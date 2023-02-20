Незалежність, фінансування та контроль громадськості: штучний інтелект ChatGPT відповів «Судово-юридичній газеті» (SUD.UA), що слід робити далі з судовою реформою.

Недостатня незалежність суддів та вплив на них з боку інших гілок влади та бізнесу. Цю проблему назвав ChatGPT, відповідаючи на запитання «Судово–юридичної газети» (SUD.UA) щодо наявних проблем судової системи в Україні.

Так, 18 лютого Україну нарешті вилучили зі списку країн, у яких заблоковано чат-бот ChatGPT із штучним інтелектом (ШІ), розроблений компанією OpenAI. Отже, тепер користувачі можуть використовувати чат-бот для різних цілей, зокрема для написання проектів рішень, формування програм і стратегій.

«Судово-юридична газета» (SUD.UA) поцікавилися у ChatGPT, як він бачить проблеми реформування судової системи.

У відповідь він зазначив наступне:

Недостатня незалежність суддів та вплив на них з боку інших гілок влади та бізнесу. Це зменшує довіру громадян до судової системи та може призвести до неправомірних рішень у справах. Недостатня ефективність судочинства, що відображається у довготривалих термінах розгляду справ, низькому рівні розглядування скарг на рішення судів та забезпеченні додержання прав людини. Відсутність достатнього фінансування судової системи, що обмежує її розвиток та може призвести до погіршення якості послуг. Низький рівень професійної підготовки суддів, прокурорів та інших працівників судової системи. Відсутність дієвого механізму відповідальності за порушення закону та зловживання владою у судовій системі.

«Ці проблеми не тільки погіршують якість роботи судів та знижують довіру громадян до судової системи, але також можуть має наслідки для розвитку демократії та правової держави в Україні», – зазначив чат-бот.

Також ChatGPT розповів, що для ефективного функціонування судової системи потрібно забезпечити повну незалежність суддів від будь-якого впливу з боку інших гілок влади, бізнесу та інших осіб; покращити якість професійної підготовки та підвищення кваліфікації суддів та інших працівників судової системи; запровадити механізми дієвого контролю за діяльністю судів, що забезпечать відповідальність за неправомірні рішення та зловживання владою.

Він зробив висновок, що треба «забезпечити громадський контроль за діяльністю судової системи та створити механізми залучення громадськості до процесу вибору суддів та контролю за їх діяльністю».

Стосовно того, коли завершиться судова реформа в Україні, на думку чат-боту, точну дату назвати важко.

«На жаль, я, як штучний інтелект, не можу передбачити точну дату завершення судової реформи в Україні, оскільки це залежить від багатьох факторів, таких як законодавчий процес, ефективність впровадження нових законів та регулятивних актів, політична воля, фінансування та інше. Також важливо зазначити, що реформа судової системи – це процес, який постійно потребує удосконалення та оновлення, тому її завершення можливо лише тоді, коли будуть досягнуті стійкі та ефективні результати», – вважає ШІ.

Разом з тим, деякі відповіді чат-бота, з огляду на те, що він тільки-но запустився в Україні, поки є явно помилковими.

Зокрема, головою Вищої ради правосуддя ШІ назвав екс-Генпрокурора Ірину Венедіктову, а зі складом ВРП повністю помилився.

Також, на його думку, в Україні «в рамках судової реформи було створено новий орган – Громадський контрольний суд». Цей громадський суд «здійснює нагляд за роботою судів та забезпечує дотримання законів у процесі їх роботи», – запевнив чат.

Очевидно, що з час за допомогою численних запитів користувачів відповіді чат-бота для української аудиторії будуть вдосконалені.