“Чуваки” із чвк: фальшива партитура «Вагнера»

Хай читач дарує за вживання цього сленгового слова, але навіть і воно не в повній мірі відображає духовну ницість та мерзотну сутність “оркестрантів” вагнерівського військового угрупування.

Я вже якось писав про цю інституцію, представники якої, маючи забруднені по лікоть в крові руки від Сирії до десятка африканських країн, прибули в Україну воювати із “фашистами” (!) та “неонацистами” (!). Парадокс в самій назві їх “бойових загонів” із прізвищем відомого німецького композитора Ріхарда Вагнера, який за іронією долі був улюбленим музичним духівником дійсно фашиста номер один всіх часів і народів Адольфа Гітлера. Таким чином коло замкнулось. Але я не про це. В даному випадку топоніміка справа десята. Я про інше. Про заколот пригожина та його “похід на москву”.

Маю право рефлексувати на цю тему після його провалу тому, що із самого початку, коли ЗМІ тільки почали розносити “сенсаційну” новину про заколот в середині рф, я в нього не повірив. Назвав це або зрежисованим або спонтанним перфоменсом, але тільки не тим дійством, яким би всі притомні люди світу хотіли б його бачити.

Чому не повірив? Які були міркування? Ось виклад моїх аргументів, які дозволять ще раз проаналізувати, що відбувається як на лінії бойових дій, так і в самій рф.

Щодо фронту. Час, що минув після 24 лютого 2022 року після провалу бліцкригу, після успішних операцій, проведених ЗСУ по звільненню всієї Харківщини та значної частини Херсонщини, стало зрозуміло, що ворог врахував свої попередні помилки і навчився воювати. Гадюка не тільки не втратила своє жало, але стала більш обережною, хитрою, застережливою. А вміння і талант проводити чисельні ІПСО це — взагалі їх улюблена тема, в якій вони досягли неймовірних успіхів у гібридній війні не тільки проти України, але і в боротьбі із Заходом “що загниває”, тобто в світовому масштабі. Сталінсько-брежневська пропагандистська зброя ніколи там не ржавіла, але змащена за останні два десятиліття потужним газонафтовим доларовим вливанням стала ще ефективнішою.

Так от, що спало на думку? Що це чергова спецоперація, така собі багатоходівочка, в центрі якої такий собі а’ля Робін Гуд в особі пітерського кримінального елементу, який замахнувся на зачерствілу військову верхівку рф, непрофесійну, продажну, корумповану і пішов на неї війною, щоб врятувати матінку русь від цих гнилих верхів. До речі, про короля, тобто царя, ні слова серйозної критики. Винні тільки бояри. Більше всього я переживав, щоб в цю пастку можуть потрапити ЗСУ. Повіривши, що в рф починається колотнеча, тим паче зініційована озброєними головорізами, наші передові бригади могли б посунути в оголену ділянку фронту, де їх чекав би запланований “сюрприз”. Цього, Слава Господу Богу, не сталося. Наш контрнаступ, звільнення рідної землі іде за нашим планом і тільки керівництво ЗСУ приймає рішення про його масштаб та динаміку.

Під час “військового путчу в рф” мені зателефонував один мій знайомий. Він був неймовірно збуджений — “нарешті!, почалося!, путін втік із москви!, в рф паніка і хаос!” На моє твердження, що це все фейк, він переконував мене в протилежному: “А ти бачив збитий вагнерівцями військовий вертоліт рф, а підірвану нафтобазу у Воронежі, а захоплення будівель військової адміністрації в Ростові-на-Дону тощо?” На що я відповів: “А ти пам’ятаєш початок путінської епохи — підрив житлових будинків гексогеном у Волгограді з усіма їх мешканцями? А так звані антитерористичні операції по визволенню заручників Норд-Ост в москві на Дубровці та Беслані?” Для них людське життя будь-якої державної належності і навіть своєї — ніщо. Влада, диктатура, тотальний контроль над всіма і всім для них — все.

Тому це фейк, фейк, фейк. Розрахований більше все таки на місцевого споживача. Незабаром в рф чергові вибори. Як “демократична” країна вони їх проводять у відповідності до свого “законодавства”. На цих псевдовиборах політичний процес повинен виглядати змагальним. Для сонцеликого алкоголік-медведєв вже не є солідне тло, треба видлубати із свого середовища щось новеньке. Якщо не пригожина, то того, хто сприяв його вгамуванню. А в процесі вгамування, скориставшись цим черговим гкчп, ще більше закрутити внутрішні гайки, ще більше згуртувати себе і маси навколо “єдиного” і “неповторного”.

І ще один можливий плюс цієї спецоперації. Не виключалось, що хтось із місцевих князьків клюне на цю приманку, хитнеться в бік “заколотників”. Стара китайська методика, коли за часів культурної революції Мао Цзедун дозволяв і заохочував нищівну критику вищого партійного керівництва, а коли хтось здуру рипався, до нього негайно навідувались хунвейбіни і відправляли в так звані табори трудового перевиховання глядіти свиней, або копати заступом землю для каналів, щоб зрощувати поля.

Врешті-решт все для москви закінчилось поки що благополучно. Блазень зробив свою справу і пішов зі сцени. На нього відкрили кримінальну справу і водночас направили до Білорусі. Хоча не зрозуміло, що, якщо це союзна держава,то чому кримінальній справі не може бути дано хід в Мінську?

Отже, комедія ла фініта. Що нам робить? Те, що і робили. І далі боронити землю, наближати день Перемоги, не піддаватись ні на які провокації, якщо навіть у Воронежі вибухнула нафтова база. У ЗСУ свій сценарій дій і він єдиновірний і надійний.

Борис ГУМЕНЮК, доктор історичних наук, професор, Надзвичайний та Повноважний Посол України