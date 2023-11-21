Олексій Абасов. Novel food. Що це таке? Виклики та можливості.

Термін Novel food стосується продуктів харчування, які не були широко споживали в країнах-членах ЄС до 15 травня 1997 року. Новітня їжа також включає в себе їстівні інгредієнти та продукти, які пройшли значні зміни в процесі виробництва, такі як генетична модифікація або нові технології переробки.

Процес регулювання новітньої їжі відрізняється в різних країнах, але зазвичай включає оцінку безпеки та отримання спеціальних дозволів на виробництво та продаж таких продуктів. Продукти, які відносяться до новітньої їжі, можуть включати в себе нові види риби, оброблені інгредієнти, екзотичні фрукти, а також продукти з комах та хробаків, отримані з використанням нових технологій.

Організації, які виробляють новітню їжу, повинні пройти серйозні випробування, щоб переконатися в безпеці і придатності таких продуктів для споживання. У деяких країнах для новітньої їжі потрібно спеціальне дозвіл на продаж, що передбачає ретельний аналіз потенційних ризиків для здоров’я споживачів.

У цілому, концепція новітньої їжі спрямована на захист здоров’я споживачів і правильне інформування про вміст та походження продуктів, які раніше не були представлені на ринку харчування.

Novel food – це продукти харчування, які не були широко споживали в традиційному здоровому раціоні, але можуть запропонувати нові харчові переваги. Це може включати продукти, отримані з нових джерел, таких як комахи, водорості, оброблені за допомогою нових технологій, або традиційні продукти, модифіковані для підвищення їх харчової цінності.

Перспективи розвитку Novel food включають декілька ключових аспектів:

1. Дослідження та інновації: У сфері Novel food спостерігається активне дослідження нових джерел їжі та технологій їх обробки. Дослідження в галузі харчової науки і технологій дозволить розширити асортимент Novel food та підвищення поживної цінності.

2. Регулювання та стандартизація: Розвиток Novel food також потребує розробки відповідних нормативних та стандартних правил для забезпечення безпеки та якості цих продуктів. Регуляторні органи повинні розробити підходи до оцінки та реєстрації нових продуктів, щоб забезпечити їх безпечне впровадження на ринок.

3. Готовність споживачів: Одним з ключових аспектів розвитку Novel food є готовність споживачів спробувати нові продукти. Це вимагає освіти та інформування споживачів про користь та безпеку Novel food , а також створення позитивного іміджу цих продуктів.

4. Стійкість та екологічні переваги: Багато Novel food можуть пропонувати стійкі альтернативи традиційним джерелам їжі, що може сприяти поліпшенню екологічної стійкості виробництва їжі та зменшенню негативного впливу на навколишнє середовище.

5. Міжнародне співробітництво: Розвиток Novel food також передбачає співпрацю між країнами для обміну досвідом, технологіями та кращими практиками в цій галузі. Це дозволить прискорити процес впровадження нових продуктів на світовому ринку.

Отже, перспективи розвитку Novel food включають активні дослідження, регулювання, роботу зі споживачами, стійкість та міжнародне співробітництво. Ці чинники в сукупності можуть сприяти успішному впровадженню нових продуктів харчування на ринок та покращенню громадського харчування та здоров’я.

Існують кілька складнощів, які можуть виникнути при розробці, регулюванні та впровадженні Novel food.Ось деякі з них:

1. Юридичні та регуляторні перешкоди: Розробка та впровадження Novel food зіштовхується з рядом юридичних та регуляторних перешкод, таких як необхідність подолання складних процедур реєстрації та ліцензування. Вимоги до безпеки та якості таких продуктів можуть бути більш суворими, ніж для традиційних продуктів харчування.

2. Освіта та інформування споживачів: Потенційні споживачі можуть почувати недостатнє розуміння та впевненість стосовно Novel food через їх новизну. Освіта та інформування відіграють ключову роль в зменшенні страхів та створенні довіри до таких продуктів.

3. Технологічні виклики: Деякі “нові продукти харчування” можуть потребувати певних технологічних процесів для виробництва, які можуть бути витратними або працезатратними. Розробка та впровадження ефективних технологій виробництва можуть бути викликом.

4. Стандартизація та якість: Забезпечення стандартизації та якості Novel food може бути складною задачею, особливо при використанні нових джерел їжі або технологій. Необхідність встановлення чітких норм та стандартів для таких продуктів є важливим аспектом їх успішного впровадження на ринок.

5. Екологічні та етичні аспекти: Деякі нові джерела їжі можуть викликати хвилювання з точки зору їх впливу на навколишнє середовище або етичні аспекти виробництва. Це може бути пов’язано, наприклад, з питаннями впливу на біорізноманіття або тваринництво.

6. Міжнародна торгівля: Оскільки Novel food часто є новими продуктами, виникають питання про те, як вони будуть регулюватися в міжнародній торгівлі. Необхідність узгодження міжнародних норм та стандартів є важливим аспектом для успішної міжнародної торгівлі такими продуктами.

Ці складнощі потребують серйозної уваги та зусиль з боку урядів, наукових дослідників, виробників та споживачів для створення сприятливого середовища для розвитку та впровадження novel food.

Майбутнє novel food обіцяє бути захоплюючим і інноваційним, пропонуючи унікальні можливості для розробки продуктів харчування та вирішення різних проблем у сфері харчування. Ось деякі напрямки, які можуть визначати майбутнє novel food:

1. Нові інгредієнти та джерела харчування: Розвиток нових джерел харчування, таких як водорості, комахи, гриби, клітинне м’ясо та багато інших, відкриє широкі можливості для створення нових продуктів харчування, збагачених білком, вітамінами, мінералами та іншими поживними речовинами.

2. Технологічні інновації: Продвиження технологій виробництва та обробки може привести до створення більш ефективних процесів виробництва novel food. Нові методи ферментації, екстракції та обробки можуть запропонувати унікальні можливості для покращення якості та різноманіття таких продуктів.

3. Здорове харчування та функціональні продукти: Novel food буде активно використовуватися для створення продуктів, що сприяють підтримці здоров’я та запобіганню різним захворюванням. Функціональні добавки, збагачені продукти харчування та продукти з покращеними властивостями будуть набувати все більшої популярності.

4. Істотність та екологічні аспекти: Багато novel food можуть запропонувати стійкі та екологічно ефективні альтернативи традиційним продуктам харчування. Це може включати зменшення споживання води, енергії та землі для виробництва, а також зменшення викидів парникових газів.

5. Персоналізоване харчування: Розвиток novel food дозволить створювати продукти, що враховують індивідуальні потреби споживачів, такі як алергії, дієтичні обмеження та вподобання смаку. Це може стимулювати створення персоналізованих продуктів харчування, відповідних унікальним потребам кожної людини.

Однак, для успішної реалізації потенціалу novel food необхідно приділити увагу кільком ключовим аспектам:

– Регулювання та безпека: Розробка ефективних систем регулювання та оцінки безпеки novel food відіграє критичну роль у захисті споживачів та забезпеченні довіри до таких продуктів.

– Освіта та інформування: Підвищення обізнаності та розуміння споживачів про novel food, їх користь та безпеку, буде ключовим аспектом успішного впровадження та поширення таких продуктів.

– Співпраця та інновації: Важливим фактором розвитку novel food буде співпраця між наукою, промисловістю, урядом та споживачами для стимулювання інновацій і розробки нових продуктів.

З урахуванням розвитку технологій, підвищення обізнаності та інтересу до здорового та стійкого способу життя, novel food обіцяє відігравати важливу роль у майбутньому харчування та принесе багато інновацій у галузь продуктів харчування.

Україна також не залишається осторонь, компанія “AAcheta Ukraine” спільно з міжнародними партнерами проводить дослідження, розробляє та впроваджує продукти харчування для людей і тварин, а також медичні продукти.