HITBIT PRO на SBC Ukraine Awards – Технології, які змінюють гру

Премія SBC Ukraine Awards, що відбулася 15 грудня, стала не лише святом спортивного маркетингу, але й демонстрацією інновацій у сфері фінансів.

Одним із найяскравіших партнерів заходу була компанія HITBIT PRO, яка представила революційну криптокартку.

HITBIT PRO – це сучасний фінансовий інструмент, який дозволяє зручно та швидко здійснювати покупки за криптовалюту. Засновники стартапу, Ігор Кучеренко та Дмитро Нікіфоров, поставили перед собою амбітну мету: надати користувачам простий і безпечний доступ до фінансових послуг нового покоління.

“Ми хочемо, щоб кожен користувач відчув переваги нашої криптокартки. Це не просто засіб платежу, а інструмент свободи для тих, хто цінує технологічний прогрес”, – зазначив Дмитро Нікіфоров.

Під час церемонії SBC Ukraine Awards HITBIT PRO організувала інтерактивну презентацію свого продукту. Гості заходу змогли на власні очі побачити, як просто замовити криптокартку та здійснити оплату за лічені секунди. Учасники події відзначили не лише функціональність, а й стильний дизайн картки, що гармонійно доповнює сучасний імідж компанії.

Партнерство HITBIT PRO з SBC Ukraine Awards – це приклад того, як інноваційні технології можуть інтегруватися у спортивний маркетинг, сприяючи розвитку як фінансового, так і спортивного секторів.

За матеріалами БАГНЕТ