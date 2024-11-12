Київський міжнародний кінофестиваль «Молодість»: відбулася українська премʼєра стрічки «Малевич»

1-го листопада у червоному залі Будинку кіно на кінофестивалі «Молодість» відбулась національна прем’єра стрічки «Малевич» режисерки Дарії Онищенко.

Квитки на показ було розкуплено за декілька днів, але охочих побачити фільм виявилось набагато більше. Бажання було настільки сильним, що під час прем’єрного показу глядачі в залі сиділи на заздалегідь доставлених стільчиках та навіть на сходах. Після перегляду фільму знімальну групу зустрічали оваціями стоячи, та Q&A сесія тривала більше 30 хв.

Також у відвідувачів заходу була унікальна можливість побачити реквізит зі знімального майданчика фільму, зробити памʼятне фото у відтвореній експозиції знаменитої виставки 0,10 та поспілкуватися з акторами та командою творців стрічки.

Для вже відомого актора театру ім.І.Франка, Віталія Ажнова – роль Малевича – це перша головна роль в кіно і, звісно, величезна відповідальність. Найбільші очікування глядачів були саме до того, яким автори покажуть художника, і чи вдасться Ажнову втілити на екрані цей складний історичний образ. Чудову рецензію написала після показу Людмила Семенюк: “ Віталій Ажнов зумів зіграти божевільну геніальність. Це настільки блискуче перевтілення, що заслуговує на десятки кінонагород. Вражає його трепетність, невпевненість, амбіційність, пошуки божественного посеред бруду життя, зв’язок з Космосом, який і втілився в тому загадковому “Чорному квадраті.”

“Коли, йдучи на сцену, на поклони, біля мене постав Віталій Ажнов, мої зіниці пропік його погляд – то був погляд самого Малевича. Який народився в Києві, неподалік від Будинку кіно. Який просто є. Є і буде завжди – тут, серед нас.” – написав на своїй сторінці в соцмережах Сергій Тримбач, член Національної спілки кінематографістів України. Його також вразила реакція зали: “ Зал аплодував стоячи. Це наша молодь, це ще одна сходинка її пізнання української історії. Пізнання себе, зрештою. Своєї рішучості відстояти своє українство, своє первородство…”

Режисерка стрічки Дарія Онищенко зі сцени наголосила: “Малевич – один з нас. Мій фільм – про необхідність зберегти українську культуру і українську ідентичність, яку століттями намагається знищити наш ворог. Я так вдячна своїм колегам, митцям, які зараз на лінії фронту і по всьому світу також боронять нашу українську культуру. Тому, це – не класичний байопік, це моє бачення Малевича під час війни.” У фільмі кілька часових рівней, одна з ліній історії відбувається в сучасності.

Кінокритик Дмитро Сидоренко написав у фейсбуці: “у фіналі героїня Ірми Вітовської влучно пов’язує сюжетні лінії різних часів, в уже, можна сказати, фірмовому перформативно-ірреальному стилі Онищенко, нагадуючи таким чином, що це історія не про волю одного митця, а про ідею свободи цілої нації довжиною в століття”

Показ кінофільму «Малевич» в Україні став можливим завдяки партнерам, зокрема:

HERITAGE UA — фонд спрямований на збереження та розвиток історико-культурної, наукової та природної спадщини України через поєднання інновацій та традицій. Формування бренду України через культурну дипломатію та потужну інтелектуальну спільноту HERITAGE creators.

Місія фонду – створення, збереження та відновлення спадщини у трьох напрямках: наука, екологія та культура.

Благодійний Фонд RENOVATION – основний напрямок роботи – підтримка медичних закладів України. На сьогодні фонд співпрацює та надає систематичну допомогу 87 лікарням. Інший напрямок – безкоштовна психологічна допомога постраждалим від війни. За час роботи фонду створено онлайн платформу та офлайн дитячий центр «Кімната підтримки».

Благодійний Фонд МІЛА – заснований Олексієм Юренком у 2014 році. З початком повномасштабного вторгнення на постійній основі надає різноманітну допомогу військовим. Підтримав проєкт з реконструкції бомбосховища в лікарні «Охматдит» та багато інших благодійних проєктів.

А також арт-ресторану «Normal Art».

Малевич — українсько-сербсько-італійсько-швейцарська копродукція, режисеркою якої стала Дар’я Онищенко. Фільм розповідає про яскраві сторінки із життя відомого художника-авангардиста, зачинателя супрематизму Казимира Малевича.

Синопсис

Калейдоскоп подій із життя всесвітньовідомого, харизматичного українського художника Казимира Малевича, який наодинці бореться з радянською владою за право створювати “вільне” мистецтво. Для конкурентів його роботи— шахрайство, для радянської влади — таємний код, для однієї жінки – зізнання у коханні, а для народу України — пророцтво… МАЛЕВИЧ – це не класичний історичний байопік, а символічний портрет України крізь призму творчості цього великого художника.

За матеріалами LENTA.UA