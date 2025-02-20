У Вінниці розгортається скандальна історія рейдерського захоплення нерухомого майна, в якій фігурують посадові особи місцевої влади, приватні виконавці, нотаріуси та навіть представники правоохоронних органів.

Адвокатське об’єднання “Крижанівський та партнери” веде розслідування та вимагає справедливості для постраждалих.

Корупційна схема, що позбавила родину їхнього будинку

Ще у 2000 році Андрій Степанович Бурчак і його дружина, побудували будинок у Вінниці, у якому проживала його велика родина, зокрема малолітні діти. Однак через фінансові труднощі у 2006 році він уклав кредитний договір з «Укргазбанком», заклавши своє майно як заставу.

Андрій Бурчак

У 2010 році суд ухвалив рішення про стягнення боргу, проте у 2014 році Вінницька міська рада заборонила продаж будинку через наявність там малолітніх дітей. Попри все це, у 2019 році приватний виконавець Олександр Турський незаконно відкрив виконавче провадження та залучив кишенькових оцінювачів, які без огляду будинку сфабрикували звіт, знизивши його вартість у п’ять разів. Будинок, реальна ринкова ціна якого становила понад 11 мільйонів гривень, на підставі сфальсифікованої оцінки був проданий за 400 тисяч гривень. Його придбав наближений до виконавця громадянин Румянцев Ю.О., який незаконно перепродав нерухомість, посилаючись на фіктивну оцінку, проведену агентством нерухомості, яке навіть не мало відповідних дозволів. Усі ці угоди завірив їхній “кишеньковий” нотаріус.

Жорстке захоплення будинку та бездіяльність поліції

28 лютого 2024 року Зданевич О.В. та ще п’ятеро осіб здійснили силове захоплення будинку. Вони перелізли через паркан, зламали замки та зрізали завіси з вхідних дверей. Силою викинули на мороз літню жінку — тещу власника, яка була у домашньому халаті. На місце події прибули правоохоронці, однак замість того, аби припинити злочин, вони просто спостерігали. Жодних дій для захисту власників будинку поліція не вжила.

Натомість Адвокат Сергій Крижанівський подав заяву до поліції про злочин за ст. 162 КК України (порушення недоторканності житла), однак справу не відкрили. Врешті довелося звертатися до суду, який ухвалою зобов’язав поліцію внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР). Попри це, з квітня 2024 року слідство фактично не ведеться – слідчі лише один раз опитали заявника. Також існує ще одна кримінальна справа, відкрита у 2022 році, яка перебуває в тому ж відділку поліції та свідомо гальмується слідчим Салигою.

Вінницьке відділення Укргазбанку, у стінах якого працюють люди із сумнівною репутацією

Нотаріуси та держреєстратори як частина схеми

Ця афера не могла би відбутися без допомоги держреєстратора прозорого офісу Вінницької міської ради, який зареєстрував незаконну угоду, та нотаріуса, який посвідчив правочини попри накладений судом арешт на будинок. Це черговий доказ того, що корупція в сфері реєстрації нерухомості залишається серйозною проблемою в Україні. Адвокати родини Бурчаків вважають, що передача справи у той самий відділок поліції, який раніше вже гальмував дане розслідування, є свідомим рішенням з боку прокуратури. Більше того, розслідування справи про рейдерство систематично зривається, що може свідчити про втручання у справу вищезгаданих зацікавлених осіб.

Позиція адвокатського об’єднання «Крижанівський та партнери» і чому ця справа є особливо кричущою?

Усіма цими ділками, було сфабриковано оцінку нерухомості, що дозволило суттєво занизити її вартість. Виконавчий документ було повторно пред’явлено після закінчення строку його дії. Водночас: виконавець та представники місцевої влади діяли в інтересах окремих осіб, нехтуючи інтересами родини, включаючи малолітніх дітей. Попри наявність доказів злочинної змови, кримінальні провадження не отримали належного ходу. Документи, що могли б довести вину підозрюваних, зникли або були знищені.

Сергій Крижанівський

Адвокатське об’єднання “Крижанівський та партнери” заявило про намір довести цю справу до суду та домогтися повернення майна законним власникам. Сергій Крижанівський, керівник об’єднання, зокрема зазначив:

“Це класичний приклад рейдерського захоплення, здійсненого за участю чиновників, виконавців та приватних осіб. В Україні такі схеми досі працюють, і без активної юридичної боротьби постраждалі не мають шансів повернути своє майно. Ми докладемо всіх зусиль, щоб винні у цій справі понесли відповідальність, а справедливість була відновлена. Ця справа не є унікальною — у світі подібні випадки вирішуються за допомогою незалежних розслідувань та звернення до міжнародних інституцій. Практика Європейського суду з прав людини демонструє, що в таких ситуаціях ефективним є залучення міжнародних спостерігачів та правозахисних організацій. Адвокатське об’єднання “Крижанівський та партнери” також розглядає можливість звернення до Європейського суду з прав людини у разі, якщо українська правоохоронна система не забезпечить ефективного розслідування.» На даний момент адвокати вже підготували звернення до Офісу Генерального прокурора з вимогою вжити негайних заходів щодо розслідування справи та притягнення винних до відповідальності.

Висновки і подальші кроки

Ця історія є показовою для України, де проблеми з незаконними відчуженнями майна, на жаль, залишаються широко розповсюдженими злочинами. Справа Бурчаків — не просто якась боротьба за власність, але боротьба за справедливість та верховенство права в країні, яка претендує стати членом Європейського Союзу і веде жорстоку війну з агресором за власне виживання.

Адвокатське об’єднання “Крижанівський та партнери” продовжить юридичну боротьбу, за права родини вимагаючи:

-Притягнення до відповідальності приватного виконавця Турського О.В., нотаріуса та посадових осіб, причетних до схеми

-Розслідування бездіяльності правоохоронних органів та сприяння рейдерському захопленню

-Захисту права власності заявника та його родини через суд

Ця справа є показовою для всієї України, адже вона демонструє, як корупційні схеми у сфері нерухомості знищують долі людей. Безкарність породжує нові злочини, і лише активний суспільний резонанс та правова боротьба можуть зупинити подібні випадки у майбутньому.