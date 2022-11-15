Кремль винайшов «деструктивну ідеологію»: російські «цінності» проти людства

Днями на росії з’явився ще один юридичний акт, що може бути доказом на майбутньому трибуналі щодо російських військових злочинців та ідеології рашизму.

9 листопада 2022 р. путін підписав Указ «Про затвердження основ державної політики щодо збереження та зміцнення традиційних російських духовно-моральних цінностей».

Документ проникнутий зверхністю до всього людства. Одразу кидається в очі лексика постанов цк кпрс про покращення ідеологічної роботи. Втім цей цей документ страшніший. В указі йдеться, що «ідеологічний та психологічний вплив на громадян веде до насадження чужої російському народу та руйнівної для російського суспільства системи ідей і цінностей». Запрваджується новий спеціальний термін – деструктивна ідеологія

В документі вкзано, що «традиційні цінності – це моральні орієнтири, що формують світогляд громадян Росії, що передаються від покоління до покоління, що лежать в основі загальноросійської громадянської ідентичності і єдиного культурного простору країни». У переліку традиційних цінностей зазначені життя, гідність, права і свободи людини та інші, що виглядають фарисейськими через масові злочини, що здіснюють агресори в Україні.

Зловісно звучить перелік загроз традиційним цінностям. Серед яких вказані дії Сполучених Штатів Америки та інших недружніх іноземних держав, окремих засобів масових комунікацій, низки транснаціональних корпорацій та іноземних некомерційних організацій, і навіть діяльність деяких організацій та осіб в середині росії. Тобто російська влада знов протиставляє себе вільному світу, звинувачує демократичні країни «в культивуванні егоїзму, вседозволеності, аморальності, запереченні ідеалів природи, патріотизму, міцної сім’ї, шлюбу, багатодітності, творчої праці, позитивного внеску Росії у світову історію та культуру, руйнування традиційної сім’ї за допомогою пропаганди нетрадиційних сексуальних відносин».

Тобто триває розповсюдження людиноненависницької ідеології рашизму. По суті, звинувачення Заходу стосується того, що давно і безперешкодно відбувається в самій росії. А саме створення умов для саморуйнування суспільства, ослаблення сімейних, дружніх та інших соціальних зв’язків, посилення розшарування суспільства, зниження ролі соціального партнерства, знецінення ідей творчої праці та взаємодопомоги, заподіяння шкоди моральному здоров’ю людей, нав’язування уявлень, що передбачають заперечення людської гідності та цінності людського життя, впровадження антигромадських стереотипів поведінки, поширення аморального способу життя, вседозволеності та насильсатва, зростання вживання алкоголю та наркотиків, формування суспільства, яке нехтує духовно-моральними цінностями, спотворення історичної правди, руйнування історичної пам’яті, створення умов для міжнаціональних та міжрелігійних конфліктів тощо. Отже, найгірші риси срср повернулися в сучасну росію в гіпертрофованому вигляді. «Деструктивна ідеологія» – це більша загроза для неї, ніж раніше «антирадянська ідеологія» для срср.

Ігор ТОДОРОВ, директор Центру міжнародної безпеки та євроатлантичної інтеграції Ужгородського національного університету