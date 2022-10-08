Конспірологія як знаряддя дезінформації та фундамент постправди

Україна має запобігти розповсюдженню конспірології – філософії слабаків – у суспільстві, якщо ми рухаємося шляхом переможців.

Всупереч закону жанру, почну з… Епілогу

Я особисто ненавиджу конспірологію і конспірологів. Для мене це – філософія лузерів, людей недонавчених з відсутністю критичного мислення, ледачих думати, аналізувати, шукати правдиву відповідь на свої запитання. Це – споживачі. Вони живляться кимось підготовленою для них інформацією, повною містичних «співпадінь», для пояснення явищ життя, природи, історії тощо. Так, це набагато легше «спожити» чиюсь вже готову думку чи точку зору, аніж сформувати свою власну, над якою треба ще попрацювати. Для цього необхідно лише піти в онлайн і почати шукати відповідь у різних джерелах. Благо Гугл зараз заміняє десятки різних енциклопедій. Для цього існує багато вебсайтів-фактчекерів, де можна знайти правдиву відповідь. Та для цього, щоправда, треба витратити свій час. Інколи пошук істини вимагає й багато інтелектуальної роботи, порівняльної й аналітичної. Як не прикро, але не кожен хоче витрачати свій час та енергію на пошук правди. А деякі просто навіть і не знають, як це робити. Куди легше перекинутись слівцем із сусідом чи незнайомцем, обговорити проблему з таксистом чи клієнтами перукарні і сформувати «свою» точку зору, подібну до співрозмовникової. Психологи-дослідники навіть помітили таке нове явище, як формування індивідуумом своєї точки зору на базі чужих коментарів в ютубі та соцмережах. Тобто, переглянувши те чи інше відео чи прочитавши статтю, часом навіть не до кінця, глядач або читач передивляється коментарі, які залишили з цього приводу інші, і на основі чужих думок та емоцій часом формує власну точку зору. Отакої!

Коспірологія любить слабких, тих, хто живе згідно психології жертви – я бідний, нещасний невдаха, і всі, окрім мене, винуваті у цьому; їх життєвий слоган звучить приблизно так: «живу, як с*ка, а в кінці ще й подохну». Come on, люди. Схаменіться! Беріть відповідальність за все, що відбувається з вами у вашому житті, на себе. І у вас не буде винуватих. Робіть вибір, свідомий вибір, і тоді життя потече зовсім іншим шляхом. До чого я все це? Бо, як відомо, все на цьому світі взаємопов’язане. Тож якщо ми живемо чесно і свідомо по відношенню до себе та інших, то ми, найвірогідніше, вибудуємо здорове суспільство, яке не дозволить маніпулювати нами горе-політикам чи то через залякування та брехню, чи то через підміну моральних цінностей і понять, чи навіть через підкуп. Яскравий приклад – знову ж таки росія. Подивіться, що зробила з 140 мільйонами жителів путінська пропаганда. Народ перетворився у біомасу, в якої відсутнє критичне мислення, у зомбі, що вірять скобєєвим, кисельовим та іншим брехливим псам кремлівського фюрера і готові виконувати кожен його «чих».

Значний внесок у цю трансформацію зробила конспірологія, замішана на великоросійському шовінізмі. «Ми така велика нація, вони (тобто Захід), хоче нас розчавити чи підкорити, а ми встаємо з колін, ми відродимо велику російську імперію. І весь світ буде у наших ніг». От з таким наративом вони й живуть вже добрих дві декади. Ціле покоління виросло, яке не знало нікого, крім путіна та його отруйної пропаганди. Рабська психологія невмируща. Як були рабами та холуями, так і залишилися. Великий внесок у цей спосіб життя вносить, безперечно, й російська православна (господи, прости!) церква, вся ідеологія якої зводиться до контролю та маніпуляцій паствою, що перетворює людину у жертву, яка має змиритися з обставинами, прийняти їх і бути вдячною за усю ту малість, що дає Бог (а часом не дає нічого, тільки забирає). Як кажуть їхні попи, «Бог тєрпєл і нам вєлєл». Чудовий фундамент для контролювання суспільства, чи не так? Залякане суспільство легше контролювати.

Конспірологія – це також знаряддя для маніпуляцій людьми, групами, цілими суспільствами. І за прикладом не треба далеко ходити. Поглянемо знову ж таки на нашого горе-сусіда – ерефію. Росіянам постійно розказують про таємний світовий уряд та масонів, небезпечність ГМО та вакцинацій, план Біла Гейца, вишки 5G та коронавірус, а також, найголовніше, про «змову проти росії». Вона, ця «змова», по суті, сформувалася в результаті економічної трансформації та деіндустріалізації країни після розпаду срср, в результаті чого росія перетворилася у сервісно-сировинну економіку. І це сталося не через чиїсь змови та секретні договорняки Ротшильдів, а з причин, які всім нам відомі. Ці казки живуть й донині – в усіх негараздах росії винуватий колективний Захід. Це один з наочних прикладів того, як російська пропаганда маніпулює суспільством, створюючи зовнішнього ворога, проти якого об’єднується населення і заради перемоги над яким може й пожертвувати своїм благополуччям, а якщо потрібно, то й життям. Є проти кого боротися і є кого звинуватити у всіх своїх проблемах. Росія тут виступає у ролі жертви, чи не так?

Природа та мета конспірології

Знаменно, що зацікавленість цим явищем серед науковців з’явилася десь у середині 60-х років минулого сторіччя, після вбивства Джона Кеннеді, що породило величезну кількість чуток. Це не означає, що цього явища не існувало раніше. Просто науково-дослідницький інтерес до нього проявився відносно недавно.

Конспірологія це намагання пояснити важливі історичні події і тренди таємними змовами. Часто бездоказові, не аргументовані правдивими фактами, побудовані на емоціях, такі теорії начебто пояснюють «природу» того чи іншого явища і діють нібито як «заспокійливе». Людській природі притаманно шукати пояснення подіям та явищам. Але замість того щоб робити це з правдивими фактами в руках, деякі віддають перевагу вигаданій, емоційно прикрашеній історії. А оскільки емоції у ній домінують над логікою, то й правдивістю фактів ніхто особливо не переймається. Так вони намагаються пояснити для себе світ, у якому діють могутні неявні ворожі сили, які прагнуть втручатися в життя людей. Ось лише деякі з них: чіпування, нанесення штрих-коду під час перевірки температури, поширення аутизму під час вакцинації, скорочення населення планети та багато-багато інших.

Конспірологія – це потужна зброя в руках авторитарних урядів. Подивіться на росію. Путінське кубло пропагандистів плете історії майже щодня, засмічуючи мізки своїм жителям про змову проти росії. Сучасна війна проти України не стала винятком. З нас, українців, зробили ворогів – нацистів, бандерівців, з якими треба боротися. Ми також ще й маріонетки колективного Заходу й НАТО, які використовують Україну у своїх інтересах, щоб покінчити з росією. І воює вона, виявляється, не з українською армією, а з найманцями звідусіль і з натівськими військами. Бо хіба ж може «вєлікая расєя» програти якійсь маленькій нєдодержаві, існування якої, а також її право на незалежність ніколи не приймалися расєєю? Ще кількома сторіччями раніше путіна. Отакий наратив використовують кремлівські ідеологи, який базується на конспірології і постправді.

Нам треба усвідомлювати такі загрози і пояснювати про них населенню. Треба вчити дітей змалечку відрізняти правду від брехні, вчити аналізувати і перевіряти факти. Бо з розвитком соціальних мереж ми всі опинилися незахищеними перед справжньою лавиною інформації, яку ми отримуємо. Значний відсоток якої подається з перекрученими фактами, або й цілком брехливими. Цими можливостями соцмереж і користуються диктатори, маніпулятори, популісти, фальшиві лідери фальшивих угруповань чи партій. У цьому розумінні велика відповідальність лягає на уряди й працівників мас медіа, які мають нести правдиву інформацію в народ і бути чесними перед ним.

І ще одне зауваження. Населення успішних демократичних країн не страждає масовим зараженням бацилою конспірології. Прозорість суспільства, відкритість і дотримання основних прав і свобод людини, звітність урядів перед народом запобігають її розповсюдженню. До того ж, люди у демократичних суспільствах у більшості своїй беруть відповідальність за своє життя на себе, а значить не шукають винних у своїх негараздах.

Конспірологія – це глобальний виклик для всього людства, бо допомагає урядам авторитарних, недемократичних країн, або країн з нестабільною демократією одурманювати людей, маніпулювати ними та використовувати їх як своїх рабів. Заманеться якомусь миршавому фюреру розпочати війну, і погонить він своїх підданих воювати за свої власні інтереси. А ті, замість того щоб подумати, заради чого я туди йду, встають у стадо й з покорою рушають вслід за бараном-провокатором на бійню. Або лідеру-популісту, з явними ознаками нарцисизму та іншими хибами, використати конспірологію по повній для поляризації суспільства зсередини та ізоляціонізму ззовні.

Конспірологія боїться транспарентності. Тобто чесності й відкритості, на яких має базуватися соціальний договір між державою та громадянами. Якщо такі моральні основи будуть збережені, то й не буде місця для конспірології, яка, як іржа чи отрута, може зруйнувати країну зсередини, призводячи до зневіри й соціальної апатії у суспільстві. Не забуваймо приклад нашої горе-сусідки.

Україна має запобігти розповсюдженню конспірології – філософії слабаків – у суспільстві, якщо ми рухаємося шляхом переможців. У нас для цього є всі можливості, і ми знаємо, що наша перемога стане можливою завдяки сильному духу єдиної нації, вірі в справедливість нашої боротьби за визволення своїх територій, а також підтримки наших друзів й союзників. Ми переможемо, бо ми сильні, а сильні вірять у свої сили, а не у конспірологічні заговори.

Аліса ПРОЖОГІНА, журналіст, кореспондент Українського радіо в США (2007-2018рр.)