Крах НАЗК: керівника агентства визначили ще до завершення конкурсу

Вже завтра Конкурсна комісія з відбору на посаду голови Національного агентства з питань запобігання корупції планує оголосити переможця. Ця людина стане керівником агентства під час війни і буде очолювати його найближчі чотири роки. Але викликає великі питання сам конкурс і визначення його переможця.

У ЗМІ уже з’явилась інформація, що конкурс на голову НАЗК провели непрозоро, а прізвище нового керівника визначили кулуарно навіть до офіційного завершення відбору. Мовляв, новим головою НАЗК стане Андрій Вишневський – нібито його лобіює на посаду Артем Ситник.

Тема доволі цікава і моя джерела підтверджують правдивість інсайдів.

Отже, хоча відбір кандидатів тривав з грудня минулого року, увага ЗМІ до нього була мінімальною. За виключенням кількох публікацій від громадських організацій, що залучені самою комісією для допомоги в проведенні конкурсу, та кількох юридичних видань, інших аналізів не було.

Документи на конкурс подали 64 особи. До відбору допустили 51, потім на другий етап конкурсу – 24-ьох, які набрали найбільше балів. І саме в цей момент конкурсна комісія (троє представників України та троє від міжнародних організацій) увійшла в суб’єктивний режим оцінювання.

Лишили всього 10 обраних, хоча невідомо за якими саме критеріями їм пощастило. Бо серед них є особи, яких впевнено можна назвати недоброчесними, не всі мають досвід роботи на керівних посадах, а деякі ледь-ледь набрали мінімальні бали під час прозорого етапу оцінювання.

На закритій зустрічі з членами Комісії представники громадських організацій прямо сказали про непрозорість відбору. Але це не вплинуло на рішення. Чому одних дискваліфікували, а інших – допустили, так і залишилося таємницею.

І тут цікавою стає роль Артема Ситника – ексголови НАБУ, який навіть притягався раніше до відповідальності за корупційне порушення. Нині він є першим заступником голови НАЗК.

Як зазначають ЗМІ, 22 лютого в кабінеті Ситника пройшла закрита нарада для “вузького кола”. Одразу двоє її учасників на умовах анонімності розповіли – Ситник прямо повідомив, що переможцем конкурсу буде Андрій Вишневський, запасний варіант, на випадок форс-мажору – Дмитро Калмиков.

Мовляв, відбудеться все блискавично – 25 лютого, комісія оголосить переможця, якого максимально швидко й призначать. Наступний крок – заміна заступників. Сам Ситник, за домовленістю з Вишневським та Калмиковим, нібито, залишиться першим замом та відповідатиме за фінансовий контроль. Калмиков також отримає посаду заступника.

Якщо ж трапиться якийсь форс-мажор, то схема буде іншою – Калмиков – голова, а Вишневський – заступник.

Ще з цікавого від джерел:

повністю ліквідують підрозділ, який займався питаннями, пов’язаними з притягненням росії та її пособників до відповідальності (от прям “вірне” рішення в умовах війни)

загалом звільнять близько 50% персоналу агентства та окремо – команду внутрішнього контролю та HR, що проводили службові перевірки по Вишневському.

“НАЗК має боротися з непотизмом, просувати прозорі конкурси для призначення на державні посади. Імітація конкурсу, якою Ситник хизується перед командою, ставить жирний хрест на майбутніх чотирьох роках роботи НАЗК”, – розказав працівник НАЗК, присутній на нараді.

“Чутки про угоду Калмикова та Вишневського з Ситником, який через “Центр протидії корупції” забезпечить одному перемогу, іншому – заступника, були давно. Думали, стандартний шум. Коли Ситник це підтвердив, зрозуміли, що далі буде “друзям – все, ворогам – закон”, – пояснило друге джерело ЗМІ.

Ще кілька джерел в уряді, НАЗК та серед громадського сектору назвали одне з двох прізвищ як ймовірного переможця. Пояснюють це головною причиною – підтримкою з боку Ситника, в тому числі нібито завдяки його тісним контактам з Іриною Шибою, яка очолює секретаріат комісії.

Як саме буде реалізована схема – побачимо 25 лютого. Але вже очевидно, що фактично вона ставить великий хрест на самій ідеї НАЗК, як незалежної антикорупційної структури.

Сумнівно легітимний і кулуарно призначений керівник… Захоплення влади в НАЗК вузькою групою осіб… Дискредитація всієї системи конкурсів… Це занадто висока ціна, що заплатить воююча країна за уражені амбіції однієї людини. Бо з такими підходами можна попрощатися з агентством, як з незалежною та ефективною структурою.

P.S.

До речі, про двох фаворитів в мережі гуляють цікаві відомості. Цитую те, що знайшов:

Дмитро Калмиков:

Рідний брат Дмитра був засуджений у 2017 році за фінансування тероризму. Сам Калмиков мав зв’язки з т.зв. “ЛНР”, які використовував для збереження свого майна на окупованій території та трансферу ресурсів з підконтрольної Україні території.

Андрій Вишневський:

Всі попередні місця роботи покидав зі скандалами, в Міністерстві юстиції навіть сидів за столом, який винесли в коридор, щоб переконати його покинути кабінет. В 2011 році фігурував у кримінальній справі за хуліганство, а у 2013 році – за наркотики. Його піймали на підробці документу про непридатність до військової служби. Цей документ від подав у НАЗК. Вишневський раніше був звільнений з НАЗК по статті – за неналежне виконання обов’язків, після службового розслідування.

Про все це конкурсній комісії було відомо, але вона вирішила просто “не ставити зайвих питань”.

За матеріалами БАГНЕТ