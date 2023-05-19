Екс-водія Ігоря Мізраха безпідставно обшукали у справі про рейдерське захоплення хорольського заводу дитхарчування

Правоохоронці безпідставно провели обшук у помешканні колишнього водія підприємця Ігоря Мізраха, повідомив його адвокат Андрій Кузьменко.

За його словами, Мізрах проходить в якості обвинуваченого в кримінальній справі про рейдерське захоплення Хорольського заводу дитячого харчування, а його підзахисний, який колись працював водієм у Мізраха – фігурує у справі без статусу, як особа «яка могла мати відношення» до цього захоплення.

За словами адвоката, група силовиків прийшла до його підзахисного додому рано вранці. «Чоловікові заявили, що нібито мають вказівку зверху обшукати його помешкання та вилучити гроші та майно, намагалися знайти і забрати банківські карти, запитували про залишки на рахунку, насміхалися та казали, що «команда – залишити тебе без копійки». Забрали навіть дрібні гроші з гаманця. Також вони забрали дитячі речі і копирсалися в білизні доньки. При цьому мій клієнт не встиг навіть подзвонити мені», – прокоментував Кузьменко.

Із собою правоохоронці мали ухвалу суду. З цього документу стало зрозуміло, що мова йде про рейдерське захоплення Хорольского заводу дитячого харчування. Головний фігурант цієї справи – Ігор Мізрах, який вже у статусі підозрюваного перебуває під вартою. Саме в рамках цієї справи силовики вдерлися до будинку його підзахисного, каже адвокат.

На думку Кузьменка, ця ситуація – черговий приклад незаконного тиску силовиків на громадян, з використанням обшуку як репресивного методу.

«Безпідставно повністю провели обшуки у цієї людини, вилучили всі грошові кошти, мобільні телефони, пристрої, навіть дитячі планшети, чохли від телефонів. Зловживали. Мій клієнт не має жодного відношення до даного підприємства і не мав ніколи. Він лише багато років тому працював водієм у цього Мізраха – все. Але це не дає підстав проводити обшук у будь якої особи в такому форматі», – відзначив адвокат.

Представник потерпілого від дій силовиків зазначає: в документах не вказаний навіть статус клієнта у цій справі, написано лише «може бути причетний». «Це стандартне формулювання, яке правоохоронці використовують для того, щоби вдиратися з невмотивованими обшуками до громадян. Останнім часом це відбувається все частіше, наголошує правник. Але всі причетні до порушення прав громадянина обов’язково понесуть покарання», – зазначає Кузьменко.

За його словами, захисники будуть оскаржувати незаконні дії правоохоронців в судовому порядку і будуть вимагати повернення безпідставно вилученого майна.

За матеріалами rupor.info