Подарунок Путіну на річницю “СВО”: російський олігарх Малофєєв викуповує Forbes Україна

Власник української версії Forbes, бізнесмен вірменського походження Артур Гранц продає видання Максиму Кріппі, довіреній особі російського олігарха Костянтина Малофєєва.

Сторони знаходяться у фазі активних перемовин, Малофєєв вимагає від Кріппи прискоритись, так як український Forbes має стати “подарунком” Володимиру Путіну на річницю “СВО”.

Про деталі угоди з купівлі українського Forbes російським православним олігархом Костянтином Малофєєвим в ексклюзивному розслідуванні журналістів видання 360UA.NEWS

Для російського православного олігарха Костянтина Малофєєва, придбання Forbes Україна, це шанс потрапити у вузьке коло наближених до Володимира Путіна, на кшталт пропагандистки Маргарити Симоньян. Малофєєв власник російського медіа холдингу “Царьград”, спонсор “російської весни” довгий час оббивав пороги Адміністрації Президента РФ з проханням запустити власний політичний проект консервативно-патріотичного спрямування, але “благословення” Путіна так і не отримав.

Разом з тим, Малофєєву, під контролем Другої служби ФСБ, вдалося досягти значних успіхів у роботі з “православним” та російським патріотичним середовищем, жителями ТОТ ДНР/ЛНР, та так званими “добробатами”. Як результат, Малофєєву дали можливість завести своїх людей в Думу.

Але рівень медійної конкуренції на “патріотичному полі” в РФ досить високий і з урахуванням можливостей інших гравців, Малофєєв знаходиться десь на рівні “третього ешелону”, а єдиний шанс пробитись у “вищу лігу”, це принести Володимиру Путіну те, що не змогли принести інші: культовий американський бренд Forbes. І якщо не глобальний, то хоча б український.

Нагадаємо, нещодавно росіянам практично вдалося заволодіти глобальним брендом Forbes, через близького до Кремля магната Магомеда Мусаєва, але уже фактично оформлена угода зірвалась після публікації у The Washington Post. “Я щойно купив глобальний Forbes. Ви розумієте, коли у вас в руках ключ від найавторитетнішого світового бренду, цей ключ дасть мені доступ до будь-кого”, – каже Мусаєв на одному із записів, опублікованих WP. Високо оцінили заслуги Мусаєва і в Москві: за повідомленням близького до Кремля ТГ каналу Образ будущего, “купівля Forbes це визнання того, що одна чесна людина змогла зробити більше, ніж вся російська дипломатія за останні роки”.

Forbes Україна, не перше українське медіа, яке потрапило в поле зору Максима Кріппи та Костянтина Малофєєва. З початку року, зв’язка Кріппа-Малофєєв через підставних осіб придбали уже три крупні українські медіа: Delo.ua, Главком та AIN.UA.

Медіа ресурси Delo.ua та Главком були оформлені на громадянку України Снопко Тетяну Давидівну, спеціаліста з комунікацій, яка більше 10 ти років працює з Максимом Кріппою та його партнером Максимом Поляковим. Про те, що Тетяна являється “фунтом”, не важко здогадатися, враховуючи бекграунд Снопко: найманий менеджер, з пропискою в одній із “хрущовок” спального району Дніпра.

Після того, як інформація про зв’язок Тетяни Снопко з Максимом Кріппою попала в ЗМІ, для оформлення угоди з купівлі Forbes Україна вирішили знайти нового “фунта”, більш статусного та менш пов’язаного з Максимом Кріпою. Але кінцеві бенефіціари залишились ті ж самі: Кріппа та Малофєєв.

Серед українського істеблішменту Максим Кріппа відомий як представник олігарха Костянтина Малофєєва, довгий час працював у структурах російського олігарха менеджером з продажів та просував його проекти в Україні. Саме Малофєєв допоміг своєму CEO частково оминути гемблінгові заборони в Російській Федерації, що дало можливість безперешкодної роботи нелегальних онлайн-казино бренду “Вулкан” Максима Кріппа та його тезки Полякова. Детально про роботу Вулкану в Україні та Росії у розслідуванні OSINT-ресурсу Black BOX: “Максим Кріппа та казино «Вулк@н». Як партнер російського олігарха скуповує українські ЗМІ”

Син Костянтина Малофєєва Кирил – російський кіберспортсмен (Likkrit), грав за команду Virtus.pro Олександра Кохановського та Антона Черепеннікова. Черепенніков займався розробкою системи ”Цитадель”, яка допомагає російським спецслужбам відстежувати інтернет-користувачів та прослуховувати телефони.

Саме для Малофєєва-молодшого в 2020-му році російський олігарх через підставних осіб хотів викупити київський готель Дніпро, де планували проводити кіберспортивні змагання. Тоді на роль “фунта” вибрали “українського айтішника Кохановського”, а переможцем в аукціоні виступило ТОВ ”Смартленд”, зареєстроване у Броварах на вулиці Київській 130, що за даними системи YouControl належить Максиму Кріппі.

Щодо цікавих збігів, варто відзначити наявність у портфелі активів Максима Кріппи зареєстрованих в Україні трьох компаній під назвою “Цитадель”: ТОВ “ЦИТАДЕЛЬ АРХІТЕКТС” (44240381), ТОВ “ЦИТАДЕЛЬ ІННОВЕЙШНЗ” (41748785), ТОВ “ЦИТАДЕЛЬ РІВЕРСАЙД” (42526910). Цікавим є те, що однією з довірених осіб в Україні є екс-депутат від Народного Фронту Валерій Бабенко, який має безпосереднє відношення до технологій кібербезпеки та захисту інформації.

Разом з тим, і сам Максим Кріппа робив спроби зайти в українську політику, балотуючись у 2015му до Київської міськради від партії “Самопоміч”, а в українських ЗМІ можна знайти достатньо інформації про інвестиції Кріппи в кіберспорт та інші стартапи. Але при цьому в кіберспортивних командах Максима Кріппи до сих пір виступають спортсмени з Росії, а його онлайн-казино Вулкан продовжують хоч і нелегально, але безперешкодно працювати в Російській Федерації. Тож купівля українських медіа ресурсів, добре вписується в стратегію розвитку політичного проекту Кріппи-Малафєєва в Україні.

Щодо продажу українського Forbes, який найближчим часом може стати частиною російського медіа-холдингу “Царьград” Костянтина Малофєєва, Артуру Гранцу варто звернути увагу на перелік країн, які уже ввели санкції проти Малафєєва. Адже продаж Forbes Україна Кріппі, через любого посередника – це пряма участь у розширенні “Царьград”. Відповідно кошти, отримані за український Forbes, Гранц може тратити виключно в “на болотах”.