до неї, і, що дивно, немає жодної реакції. Скільки коштує відсутність реакції на розкрадання 100 млн бюджетних грошей? Питання до керівництва РВ Печерського та Дарницького УМВС.

Навіть зараз ТОВ “ГАРА ЕССЕ” продовжує продавати вкрадені дрони АТЦ СБУ (в/ч 6100), незважаючи на кримінальні справи та судові процеси. Підписання контрактів лобіює особисто Сергій Вавдіюк – перший заступник заарештованого за держзраду Дмитра Козюри. Робить ці закупки Вавдіюк через Ростислава Геркула – відомого шахрая і будівельного афериста, який переховується від кредиторів у Швейцарії вже понад десять років. На закупівлі вкрадених БПЛА за завищеними цінами Геркул, Козюра та Вавдіюк заробили понад 2 млн доларів. Як були поділені ці кошти, ще треба буде з’ясовувати правоохоронним органам.

Також важливо, що обвинувачуваний у зраді Козюра скоріше за все не просто передав всі тактико-технічні характеристики придбаних БПЛА росіянам, а цілком міг допомогти їм налагодити приймання інформації в онлайн-режимі. Тобто, ФСБ скоріше за все, отримує інформацію з дронів “ГАРА” паралельно АТЦ СБУ, і це може бути причиною раптових ракетних ударів по позиціях та тилах ЗСУ, що знаходяться в зоні дії розвідувальних БПЛА “ГАРА”. Наприклад, це може пояснити втрати в підрозділі «Білі вовки». Тож чому, не зважаючи на все це, потенційно небезпечні БПЛА продовжує закуповувати і використовувати саме Антитерористичний центр СБУ, невідомо. Куди дивиться департамент контррозвідки СБУ та внутрішня безпека СБУ? Чому ДБР не цікавиться на яких правових підставах були підписані ці контракти та додаткові угоди? Невже московські щури так глибоко пролізли в наші правоохоронні структури, чи це просто звичайна корупція?