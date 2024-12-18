HITBIT PRO на SBC Ukraine Awards – Технології, які змінюють гру
Премія SBC Ukraine Awards, що відбулася 15 грудня, стала не лише святом спортивного маркетингу, але й демонстрацією інновацій у сфері фінансів.
Одним із найяскравіших партнерів заходу була компанія HITBIT PRO, яка представила революційну криптокартку.
HITBIT PRO – це сучасний фінансовий інструмент, який дозволяє зручно та швидко здійснювати покупки за криптовалюту. Засновники стартапу, Ігор Кучеренко та Дмитро Нікіфоров, поставили перед собою амбітну мету: надати користувачам простий і безпечний доступ до фінансових послуг нового покоління.
“Ми хочемо, щоб кожен користувач відчув переваги нашої криптокартки. Це не просто засіб платежу, а інструмент свободи для тих, хто цінує технологічний прогрес”, – зазначив Дмитро Нікіфоров.
Партнерство HITBIT PRO з SBC Ukraine Awards – це приклад того, як інноваційні технології можуть інтегруватися у спортивний маркетинг, сприяючи розвитку як фінансового, так і спортивного секторів.
За матеріалами БАГНЕТ