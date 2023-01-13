Українська діаспора у США вимагатиме біля Білого Дому запуску ленд-лізу для України

15-го січня о 13.00 у Вашингтоні біля Білого Дому відбудеться масова акція для підтримки запуску ленд-лізу, який необхідний для швидкої перемоги України.

Украінська діаспора в Америці стурбована відсутністю рухів адміністрації США по реальному запускові ленд-лізу для України.

Представники діаспори підкреслюють, що «На цьому заході ми ще раз подякуємо американському народу та уряду за підтримку України і також попросимо почати використовувати лендліз». Очікується, що в заході будуть приймати участь організація американських ветеранів українського походження та можливо представники Конгресу та інші відомі люди.

«Ми звертаємося до діаспорян США та всіх небайдужих поділитися інформацією про цей захід. Україні для швидкої перемоги потрібен ленд-ліз!» – наголошують організатори акції.

Американців українського походження закликають звертатись до своїх сенаторів та представників в Палаті Представників Конгресу із наступною заявою:

«Ми, громадяни США українського походження та друзі України, цінуємо всі ваші зусилля, спрямовані на допомогу Україні з моменту початку повномасштабного російського вторгнення 24 лютого 2022 року. Україна не змогла б боротися за свою незалежність без американської допомоги, і ми завжди будемо вдячні та ніколи не забудемо вашу підтримку!

Попри всю допомогу, російська армія має в середньому вдесятеро більше запасів, і президент Путін не думає зупиняти війну. Навпаки – він мобілізує втричі більшу армію, щоб, можливо, атакувати столицю України Київ та інші міста, щоб знову спробувати поневолити незалежну Україну і з новими силами провести тотальний геноцид українського народу.

Як видно з нещодавнього інтерв’ю “The Economist” генерала Залужного, ситуація дуже небезпечна. Без зброї генерал Залужний не може гарантувати успіх українських військових у поверненні українських територій, окупованих російськими військовими злочинцями.

Ми розуміємо численні виклики, з якими зараз стикаються Сполучені Штати в економічній ситуації через інфляцію, можливу рецесію, тощо. Проте існує забуте рішення в теперішніх умовах, яке не має значного впливу на бюджет США та американських платників податків. Це – закон про ленд-ліз “Про Захист Демократії в Україні від 2022 року”, підписаний президентом Джо Байденом 9 травня 2022 року. Цей закон ще не задіяно. Активувавши закон про ленд-ліз 2022 року, США могли б надати Україні вже виготовлену та законсервовану зброю попереднього покоління, яка є у великій кількості. Ми бачимо цю військову техніку на відкритих супутникових знімках.

Як ваші активні прихильники серед виборців в українських громадах США, ми просимо вас у новому Конгресі США визначити пріоритети та закликати використати Закон про ленд-ліз 2022 року, який може врятувати тисячі життів в Україні, допоможе захистити її незалежність, а також сприятиме зростанню економіки та стабільності США. Тому життєво важливо ініціювати термінові слухання в Конгресі про хід виконання Закону про ленд-ліз 2022 року з можливим його переглядом і подальшим продовженням.

Щоб привернути увагу до Закону про ленд-ліз 2022 року, ми збираємо флешмоб, який відбудеться 15 січня 2023 року о 13:00 за східним часом на Пенсильванія авеню біля Білого дому. Ми будемо дуже вдячні, якщо ви можете приєднатися до його учасників і звернутися до своїх прихильників.

Ми щиро віримо, що введення в дію Закону про ленд-ліз змінить хід війни і прокладе шлях до перемоги за свободу в Україні та світі, врятувавши життя тисячам українських військових і мирних жителів.

Будемо раді співпраці з вами!

Ще раз дякуємо вам за надзвичайні зусилля, щоб допомогти Україні».