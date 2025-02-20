“Малевич – це Україна!”: Українські культурні заходи на Мюнхенскій Конференції з Безпеки

14го та 15го лютого в рамках Мюнхенської Конференції з Безпеки (Munich Security Conference, MSC 2025) відбулось декілька додаткових українських заходів, серед них: панельні дискусії на тему: «Безпекова Політика та Культура».

Роль культури в сучасній системі безпеки не можна не до оцінювати. Безпрецедентно, в цьому році саме культура стала важливою додатковою темою обговорення на Конференції з Безпеки і панельні дискусії присвячені українській культурі, зібрали повний зал Будинку Художника в самому центрі баварської столиці.

Одна з дискусій була присвячена ролі культури в гібридних війнах та деколонізації, на прикладі „Справи Казимира Малевича“.

У розмові взяли участь:

Тімоті Снайдер – історик, викладач Школи міжнародних відносин та публічної політики імені Манка, Університет Торонто;

Тетяна Філевська – креативна директорка Ukrainian Institute, креативна продюсерка художнього фільму «Малевич»;

Франциска Девіс – німецька науковиця, професорка Мюнхенського університету;

Роман Халлєр – німецький письменник, свідок Голокосту.

«Дуже важливо повертати українську культуру і спадщину на їхнє законне місце. Наші митці, художники й письменники мають право бути відомими у світі, перекладеними і побаченими», – зазначила Тетяна Філевська.

Окрема дискусія про культуру та її роль у боротьбі за свободу зібрала журналіста і правозахисника Максима Буткевича, професора Мартіна Ауста (Боннський університет) та директора Goethe-Institut Ukraine Фабіана Мюльталера.

«Це не просто російсько-українська історія, яку можна ігнорувати. Якщо Україна програє, усвідомлення всього масштабу війни буде дуже болючим», – підкреслив Максим Буткевич.

Також у рамках конференції відбулася прем’єра фільму «Малевич» / Malevych режисерки Дарії Онищенко. Стрічка розповідає про всесвітньо відомого українського художника Казимира Малевича та його місце в історії світового мистецтва.

Організаторка події та продюсерка фільму «Малевич» Марія Каель: “Сьогодні культура – це не лише мистецтво, а й безпека, ідентичність та зброя у боротьбі за правду. Українська культура довела, що вона є незламною, і ми маємо обов’язок захищати її не тільки на фронті, а й у міжнародному інформаційному просторі.”

Організаторка та режисерка фільму «Малевич» Дарʼя Онищенко: “Цей проєкт – не просто фільм про художника, це спроба повернути історичну справедливість. Казимир Малевич усе життя підкреслював своє українське коріння, проте його ім’я довго залишалося заручником імперських міфів. Ми хочемо показати світу справжнього Малевича і водночас нагадати: культура – це теж поле битви.”

Захід відбувся за підтримки:

Friedrich Naumann Foundation for Freedom

Генерального консульства України в Мюнхені

Goethe-Institut Ukraine

Ukrainian Institutе

Ukrainische Freie Universität

Фонду Томаса Делера

LibMod – Zentrum Liberale Moderne,

Академії Януша Корчака Fellas for Europe Denkraum Ukraine

Reutlinger Kollegium

Big Hand Film

Української громади Мюнхена

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