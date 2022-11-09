Центр Авто предупреждает: в Украине увеличили штрафы для водителей за непрохождение технического контроля

Увеличены штрафы за повторное управление водителем транспортным средством, подлежащим обязательному техническому контролю, но который своевременно его не прошел, сообщает “Центр Авто“

В Украине увеличат штрафы за некоторые административные правонарушения. Об этом сообщает “Центр Авто“. В частности, увеличен штраф за повторное управление транспортным средством, подлежащим обязательному техническому контролю, но своевременно его не прошедшим.

Соответствующие изменения предусмотрены Законом о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях, Уголовный кодекс и Уголовный процессуальный кодекс относительно выполнения решений Европейского суда по правам человека, который 3 ноября подписал Президент Владимир Зеленский. Это законопроект 4049 авторства Минюста.

В частности, этим законом парламент ужесточил санкцию статьи за повторное в течение года совершение нарушения водителем правил управления транспортным средством, правил пользования ремнями безопасности или мотошлемами (статья 121 Кодекса об админправонарушениях).

Как отмечает “Центр Авто“, речь идет о:

1) повторном управлении водителем транспортным средством, имеющим неисправности системы тормозного или рулевого управления, тягово-сцепного устройства, внешних световых приборов (темного времени) или другие технические неисправности, с которыми в соответствии с установленными правилами эксплуатация его запрещается, или переоборудованный с нарушением правил, норм и стандартов.

А также о:

2) повторном управлении водителем транспортным средством, используемым для предоставления услуг по перевозке пассажиров, имеющих неисправности, предусмотренные выше, или техническое состояние и оборудование которого не отвечают требованиям стандартов, правил дорожного движения и технической эксплуатации.

3) повторном управлении водителем транспортным средством, подлежащим обязательному техническому контролю, но своевременно его не прошел.

До изменений было предусмотрено, что такое нарушение влечет лишение права вождения на срок от 3 до 6 месяцев или административный арест на срок от 5 до 10 суток.

Теперь к санкции в виде лишения прав прилагается штраф от 850 до 1700 грн. При этом водителям будет угрожать лишение прав или админарест.

Как отмечается в новом законе, соответствующие нарушения влекут наложение штрафа в размере от 50 до 100 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан с лишением права управления транспортными средствами на срок от 3 до 6 месяцев или административный арест на срок от 5 до 10 суток.

Интересно, что идея Минюста при представлении этого проекта заключалась в отмене административного ареста как санкции, но, очевидно, законодатели решили ее изменить.

По материалам БАГНЕТ