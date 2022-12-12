Українці починають менше зважати на партійну приналежність політиків

Чим у військовий час займаються народні обранці та чи не втратили вони рейтинг довіри від своїх виборців вирішили проаналізувати агентство політичних досліджень SIC group.

Зрозуміло, що у регіонах, які були чи є тимчасово окупованими, діяльність народних депутатів у повній мірі проаналізувати не вдасться, тому для опитування обрали області центральної України, які прийняли найбільшу кількість ВПО – Вінниччина та Черкащина

Отже, респондентам запропонували наступні питання: чи знаєте Ви хто є депутатом на вашому окрузі, чи довіряєте йому? Якби вибори відбулися цієї неділі чи голосували б ви за свого кандидата, якщо ні, то чому? І на останок – чи важлива для вас партійна приналежність депутата.

Вінничина. Вісім виборчих округів і ситуація на них більш зрозуміліша ніж на Черкащині. Майже в усіх округах чинні нардепи на лідируючих позиціях, проте лідери також є і це – жінки. Отже, округ № 11 чинний нардеп Максим Пашковський має рейтинг довіри 42 %. 51 % опитуваних знає, хто представляє їх інтереси у Раді і 46 % готові підтримати кандидата ще раз. Для 48 % громадян приналежність кандидата до партії є важливою.

На окрузі № 12 ситуація теж стабільна. Парламентаря Анатолія Драбовського знають 39 % виборців і готові підтримати його ще раз 35%. З довірою у народного обранця – не зовсім добре, 25 % цілком довіряють йому і лише для 26 % важлива партійна приналежність обранця.

Округ № 13 на 60 % знає свого нардепа Юрчишина, але довіряють йому лише 15 %. Проте це не заважає 47 % виборців підтримати його вкотре. Тут партійна приналежність взагалі не цікавить респондентів.

Блискавичний результат показує мажоритарниця Ірина Борзова, округ 14. 2 % опитуваних знають її, готові підтримати 73%, та і з довірою у пані Ірини більш ніж нормально – 68 %. Вінничан цікавить політична приналежність нардепів, саме тому 76 % турбуються політичною силою, яку представлятиме нардеп.

На окрузі № 15 ситуація подібна. Безпартійну нардепку Ларису Білозір знають 69% виборців, довіряють їй 52 % опитуваних, ця ж кількість віддала б свій голос за Ларису Миколаївну не залежно від партійного прапорця.

Геннадій Вацак чинний нардеп від округу № 16. Хоча він і не користується довірою виборців 27 %, проте за нього готові голосувати 39 % опитуваних. Знають свого обранця 52 % респондентів, партійна приналежність мешканців округу 16 не цікавить взагалі 4 %.

Миколу Кучера, двічі нардепа, знають на окрузі № 17 аж 73 % опитуваних. І готові голосувати за нього знову 51 %. Проте рейтинг довіри парламентаря – невисокий – всього 32 %.

Найнижчий показник на зараз серед нардепів Вінничини у Олега Мейдича. Його знають лише 18 % респондентів і готові віддати свій голос ще раз така сама кількість виборців. З довірою у Олега Леонідовича теж прикро – 8%. Тут навіть не рятує політична приналежність, адже виборців 18 округу вона не бентежить 2 %.

Отже, за рейтингом бачимо, що ситуація на Вінниччині зрозуміла. Лідери – Борзова, Білозір, Пашковський. На відміну від черкасців, мешканці Вінницької області знають і народних обранців – списочників і не лише знають, а й готові голосувати за них.

Черкащина. Тут маємо сім виборчих округів, а, отже, як мінімум сім представників народу у Парламенті дев’ятого скликання.

На окрузі 200 Уманщина результат більш ніж зрозуміліший. Майже 80% опитаних знають, що їх представником у Верховній раді є Антон Яценко, 72 % цілком довіряють йому і цього ж кандидата готові підтримати на наступних виборах, партійна приналежність Антона Володимировича майже не турбує виборців, лише 25% з них звертають увагу на партію.

Гірша ситуація на окрузі 199, тут вподобання виборців розходяться. Лише 22% виборців знають, що їх представником у Раді є Сергій Нагорняк і лише 7% довіряють йому. 9 % могли б підтримати Сергія Володимировича на наступних виборах від якої б партії він не висувався.

Зрозумілою вважаємо ситуацію і на окрузі 198. За діючого парламентаря Сергія Рудика свої голоси готові віддати 60% населення Смілянщини, знають про парламентаря майже 52 % населення, однак довіряють йому лише 30% опитуваних. Для громадян 198 виборчого округу партійна приналежність кандидата – не важлива.

До парламентської когорти лише рік тому приєднався нардеп Войцехівський, округ 197. Проте більше 70% респондентів знають кандидата, 68% цілком довіряють Віталію Олександровичу, а 58 % готові віддати за нього свій голос не залежно від партії, в якій він знаходиться.

Найгірша ситуація серед Черкаських мажоритарників у Андрія Стріхарськго, округ 196. Лише 6 % виборців знають цього нардепа, 3 % довіряють йому, а 2 % могли б підтримати його ще раз, адже, за словами мешканців округу, Стріхарський рідко радує своїх виборців присутністю. Для виборців Андрія Петровича партійна приналежність є важливою, 42 %.

Округ 195 знає свого народного обранця Олега Арсенюка на 32 %, довіру парламентар здобув у 16% виборців, а проголосували б за нього ще раз 12 % респондентів. Партійна приналженість не цікавить виборців цієї території 9 %.

Замикає огляд парламентарів Черкащини Любов Шпак, округ 194 %. Про те, що вона представляє інтереси черкащан у парламенті знають 42 % опитуваних, ще 23 % цілком довіряють жінці. Проте на виборах за Любов готові проголосувати 15 % респондентів. А партійна приналежність взагалі не тривожить цих громадян.

Отже, щодо Черкащини маємо трійку парламентських лідерів Яценко, Войцехівський, Рудик. Як бачимо лише один нардеп від правлячої партії «Слуга народу», інші двоє – самовисуванці, зрозуміло, що людей мало хвилює хто іде під яким брендом, більше зважають на авторитет політика. Цікаво, що про нардепів з Черкащини, які пройшли у парламент за списками, чуло лише 5 % населення.

Було опитано 5000 респондентів, похибка – 2.7 %

Роман БУТИРКО