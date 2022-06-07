Кінопростір в Українському Домі: Кіно зі смаком Свободи!

В Українському Домі 8-го червня розпочинає роботу Кінопростір — спільний проєкт Українського Дому, компанії «Арт-об’єкт» та Української кіношколи, котрий запропонує глядачам і професійній кіноспільноті щоденні перегляди українського та світового кіно, програму публічних подій і діалогову платформу.

Новий Кінопростір у самому центрі столиці буде популяризувати українське кіно та сприятиме його розвитку, представить новинки світового репертуару, кінокласику, стане платформою комунікації професіоналів і місцем зустрічі кіноманів.

Кінопростір починає свою роботу у найскладніший період новітньої історії України – коли наша держава зазнала повномасштабного воєнного вторгнення, а суспільство опинилося перед небаченими досі викликами. Завдання, котре нині постає перед українськими митцями та інтелектуалами – відрефлексувати суспільні травми, визначити і усвідомити цінності, сформулювати вектор суспільного розвитку і вказати точки зростання. У кіно є інструментарій спілкування із найширшою глядацькою аудиторією, а значить у цьому процесі у нього є і буде особлива роль.

Український Дім, як відкритий мультидисциплінарний центр, прагне створити таку платформу для діалогу професіоналів та громадськості, де відбуватиметься актуальна мистецька, філософська і суспільна рефлексія.

Організатори Кінопростору запропонують глядачам щоденні кіноподії: перегляди найкращих стрічок, прем’єри українських фільмів за участі творчих команд, професійні та відкриті публічні заходи, залучатимуть глядачів до розмови із кіноекспертами на спеціальних кінопереглядах. У межах програми стартуватиме діалогова платформа за участі ключових учасників української кіноіндустрії та глядачів. Також у просторі буде представлено виставки фотографії, кіноафіш та інші тематичні експозиції. Благодійна програма Кінопростору включатиме доброчинні події, збір коштів на користь ЗСУ та підтримку українських кінематографістів.

8 червня у Кінопросторі відбудеться Meet Up «Українське кіно у фокусі світу», прем’єра фільму Дмитра Томашпольського «Простір» за участі знімальної групи, а також меморіальний показ стрічки Сергія Параджанова «Тіні забутих предків» за участі актриси Лариси Кадочнікової, кінознавця Сергія Тримбача та інших спеціальних гостей.

Ольга Вієру, директорка Українського Дому: «Сьогодні усі ми складаємо нашу велику історію: жити вільно на своїй землі, говорити про важливе, розвивати власну культуру та будувати діалог зі світом. Кінематограф – це універсальна, доступна усім мистецька мова, яка допомагає зафіксувати час та показати і допомогти зрозуміти нас світові і нам самим. Український Дім, який однією із своїх функцій бачить створення сприятливого середовища для діалогу, побудови партнерства та динамічного розвитку суспільства, запрошує усіх зацікавлених до співпраці у межах нового проєкту».

Людмила Горделадзе, кіноменеджер: «Щаслива, що Український Дім приймає у свою творчу родину велике мистецтво кіно і кіноспільноту. Сподіваюся на підтримку нашого проєкту з боку киян, любителів кіно, нових глядачів, усіх тих, хто зацікавлений у розвитку української духовної культури. Чекаємо вас на сеансах Кінопростору і на його творчих заходах, яких буде багато».

Організатори проєкту:

Національний центр «Український Дім»

Компанія «Арт-об’єкт»

Українська кіношкола

Куратор індустрійної програми – Людмила Горделадзе, кіноменеджер, кіноексперт;

Куратор публічної програми – Альона Тимошенко, кінопродюсер, керівник Української кіношколи (Ukrainian Film School);

Куратор діалогової платформи – Олексій Ананов, журналіст.

Чекаємо на вас у Кінопросторі в Українському Домі.

Наш слоган — «Кіно зі смаком Свободи!»

Ми єдині. Ми непереможні!

Адреса: м. Київ, вул. Хрещатик, 2 — Український Дім

Сайт: www . ukrdim – cinema . kyiv . ua

Запитання та пропозиції щодо організації роботи кінотеатру:

info@ukrdim-cinema.kyiv.ua

Пропозиції щодо співпраці: kinoprostir@gmail.com

Facebook/Instagram: @ukrdim-cinema

З питань акредитації ЗМІ:

Тетяна Ушакова, адміністраторка Кінопростору

+380503812137

ushakova.art@gmail.com

Мане Манукян, менеджерка із зв’язків з громадськістю та ЗМІ Національного центру «Український дім»

+380931658837

manemanukyanuh@gmail.com

**Нагадуємо, що у випадках повітряної тривоги ми перериваємо сеанс. Адміністратор скерує глядачів до укриття, що знаходиться у цьому ж приміщенні. Після закінчення тривоги сеанс продовжується або ви обираєте з адміністратором інший сеанс для відвідування.

У фойє кінопростору працює затишне кафе.

Програма відкриття Кінопростору

08.06.2022

Meet Up «Українське кіно у фокусі світу»

13.00 – 14.30

(із прямою трансляцією в Youtube).

Партнер – Український кризовий медіа-центр.

Чиїм голосом сьогодні Україна говорить у світі? Як взаємодіяти із російським мистецтвом на світових майданчиках? Які ресурси допоможуть українському кіно пережити війну? Чим Кінопростір в Українському Домі допоможе професіоналам і глядачам?

Про це розкажуть учасники Meet Up «Українське кіно у фокусі світу».

Спікери:

Ольга Вієру – директорка Українського Дому;

Людмила Горделадзе – куратор індустрійної програми Кінопростору, кіноменеджер, кіноексперт;

Наталія Соболева – директорка компанії «Арт-обʼєкт»;

Альона Тимошенко – куратор публічної програми Кінопростору, кінопродюсерка, керівник Української кіношколи (Ukrainian Film School) ;

Денис Іванов – кінопродюсер, організатор кінофестивалів, кінодистрибутор, співорганізатор руху cancelling Russian culture;

Дмитро Томашпольський – кінорежисер, автор фільму «Сторонній», який взяв участь у 40 Міжнародних кінофестивалях, режисер фільму «Простір», прем’єра якого відбудеться в Українському Домі 08.06.2022;

Андрій Різоль – кінопродюсер, керівник Асоціації «Дивись українське», ініціатор і співкоординатор Всесвітнього кіномарафону на підтримку України (CinemAid Ukraine Charity Film Marathon);

Дарина Бассель – кінопродюсерка, голова індустрійної платформи кінофестивалю Docudays.

Модератор – Олексій Ананов, куратор діалогової платформи Кінопростору.

Реєстрація за посиланням: https://forms.gle/KFjGTEF68f1no8dD7

Кількість місць обмежена.

15.00

«Простір»

Режисер Дмитро Томашпольський

Премʼєра фільму за участі знімальної групи.

Вхід вільний.

17.00

«Тіні забутих предків»

Режисер Сергій Параджанов

(відреставрована копія)

Меморіальний сеанс за участі виконавиці головної ролі, народної артисти України Лариси Кадочникової, кінознавця Сергія Тримбача та інших гостей.

Вхід вільний.

«Простір»

Ідею фільму можна описати словами видатного швейцарського психолога: “Той, хто дивиться поза собою, спить. Той, хто дивиться всередину себе, прокидається».

Зйомки картини відбувалися в умовах ізоляції під час пандемії COVID-19. Всі, хто брав участь у процесі, перебували у своєму просторі і спілкувалися з автором фільму Дмитром Томашпольським он-лайн. Артисти знімали на смартфон або фотоапарат себе самі, іноді за допомогою близьких, які перебували разом з ними у карантині. Кожен наступний епізод сценарію виконавцям повідомляли напередодні чергового знімального дня. Актори самі вирішували, які саме дії виконувати у запропонованих обставинах. Потім матеріал надсилали режисеру. Повний сюжет фільму та фінал нікому з виконавців не розголошували до останнього.

У фільмі задіяно 67 акторів. Зйомки проходили у 76 локаціях у Києві та Київській області, Одесі, Тернополі, Запоріжжі, Богуславі, Вільнюсі. Було знято більше 700 годин матеріалу.

Фільм має нагороди:

Найкращий експериментальний фільм на Європейському фестивалі незалежного кіно в Ізмірі (Туреччина), 2021;

Найкраща драму на МКФ у Відні 2021.

Картину придбано для показу на AMAZON PRIME на території США та Великобританії.

«Тіні забутих предків» (реставрована копія)

Вершина українського поетичного кіно, визначна та новаторська робота Сергія Параджанова. Фільм знятий на кіностудії імені О. Довженка 1964 року за мотивами одноіменної повісті Михайла Коцюбинського. Є володарем найбільшої кількості нагород в історії українського кіно.

«Тіні забутих предків» – це найяскравіший ряд митців, кожен з яких зробив свій внесок у геніальну роботу – письменник Михайло Коцюбинський, режисер Сергій Параджанов, оператор Юрій Іллєнко, актори Лариса Кадочнікова, Іван Миколайчук, Микола Гринько, композитор Мирослав Скорик.

Фільм відіграв особливу роль в українській політичній історії та історії дисидентства. Під час премʼєри 4 вересня 1965 року у київському кінотеатрі «Україна» Іван Дзюба, Василь Стус та В’ячеслав Чорновіл зі сцени звернулися до глядачів із закликом підвестися на знак протестів проти арештів українських інтелектуалів, які відбулися влітку 1965 року.