Росіяни з Pin-UP вирішили позиватися до України через матеріали СБУ про зв’язки букмекера з Мішустіним та Удодовим

Російське казино Удодова та Мішустіна Pin-UP має намір судитися в Україні за те, повідомляє кореспондент видання Ужгородка з посиланням на британське видання Talk-Finance.

За словами журналістів Talk-Finance, Pin-up намагається зачепитися за останню можливість не втратити мільярдні оборудки в Україні.

СБУ приймає половинчасті рішення і намагається захистити PIN-UP від втрати ліцензії?

Комісія з регулювання грального ринку впала в кому і ніяк не може вирішити, що робити з російським он-лайн казино Pin-Up.

Зрозуміти їх можна: дочірня фінансова компанія акціонерів Pin-Up «Єдиний простір» обслуговує платежі для порталу Дія, та приносить усім учасникам схеми 2.2% від кожного штрафу та донату. Наприклад, лише із зарахування виплати Злочевського на проект «Армія Дронів» комісія становила 13.2 млн грн. Їх поділили КРАЇЛ, віцепрем’єр Федоров та росіяни.

Нерішучістю КРАЇЛ скористались власники Pin-UP

Букмекерська компанія Pin-UP подала 2 позови проти державної Комісії регулювання лотерей і азартних ігор в Україні з вимогою про визнання протиправної діяльності Комісії та зобов’язати останню вчинити дії, а також заяви про забезпечення 2 позовів.

Про це свідчать ухвали Київського окружного адміністративного суду в Єдиному державному реєстрі судових рішень, наприклад № 112612060, № 112995058, № 112875586 та № 112639014.

Букмекерська компанія Pin-UP подала 4 позови проти державної Комісії регулювання лотерей та азартних ігор в Україні з вимогою не анулювати її ліцензію на проведення азартних ігор всупереч зверненню Служби безпеки України, яка встановила зв’язок букмекера з російською федерацією, передає Апостроф.

Про це свідчать постанови Київського окружного адміністративного суду, оприлюднені в Єдиному державному реєстрі судових рішень:

https://reyestr.court.gov.ua/Review/112612060

https://reyestr.court.gov.ua/Review/112995058

https://reyestr.court.gov.ua/Review/112875586

https://reyestr.court.gov.ua/Review/112639014

Позови подані від двох юросіб групи, що працюють під брендом Pin-UP. 2 позови подала вже позбавлена за зв’язки з рф юрособа Вікторія-Софт, ще два — Укр Гейм Технолоджи, щодо якої рішення про анулювання ліцензії поки що не ухвалено.

У цих позовах компанії вимагали винести судову заборону на подальші рішення КРАІЛ щодо анулювання ліцензій Pin-UP, незважаючи на лист від СБУ, який надійшов у розпорядження комісії.

Згідно з матеріалами суду, йдеться про лист СБУ з вихідним номером № 5/7/14-18316дск. Він датований листопадом 2022 року. У ньому йдеться про те, що під час отримання ліцензії компанії Pin-UP вказали неправдиві дані та приховали зв’язок із резидентами рф.

Зміст цього листа частково викладено в рішенні КРАІЛ про анулювання ліцензії однієї з компаній Pin-UP — ТОВ “Вікторія-Софт” від 8 серпня. Це рішення оприлюднено на сайті комісії. У ньому, зокрема, підтверджується наявність інформації у СБУ про зв’язки компанії з рф.

Усі 4 позови Pin-UP про введення забезпечувальних заходів і судової заборони було відхилено.

Отже у КРАІЛ є законні підстави позбавити букмекера ліцензії у зв’язку з матеріалами СБУ про зв’язки компанії з росією.

Нагадаємо, 8 серпня КРАІЛ на підставі листа СБУ про зв’язки Pin-UP з росією, анулювала ліцензію тільки для однієї юридичної особи – ТОВ “Вікторія-Софт”. Щодо іншої юрособи – ТОВ “Укр Гейм Технолоджи” жодного рішення з незрозумілих причин ухвалено не було.

За матеріалами uzhgorodka.uz.ua