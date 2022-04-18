Засновниця ZDOROVI AGENCY Наталія тулінова розповіла, як медики приєднуються до боротьби за Україну

Це про поступки, а не про бездіяльність.

У перший день війни основниця ZDOROVI agency Tulinova Nataliia поставила питання: «Як зараз працюють медичні заклади по країні?» – і це показало, що, звичайно, наші медики теж приєднуються до боротьби за Україну.

Команда ZDOROVI за сприяння бізнесу спонсорів з європейських країн закупила та терміново доставила необхідні ліки до зруйнованої російськими військами Тростянецької міської лікарні.

Це фізіологічний розчин, глюкоза, адреналін, норадреналін тощо, необхідні для надання медичної допомоги.

” Українка, одним словом! Або авторитет, який всі ми заслужили! Відніні я знаю як перевозити з Парижа не один мобільний польовий медичний госпіталь! А цілих два!” – пише пані Наталя на своїй сторінці у Facebook.

Засновниця ZDOROVI agency розповіла, що навчилася розподіляти фетальні монитори, новітні узі датчики та узі апарати, ділити функціональні кровати, та збирати потреби на сонячні генератори екстреного забезпечення по всій Україні.

“Я розбираюсь як перетинати кордони, з рецептурними та наркотичними препаратами, оформлювати митні декларації, сплачувати по євро рахунках, та вигравати бюрократичні битви з Новою поштою та міжнародними перевізниками!”

Мій телефонний довідник поповнився на 300 контактів українськими закладами та ще на 200 донорами та партнерами з-за кордону!

Саме ці мої перемовини забезпечили майже 100 відвантажень, більш ніж на 75 т медичного забезпечення у фронтові лікарні!

На день я провожу перемовини не менше ніж з 5 новими надавачами ліків і моя не краща англійська, виявляється, не є в цьому перепоною)

Я без зусиль побудувала тісні контакти з 9 воєнними адміністраціями, які завжди на зв’язку, і стояти в черзі на наші планові щотижневі постачання до їх регіонів.

Від сьогодні я знаю як це – керувати командою кращих за тебе людей з 15 досвідчених: фармацевтів, менеджерів, логістів та координаторів закладів

І все це робити дистанційно!

Та як шукати людей на сьогодні під специфічні завдання!

Я знаю що таке спати не більше 4-5 годин

Як рахувати кубатуру рефрежераторів, вести складський облік за кількома складами одночасно

І як відмовляти сильним світові сього і як шукати тих, хто потрібний негайно, навіть із числа міністрів!

Я легко перейшла на українську. І хоча вона не ідеальна

Я українка як ніколи до цього!” – пише пані Наталя