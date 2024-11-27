Єлизавета Русаліна представлятиме Україну на Ms Universe 2025
У квітні 2025 року в Лас-Вегасі відбудеться престижний конкурс краси Ms Universe.
Цього року Україну представлятиме 28-річна Єлизавета Русаліна, яка здобула титул Ms Universe Ukraine 2025.
Єлизавета народилася в Києві, закінчила Національний торговельно-економічний університет, отримавши ступінь магістра з міжнародної економіки. Вона вільно володіє п’ятьма мовами, що підкреслює її інтелектуальні та культурні досягнення.
Українці покладають великі надії на Єлизавету, яка має всі шанси гідно представити країну на світовій арені. А букмекери впевнені, що дівчина має потрапити до фіналу.
Чекайте на ексклюзивне інтерв’ю з Єлизаветою Русаліною на Lenta.UA.
Євген МЕДВЕДЄВ, lenta.ua