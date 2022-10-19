Російські агенти впливають на українську економіку у військовий час, – волонтер Бондаренко

IDS Group Ukraine щомісячно відвантажує питну воду на потреби ЗСУ на суму до 35 млн.грн. Про це пише в своєму блозі на Цензор.НЕТ волонтер Ярослав Бондаренко. Компанія відома своїми брендами «Моршинська», «Миргородська», «Боржомі», «Аляска», «Аква Лайф».

«Зовсім поверхнева перевірка з відкритих джерел надає інформацію про вигодонабувачів (по-простому – реальних власників): Михайло Фрідман, Пьотр Авен, Герман Хан, Олексій Кузмічов, які ще з кінця лютого-початку березня знаходяться у санкційному списку ЄС, Британії, США», — зазначає Бондаренко.

Перераховані особи входять в «Альфа груп», яка володіє «Альфа-банком».«Альфа-банком» та заводом мінеральних вод наразі дуже цікавляться правоохоронні органи. Зокрема, Бюро економічної безпеки спромоглося навіть заарештувати кошти IDS Group Ukraine», — інформує Ярослав Бондаренко.

Як зазначає волонтер, очевидним є зв’язок зазначених компаній з Кремлем. Безсумнівним є неприпустимість витоку зароблених на українцях капіталів в Російську Федерацію. Колосальним є ризик витоку секретної інформації щодо дислокації українських воїнів, постачальником води для яких продовжує бути IDS Group Ukraine.Ті, хто в Міноборони послідовно толерують, попри всі ризики, згадану компанію, очевидно, дістають гарні відкати. Ними, на думку Ярослава Бондаренка, повинні зайнятися компетентні органи: СБУ, НАБУ і ДБР.

Він пропонує негайно розширити дію розпорядження КМУ «Про пропозиції щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» на зазначених осіб і на компанії, зупинити вплив цих агентів на економіку України та попередити витік критично важливої інформації.

«Російському бізнесу нема місця на теренах зґвалтованої русскім солдатом України», — вважає Ярослав Бондаренко.

За матеріалами БАГНЕТ