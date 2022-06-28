Послаблення податкового навантаження на бізнес дозволить стабілізувати економічну ситуацію у країні, що воює.

Для ефективної діяльності бізнесу в Україні влада не повинна закручувати гайки – Ігор Стаковиченко

Послаблення податкового навантаження на бізнес дозволить стабілізувати економічну ситуацію у країні, що воює.

Про це в інтерв’ю Lenta.UA заявив підприємець та волонтер Ігор Стаковиченко.

«Головне завдання влади у цій ситуації – максимально лібералізувати податкове законодавство. Замість закручування гайок – чим явно хочуть займатись деякі представники Верховної Ради – слід максимально дати бізнесу проявити себе», – зазначив він.

«Багато правильних рішень було ухвалено парламентом на початку війни. Йдеться, наприклад, про можливість фізичним особам-підприємцям та юридичним особам з оборотом до 10 млрд. Грн. сплачувати єдиний податок з обороту в обсязі 2% за правилами, встановленими для 3-ї групи платників єдиного податку, тобто зі звільненням від податку на прибуток, ПДВ та інших платежів. Також важливим рішенням стало зменшення ПДВ під час продажу пального», – зазначив Ігор Стаковиченко.

Водночас він негативно оцінює плани керівництва країни щодо зміни податкового законодавства.

«Але час минув, і зараз у високих коридорах активно обговорюють перегляд низки законодавчих норм. На мою думку, це величезна помилка, яка може зруйнувати і так вельми нестійку систему», – наголосив Ігор Стаковиченко.