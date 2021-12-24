На мітингу під МОЗ назвали справжні причини недовіри українців до вакцинації, – ЗМІ

Під Міністерством охорони здоров’я активісти з усіх регіонів прийняли участь в акції «За відповідальну вакцинацію та прозору антиковідну політику», мета якої – привернути увагу суспільства до проблем навколо вакцинації та лікування хворих на коронавірус, які замовчує МОЗ, повідомляє Голос.уа з посиланням на ІА Укрпрес-інфо.

Як розказав ЗМІ один з організаторів мітингу, громадський діяч Ігор Криворучко, мета акції – перш за все змусити владу і керівництво МОЗ виправити помилки та розпочати відповідальну, прозору і чітку політику по найбільш гострих питаннях навколо епідемії коронавірусу.

«Темпи та якість вакцинації в Україні дуже відстають від європейських стандартів. Люди, здебільшого, недовіряють владі, і намагаються всіляко уникати вакцинування. Багато звертаються до шахраїв. А винне в цьому керівництво МОЗ, яке витрачає купу зусиль на рекламу і заклики, але абсолютно ігнорує роз’яснювальну роботу по тих питаннях, які найбільше турбують населення, а саме про можливі ускладнення, індивідуальні протипоказання, тощо», – розказав Ігор Криворучко.

На його думку, якщо коронавірусні вакцини та ліки проходять випробування по спрощеній процедурі, відповідно, інформація про хід досліджень та можливі побічні ефекти мають бути у відкритому доступі.

«В Україні вже є зафіксований випадок захворювання на коронавірус штамом “Омікрон”. Через це існує загроза нової хвилі епідемії. Введення бустерної дози може бути запобіжником для вакцинованої частини населення, але більшість українців отримали одне щеплення або взагалі не отримували. Причина цього – недовіра до вітчизняної системи охорони здоров’я. Багато громадян України мають негативний особистий досвід взаємодії з державним сектором медицини, а тому є вразливими для різноманітних конспірологічних теорій. Сертифікація вакцин та ліків від коронавірусу відбувається по спрощеній процедурі, а перед отриманням щеплення потенційний вакцинований ставить підпис про відмову від претензій. Як наслідок, суспільство вірить в конверсійний слід літаків, що розпилює коронавірус та змову транснаціональних корпорацій з українською владою», – пояснює свою позицію громадський діяч.

Щоб запобігти поширенню таких теорій та ефективно протидіяти новим викликам, активісти з ГО «Європейська країна» вимагають зробити відкритий реєстр можливих побічних дій для вакцин та препаратів, які проходять процедуру спрощеної реєстрації.

«Вважаю, що буде чесно та відповідально скасувати відмову від претензій до виробника вакцини або надавати державне страхування на випадок можливих ускладнень», – впевнений Ігор Криворучко.

Крім того, у зверненні до МОЗ він запропонував поновити створення української вакцини та ліків від коронавірусу державними науково-дослідними інститутами.

«Звертаюсь до міністра Ляшка з вимогою пояснити, де українські ліки та вакцини, створення яких анонсував Президент Володимир Зеленський? Чому це питання замовчується? Принаймні, можна було вже давно організувати випуск антиковідних препаратів на вітчизняних потужностях, що дало б робочі місця і економію бюджету», – впевнений організатор акції.

Під час мітингу активісти закликали покарати винних у нестачі кисню у ковідних відділеннях лікарень в листопаді цього року, що призвело до ускладнень, і зупинити тиск на головного лікаря Миколаївської обласної інфекційної лікарні Світлану Федорову, яка публічно розповіла про цю проблему.

«Вважаю, що несправедливе звільнення і тиск на головного лікаря миколаївської лікарні Світлану Федорову – це неприпустима помилка, яка має бути негайно виправлена. Щоб зберегти обличчя, міністр Ляшко має взяти цю відповідальну та мужню лікарку на керівну посаду у МОЗ, де вона, я в цьому впевнений, може принести багато користі», – підсумував свою позицію в інтерв’ю представникам ЗМІ Ігор Криворучко.