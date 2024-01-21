Ескалація дезінформації: інформаційний морок згущається

До експертних висновків цьогорічного Давосу: правди буде менше

Економічний форум в Давосі (WEF), як на мене, це перш за все експертна дискусія. Навіть політики першої ланки, які так полюбляють відвідати це поважне зібрання, виступають саме у такій іпостасі. Тут швейцарський форум не зраджує ідеям і задуму своїх батьків-засновників. Тому попри всю увагу до політичних заяв на WEF з боку перш за все світових медіа його інтелектуальна складова потребує додаткової уваги. Оскільки політичні заяви у Давосі, то лише відображення вдалої чи ні експертної думки, яка спрогнозувала чи навпаки проґавила щось у поступі людства.

У цьому контексті хотів звернути увагу на один із аналітичних документів, що з’явився у рамках чергового зібрання на WEF. Мовиться ось про цю доповідь – Global Risks Report 2024, а саме про відображення у ній ролі інформаційної складової нашого буття, головно, загроз, які на нас чатують і скоріше за все матимуть вплив з подальшим продовження на сферах економічній, військовій чи гуманітарній.

Аби не втомлювати читача аналізом масиву таблиць і графіків, лише одна тезу з документа: «… місінформація та дезінформація (несвідомо помилкова інформація та цілеспрямоване дезінформування) – новий лідер топ-10 ризиків з рейтингу цього року». Протягом ближчих двох років (особливо у період виборів) «фальсифікована інформація може бути використана для досягнення різноманітних цілей, від кліматичної активності до ескалації конфлікту». Кліматичні зміни чи політична поляризація, конфлікти та міграція йдуть поруч.

Від себе нагадаємо, що свідома брехня безпосередньо не вбиває. Але така діяльність призводить до втрати балансу й рівноваги в окремому суспільстві чи групі держав. Це, начебто, відома нам інформація, трюїзм, але чому тоді люди перебігають дорогу на червоне світло світлофора і потрапляють в дорожні пригоди, адже їм ще з дитинства забороняли це робити, говорили про небезпеку? Всі системи – біологічні, геологічні чи соціальні періодично втрачають рівновагу, важливо знати, що і коли це зробить. У сучасному інформаційному суспільстві неправдива інформація виведе світову систему з рівноваги. Скоріше за все, саме це міркування висловлюють автори GRR 2024.

На це є багато причин. Одна з них та, що інформаційно-комунікативні можливості окремої людини спричинили до феномену «масового лідерства». У цьому епітеті-оксюмороні зашито суперечність, але у світі фізичному лідерами можуть бути одиниці, пасіонарії. Тепер це доступно усім, хто має вхід до нових медіа, а це більшість мешканців планети. Водночас фахівці з питань суспільного розвитку та провідні медіа без зупину скаржаться, що бракує відповідальних керівників держав та міжнародних організацій для рішучих та ефективних безпекових і гуманітарних дій, а скоріше – вчинків. Так от схоже на те, що вихід системи з рівноваги і наступне зіткнення «тектонічних плит» і виведуть таких лідерів на міжнародну та національну арену. А поки маємо масштабний рік виборів, де інформація, точніше оперування нею, стає ключовим інструментом виходи системи з рівноваги. І важлива ремарка, врахування дезінформації у переліку ризиків для світу прогнозується експертами з Давосу на два ближчі роки. Чекати недовго.

Сергій ДАНИЛЕНКО, доктор політичних наук