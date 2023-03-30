Експерт розповіла, куди йдуть кошти, отримані Україною від міжнародних донорів

Міжнародна допомога від партнерів надходить постійно, але чи використовує її уряд ефективно?

Голова політичної партії Національна платформа, політтехнолог, партнер компанії SIC Group Ukraine Катерина Одарченко прокоментувала дієвий антикорупційний механізм, який почали впроваджувати в Міненерго заступник міністра енергетики з цифрового розвитку Фарід Сафаров та ЄБРР, що надав грант на розробку платформи. Про це Одарченко написала у своїй колонці на сайті Цензор.НЕТ.

За її словами, йдеться про створення прозорого механізму обліку та розподілу гуманітарної допомоги в енергетичній сфері – on-line платформу AIDenergy. Міненерго змогло забезпечити ефективну роботу цього механізму та налагодження стійких зв’язків із міжнародними організаціями та донорами.

Завдяки міжнародному співробітництву, Міністерство енергетики та вугільної промисловості отримало гуманітарну допомогу від 30 країн світу у вигляді 470 вантажів загальною вагою понад 6 тисяч тонн.

Допомогу було розподілено між 111 підприємствами енергетичного сектору для забезпечення енергетичних потреб українців.

“Аби забезпечити своєчасність та прозорість використання такого шаленого об’єму допомоги, заступник міністра енергетики і як Голова Робочої групи ініціював та створив прозорий механізм замовлень із місць пошкоджень, обліку та розподілу енергетичної гуманітарної допомоги”, – розповіла Одарченко.

Вона зазначила, що завдяки прозорій та налагодженій роботі Міністерства енергетики, міжнародні донори бачать актуальну картину використання їхньої допомоги онлайн, що, у свою чергу, викликає довіру до Міністерства та його керівників. Надалі ця довіра допоможе Україні відновити енергетичну галузь після Перемоги.

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну в лютому 2022 року міжнародні партнери надають не лише військову, а й фінансову допомогу.

Станом на 1 вересня 2022 року Україна отримала 17,4 мільярда доларів грантів та кредитів від іноземних партнерів. Частина цих коштів покрила 55% потреб у додатковому фінансуванні бюджету (погашення боргів та дефіцитів).

З лютого 2022 року Світовий банк мобілізував для нашої країни понад 20 мільярдів доларів фінансової підтримки.

Станом на 9 березня 2023 року понад 18 мільярдів доларів уже надійшли до України.

Допомога від Світового банку надійшла через проект «Підтримка державних видатків щодо забезпечення сталого державного управління в Україні» (PEACE). Завдяки грошовій допомозі Світового банку, Міністерство фінансів реалізує програми з виплати пенсій, субсидій на житлово-комунальні послуги, соціальну допомогу бідним та сім’ям з дітьми з інвалідністю.

Міжнародні організації також виділяють великі кошти на виплати допомоги українцям, які постраждали від воєнних дій. Лише ЮНІСЕФ виділив 102 мільйони доларів на виплату грошової допомоги для 123 тисяч багатодітних сімей у 2023 році. Проект реалізується у рамках меморандуму ЮНІСЕФ із Міністерством соціальної політики України.

Завдяки співпраці з такими міжнародними організаціями, як ООН та Міжнародний Хрест, Міністерство соціальної політики сплатило мільйонам українців грошову допомогу у розмірі 2200 грн на місяць (допомога виплачується одразу за три місяці).

Окремо міжнародні партнери надають допомогу українським міністерствам для вирішення нагальних проблем, спричинених війною.

За матеіалами Lenta.ua