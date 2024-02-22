«Кусочєк русского міра». Як рф робить гуманітарну експансію на Балканах

«Балканський цикл». Саме під такою назвою рф просуває черговий проєкт своєї гуманітарної експансії на Балканах.

У рамках цього проєкту уже реалізовується встановлення низки пам’ятників російським діячам роботи скульптора Адина Зейналова. Відтак у квітні 2023 року в місті Вршац (Сербія) відкрили пам’ятник славісту Нікітє Толстому, а в грудні 2023 року одночасно два бюсти Олександра Невського застовбили місце у скромній за територією Чорногорії (13 812 кв.км): один у місті Андрієвіц, а другий у місті Нікшіч.

Тоді ж у грудні до 185-річчя встановлення дипломатичних відносин між Сербією та росією відбулася презентація пам’ятника дипломату Григорію Щербині, який 10 місяців працював консулом російської імперії в косовській Митровиці, був убитий у 1903 році. За походженням він був українцем і у своєму заповіті просив поховати його в рідному Чернігові. Заповіт виконали, його могила знаходиться поблизу Троїцького собору.

У 2024 року у Істочно-Сараєво (Східне Сараєво), що знаходиться на території ентитету Республіки Сербської у Боснії і Герцеговині, мають намір поставити пам’ятник нині вже покійному постійному представнику рф при ООН Віталію Чуркіну. Він раптово й загадково помер 20 лютого 2017 року. До речі він – перший тесть відомого російського пропагандиста Євґєнія Попова, який нині разом зі своєю другою дружиною пропагандисткою Ольгою Скабєєвою веде телешоу на російському телебаченні.

Українцям Чуркін В. відомий своєю одіозністю, після перемоги Революції Гідності в Україні він на засіданні Радбезу ООН зачитав заяву президента-втікача В. Януковича про прохання до диктатора путіна ввести збройні сили рф до України, щоб відновити його «легітимність».

А для боснійців цей російський дипломат теж як більмо на оці. Але не для сербів.

«Пам’ять Віталія Івановича дуже дорога для сербів у Республіці Сербській у Боснії і Герцеговині саме тому, що він голосував певним чином у Раді Безпеки, коли обговорювалося питання визнання геноциду у Сребрениці, він голосував проти, звісно, це була позиція нашої країни. Тому для сербів цей пам’ятник дуже важливий, і це був запит сербської сторони. Там знаходиться меморіальна табличка, ось замість цієї таблички поставлять пам’ятник», – розповів на презентації пам’тника очільник «Россотрудничества» Євґєній Прімаков, онук саме того відомого Євґєнія Прімакова. До слова згадати, Прімаков-молодший знаходиться під санкціями ЄС, Канади, Швейцарії та України за підтримку агресії рф проти України.

Для читачів «ПіК» нагадаємо, що події в Сребрениці визнані актом геноциду. Це були найбільші масові вбивства від часів Другої Світової війни. Тоді влітку 1995 року серби вбивали боснійських чоловіків-мусульман віком від 12 років. У своїй книзі «Вони б і мухи не скривдили» Славенка Дракуліч наводить цифри у понад 7 000 страчених і 30 000 примусово депортованих людей. Вона описує судовий процес у Гаазі, де судили воєнних злочинців сербів за злочини у Сребрениці (Боснія і Герцеговина). «У вступній заяві прокурор Марк Гармон сказав так: «Це справа про тріумф зла, історія про те, як офіцери та солдати Армії боснійських сербів (чоловіків, які вчилися на професійних солдатів і мали представляти ідеали видатного сербського минулого) організували, спланували та з власної волі узяли участь у геноциді або ж замовчували його. Виконавці цих лиходійств залишили по собі спадщину, яка заплямувала репутацію сербського народу й затаврувала славну військову професію».

Навряд чи рф буде цікавити позиція роздратування й заперечення боснійців, якщо така буде. Бо для неї важливо «просування російської культури закордоном, вивчення і збереження культурно-історичної спадщини російської еміграції», тому серби посприяють цій гуманітарній експансії.

«Кусочєк руского міра» має бути скрізь, еге ж?

Наталія МАЛИНОВСЬКА, журналіст, співзасновниця Аналітичного центру балканських досліджень