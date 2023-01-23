Продають послугу, а не товар: постачальник продуктів для Міноборони пояснив ціни “скандальних” закупівель

Про це в ексклюзивному коментарі УНН заявив юрист компанії.

Цитата

«Предметом договору є послуга, а не товар. Тобто в ціну послуги, яка зазначена в опублікованому журналістами договорі, закладена ціна закупівлі, зберігання та логістики, що є непередбачуваною. Сьогодні компанія може вести продукти військовій частині в Київ, а уже завтра цій же військовій частині одночасно у кілька місць в різних куточках України. І все лише одна військова частина. Таких у договорі більше сотні.

Компанія “Актив компані” має на своєму балансі спеціальні склади з морозильними камерами та холодильники, де зберігаються продукти, які швидко псуються. Потім логістична компанія, яка є нашим підрядником, відвозить ці продукти на місця дислокації”, – пояснив юрист.

Представник компанії також зазначив, що, згідно з договором, ціна товарів протягом року не змінюється, тож у неї закладені інфляційні ризики.

«Інформація, яка зараз подається в ЗМІ, є абсолютно маніпулятивною, тому що предметом договору є послуга, а не товар. Каталог – є лише одним з 20-ти додатків до договору. Тому що загальний зміст договору з усіма аркушами – близько 500 сторінок, а система харчування ЗСУ регулюється не одним нормативно-правовим актом. Для пояснення та аналізу системи харчування недостатньо маніпулятивно порівняти ціни з Сільпо. На противагу ціни 1 кілограму горошку консервованого з Каталогу не можна ставити банку (до 525 г) з Сільпо», – підкреслили в «Актив компані».