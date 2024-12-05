Керівництво ГЦС МВС вирішило підзаробити на переїзді найбільшого в Україні сервісного центру до приміщення пов’язаної з РФ компанії

За чий рахунок банкет: у МВС вирішили витратити бюджетні кошти на переїзд найбільшого сервісного центру до приміщення меблевого ТЦ, яким володіють іноземці з бізнесом в Росії і російськими податковими номерами – хоча на Великій кільцевій дорозі поруч вже є сервісний центр

Нещодавно команда Бігус.Інфо провела грунтовне журналістське розслідування стосовно того, чому у Києві неможливо взяти талон у сервісних центрах МВС, зокрема для складання іспиту на водійські права. Начальник ГЦС МВС Микола Рудик не зміг чітко пояснити, куди зникають талони з онлайн-сервісу отримання по Києву, і люди місяцями не можуть стати в електронну чергу.

Також журналісти зацитували матеріали кримінальної справи стосовно схеми з талонами, яку використовував начальник сервісного центру по вулиці Перемоги, 20 у Києві Олександр Бойко. При цьому, як встановили розслідувачі, дружина Бойка їздила в 2017 році до Криму і користується автомобілями, які відсутні в декларації чоловіка.

Втім, на цьому загадки стосовно дій керівництва ГСЦ МВС і начальника територіального сервісного центру не закінчуються.

Так, з 1 січня 2025 року це керівництво вирішило здійснити переїзд одного з найбільших сервісних центрів в Україні – який було відкрито лише у 2021 році в Києві по вулиці Перемоги, 20. Нагадаємо, МВС тоді охарактеризувало це приміщення як одне з найбільш сучасних і зручних.

«Оновлений Сервісний центр виконаний у форматі Open Space та максимально орієнтований на комфорт відвідувачів. Окрім просторого переміщення тут є велика прилегла територія площею 3,5 га, заїзд з двох напрямків (вул. Перемоги та вул. Мельниченка), територія під автодром для складання іспитів, майданчик для експертної служби на 50 автівок, парковка для 600 автомобілів» – зазначали у МВС. Сам сервісний центр знаходився недалеко від метро, тож, людям, які бажають скласти водійський іспит, було зручно добиратися.

Однак, лише через 3 роки роботи нового зручного центру, керівництво ГСЦ МВС з невідомих причин вирішило переїхати. При цьому приміщення, куди планується переїзд, знаходиться на Великій кільцевій дорозі, де вже давно – лише за 500 метрів, знаходиться інший Сервісний центр МВС №8047 (Велика Кільцева, 110-А).

Нове орендоване МВС приміщення буде знаходитися по вулиці Велика Кільцева, будинок 110, де нині розміщується мережа меблевих центрів «Аракс». Тобто, фактично створюється «дубль».

За чий рахунок керівництво МВС планує «банкет» зі створення двох сервісних центрів на відстані 500 метрів, невідомо. Очевидно, що це заблокує рух по Кільцевій дорозі, де майбутнім водіям доведеться складати іспити. Якщо по вулиці Перемоги це можна зробити в зручних умовах для інших водіїв, то у разі переїзду ще одного центру на Кільцеву нервувати доведеться не лише претендентам на водійське посвідчення.

Втім, створення дублю і блокування руху – це лише «квіточки».

Так, за даними відкритих реєстрів компанія, у якої ГЦС МВС планує взяти в оренду приміщення, безпосередньо пов’язана з РФ.

Зокрема власником сайту мережі меблевих центрів «Аракс» araks.ua є ТОВ «ФІЄСТА» (код ЄДРПОУ 32792074). ТОВ «ФІЄСТА» мала власників з Російської Федерації.

На ТОВ «Фієста» також зареєстровано торговельну марку «АРАКС», яка, за даними OpenData, мала власників з РФ.

Також, як випливає з Реєстру речових прав на нерухоме майно, наразі приміщення по вулиця Велика Кільцева, будинок 110, куди буде переїжджати ГЦС ВС, знаходиться в іпотеці.

Іпотекодавцем є згадане ТОВ «ФІЄСТА», а іпотекодержателем «Чорноморський банк торгівлі та розвитку», який не є резидентом України і зареєстрований в Греції.

В червні 2023 року компанія трохи «підчистила» дані про засновників. Так, був видалений засновник Межлумян Арарат Грантович, який був гендиректором «ООО «Рентсервис», що знаходиться у Москві.

Разом з тим, серед засновників лишається Чіркінян Артем Грайрович, який нібито є громадянином Німеччини, хоча в російських реєстрах значиться як особа з російським «ИНН 772860730022», яка є засновником низки російських компаній, зокрема був засновником «ООО «ПРИМАВЕРА».

Кінцевий бенефіціарний власник ТОВ «Фієста» Чіркінян Грайр, з яким МВС укладає договір на оренду ГЦС МВС, також має російський «ИНН 771583890710», який було видано податкової інспекцією Москви.

Жоден з власників ТОВ «ФІЄСТА», судячи з відкритих джерел, не має українського громадянства. В зв’язку з цим виникає питання стосовно підстав, з яких керівництво ГЦС МВС вирішило платити саме цим громадянам з російськими податковими номерами, вочевидь, чималу суму за оренду приміщення.

Також невідомо, чи знає про такі плани Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко та керівництво СБУ.

Михайло КРУГЛИК