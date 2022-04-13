Задержан еще один предатель – соратник Медведчука Николай Петренко

7 апреля украинские силовики провели задержание бизнесмена Николая Петренко по адресу село Козин, улица Луговая, 18.

Об этом стало известно из достоверных источников в правоохранительных органах.

Как сообщают наши источники, Николай Николаевич Петренко, 10.09.1965 года рождения является бывшим помощником беглого премьера Николая Азарова и членом пророссийской партии ОПЗЖ (72 номер в партийном списке). Николай Петренко подозревается в сотрудничестве с ФСБ РФ.

Судя по имеющейся информации, его куратором в ФСБ еще с 2000-х годов является генерал Лебедев Сергей Николаевич, в свое время работавший директором Службы внешней разведки РФ.

Кроме этого, Петренко подозревается в сотрудничестве с депутатом Госдумы и советником президента РФ Глазьевым Сергеем Юрьевичем. Тот давал бывшему соратнику Азарова задачу вербовки граждан Украины, в том числе политиков, военных, общественных деятелей и других лиц, которые являются лидерами общественного мнения, с целью распространения идей «русского мира».

Достоверно известно, что Петренко, кроме указанных выше кураторов, получал задания от бывших украинских власть имущих времен Януковича, а именно – от бывшего руководителя Министерства доходов и сборов Украины Александра Клименко, дома у которого он даже несколько раз останавливался в ходе регулярных визитов в Москву, а также от Александра Лавриновича и руководства организации «Комитет спасения Украины», созданной в 2015 году в Москве Николаем Азаровым, Владимиром Олейником и Юрием Котом, которые на российских каналах открыто заявляли, что Украина – это только придаток России. https://censor.net/ru/blogs/3252868/beglye_regionaly_otkryto_vystupayut_za_likvida tsiyu_ukrainy.

После Революции Достоинства в отношении Николая Петренко контрразведка СБУ открыла уголовное производство по подозрению в государственной измене. Однако, по словам самого фигуранта, он всё «порешал» с помощью «руки кремля» и дело удалось замять и похоронить в архивах контрразведки якобы из-за отсутствия веских доказательств.

Согласно информации пограничной службы Украины, Петренко систематически, не реже одного раза в месяц, летал в Москву через Беларусь с пересадкой в Минске и через Турцию с пересадкой в Стамбуле. Эта информация содержится в общей компьютерной базе пограничной службы Украины.

В течение 2014-2022 годов Николай Петренко старательно выполнял полученные в Москве задачи, проводил встречи с руководителями предприятий приближенных к Укроборонпрому, через них выходил на руководство МОУ под предлогом организации проектов в оборонной сфере.

Также Николай Петренко неоднократно был замечен в офисе Виктора Медведчука на улице Шота Руставели, в Киеве. В последние несколько месяцев Петренко пытался втереться в доверие к окружению лидеров украинского добровольческого формирования – Добровольческого Украинского корпуса – Андрея Стемпицкого, Василия Малковича и Олега Кузько.

При этом, согласно полученной информации, которая подтверждается кругом его сегодняшних и бывших знакомых, Петренко любит выпить лишнего, и в эти моменты начинает рассказывать, что на самом деле он действующий полковник Федеральной службы безопасности Российской Федерации, действует на территории Украины под прикрытием, и выполняет задачи непосредственного руководства ФСБ РФ. В течение нескольких месяцев перед началом полномасштабного вторжения РФ, он активно продвигал тезисы, что «скоро придут русские, и всех тут на место поставят».

Следственные действия в отношении причастности Петренко Н.Н. к сотрудничеству со спецслужбами РФ продолжаются.

По материалам sprotyv.org