Корупція в дії: як ТОВ “НЬЮ БІЛД ІСТЕЙТ” привласнюють бюджетні кошти під виглядом ремонту шкільних підвалів

Однією з компаній, яка регулярно виграє тендери на будівництво та ремонт в Новомосковську та Дніпрі, є ТОВ “НЬЮ БІЛД ІСТЕЙТ”.

З початку своєї діяльності в 2019 році, ця фірма неодноразово потрапляла в центр корупційних скандалів, пов’язаних із завищенням цін на роботи та товари, фіктивними конкурсами та відмиванням грошей, повідомляє Lenta.UA.

Фіктивні тендери та підозри у відмиванні грошей

ТОВ “НЬЮ БІЛД ІСТЕЙТ” постійно перемагає у тендерах Новомосковської та Дніпровської міських рад. Фірма має історію співпраці з Департаментом гуманітарної політики під керівництвом Ксенії Сушко, що займалася ремонтом шкіл та укриттів у Дніпрі. За чотири роки компанія отримала контракти на загальну суму понад 236 млн грн бюджетних коштів.

Однак з початку діяльності компанії почали з’являтися підозри у завищенні цін на роботи та матеріали. У рамках одного з кримінальних проваджень (№32020100110000044) правоохоронці звернули увагу на можливі схеми відмивання грошей. Розслідування показало, що “НЬЮ БІЛД ІСТЕЙТ” використовувала фіктивні підприємства для легалізації бюджетних коштів. Загальна сума збитків завданих бюджету в 50 раз більше отриманих коштів.

Завищення вартості матеріалів

В ході одного з тендерів на ремонт їдалень та санвузлів у Дніпрі виявили значне завищення вартості матеріалів, яке досягало подвійної та навіть потрійної різниці між ринковою та тендерною ціною. Прокурори вилучили документи, які підтвердили незаконне використання бюджетних коштів.

Шкільні укриття та “косметичні ремонти”

Окрім будівництва та ремонтів у Дніпрі, компанія активно працює в Новомосковську. Особливо резонансною стала ситуація з ремонтом підвалів у школах, які мали слугувати як укриття. У 2023 році ТОВ “НЬЮ БІЛД ІСТЕЙТ” виграло тендер на ремонт підвалів гімназій та ліцеїв Новомосковська на суму майже 18 млн грн.

Однак, після завершення ремонтів батьки учнів та самі учні виявили численні порушення. У всіх підвалах навчальних закладів продовжує рости грибок та утворюється цвіль, що свідчить про те, що роботи з обробки поверхонь нейтралізуючим розчином не були виконані. Крім того, у жодному з підвалів не встановлено необхідної вентиляції, яка була передбачена в тендерній документації та кошторисі. Це означає, що десятки мільйонів гривень платників податків фактично були привласнені через шахрайські схеми.

Згідно з документами тендеру, одним із ключових пунктів був ремонт підвалів, що включав обробку поверхонь від грибка та встановлення вентиляційних систем. Проте реальність показала, що ці роботи були ігноровані. У всіх школах виявлено відсутність виконаних заходів із захисту від цвілі, а вентиляційні системи не були встановлені взагалі.

Даний тендер перевірили аудитори (див. документ), та знайшли порушення.

“З огляду на встановлені порушення законодавства у сфері закупівель, керуючись статтями 5 та 10 Закону України “Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні” від 26.01.1993 № 2939-XII, статтею 8 Закону України “Про публічні закупівлі” від 25.12.2015 № 922-VIII Східний офіс Держаудитслужби зобов’язує здійснити заходи щодо усунення виявлених порушень в установленому законодавством шляхом розірвання договору підряду від 19.07.2024 №21 на суму 21 479 595,76 грн з ПДВ та протягом п’яти робочих днів з дня оприлюднення висновку оприлюднити через електронну систему закупівель інформацію та/або документи, що свідчать про вжиття таких заходів” – йдеться в документі.

Ці факти викликають серйозні сумніви щодо добросовісності підрядника, ТОВ “НЬЮ БІЛД ІСТЕЙТ”, фактичним власником якого є Марк Шухман. Акти виконаних робіт підписав начальник управління житлово-комунального господарства Євген Семенюк, який згодом зізнався, що був змушений зробити це під тиском мера міста Сергія Рєзніка.

Ця ситуація демонструє не лише недобросовісність підрядників, але й корупційні схеми, які впливають на якість життя мешканців Новомосковська. Гроші, що мали бути використані на покращення умов у навчальних закладах, фактично були вкрадені, залишивши підвали в непридатному стані. Це не тільки завдає шкоди бюджету міста, але й створює небезпеку для здоров’я дітей, які навчаються у цих закладах.

Додаткові угоди та затягування термінів

Компанія також активно використовувала практику додаткових угод для затягування виконання робіт. Кошти перераховувалися на рахунки фірми, однак ремонти фактично не проводилися. Наприклад, тендер на ремонт укриття в Новомосковську на суму понад 1,1 млн грн був затягнутий через додаткові угоди, що порушували законодавство про публічні закупівлі. Господарський суд Дніпропетровської області в справі 904/737/24 частково задовольнив позов прокурора про визнання додаткових угод недійсними.

Зв’язки з братами Дубинськими

Правоохоронці пов’язують ТОВ “НЬЮ БІЛД ІСТЕЙТ” із братами Дубинськими, які контролюють кілька підприємств, задіяних у схемах відмивання коштів через фіктивні тендери. Раніше вже фігурували такі компанії, як “Будінвест Інжиніринг” та “Екологія-Д”, що займалися дорогами і вивозом сміття в Дніпрі.

ТОВ “НЬЮ БІЛД ІСТЕЙТ” стало типовим прикладом фірми, яка систематично використовує зв’язки з місцевими чиновниками для привласнення бюджетних коштів через фіктивні тендери. Завищення вартості матеріалів, відмивання грошей через фіктивні підприємства та корупційні схеми стали постійною практикою цієї компанії. Попри численні розслідування і кримінальні справи, фірма продовжує вигравати тендери, а система додаткових угод дозволяє затягувати виконання робіт, не несучи значних юридичних наслідків.

Євген Медведєв