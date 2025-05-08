Олег БАЙ: Роки невивчених уроків…

У дні відзначення 80-річчя завершення WW ІІ у Європі, у рік 50-річчя Гельсінського акту та 30-річчя входження України до Ради Європи, незалежно від того, є бажання чи ні, а доводиться замислюватися:

– Чому Перемогу подарували Сталіну, дозволили СРСР окупувати під назвою соцтабору пів Європи, метастазами поширитися в Азії… у Світі?

– Чому практичним результатом миротворючості у Гельсінкі стала безкарна агресія СРСР у Афганістані…?

– Чому агресія Російської Федерації, напад її на Україну, окупація, терор… чому викликали неадекватно слабку реакцію Світу? Міжнародних інституцій?

Не побачили початку WW lll?…

Думаю, саме на часі, саме як урок миротварюкам широко, науково, публіцистично та професійно обговорити тему невивчених уроків…

Сподіваюся, знайдуться ті, хто мене підтримає. Сподіваюся на сприяння Наукового товариства історії дипломатії та міжнародних відносин, УАГГ, ГДІПу, УАЗП, редакції ПіКу, моїх друзів-дипломатів та журналістів…

Олег БАЙ, Надзвичайний і Повноважний Посланник