Коли гармати змовкнуть: якою буде поствоєнна переформатизація світових інституцій

Великого резонансу набуває пропозиція Володимира Зеленського, яку він висловив під час своєї промови перед Конгресом США, про створення міжнародної організації United for Peace (U-24)

Наша священна визвольна війна проти російської навали ще триває в активній фазі. Ми з нетерпінням чекаємо кожного дня звітів з фронтів, очікуючи на позитивні новини. Я знаю, що ми переможемо, бо ця війна для нас — справедлива, ми захищаємо свою землю, свої цінності.

І оскільки перемога, без усяких сумнівів, буде за нами, тож і час вже зараз починати думати про те, як ми можемо нею скористатися як переможці. Світ буде інший, він змінюється вже зараз, на наших очах. Світова спільнота перестає бути стороннім спостерігачем. Народи об’єднуються навколо України проти сучасного нацизму РФ. Європейські країни приймають біженців з України, на захист нашої країни звідусіль їдуть десятки тисяч вояків-добровольців, волонтери, лікарі з усього світу поспішають на допомогу. Світ починає усвідомлювати реальну загрозу демократії з боку російської федерації і вбачає зараз в Україні глобального лідера, який захищає не лише себе, а й демократичні цінності. Досить згадати, як світова спільнота реагувала на промову Володимира Зеленського до народів Європи, у парламентах Великої Британії, США, Німеччини. У Сполучених Штатах, наприклад, американці кажуть, що якби зараз відбулися президентські вибори і Зеленський був би американцем, то вони проголосували б за нього. Це, звичайно, жарт. Але, як кажуть, у кожному жарті є частка правди. Доповідь нашого президента була сприйнята американським суспільством надзвичайно позитивно. Її обговорюють всі й усюди. На всіх рівнях. А додане відео про страждання мирних українців від бомбардування росіян взагалі мало неабиякий емоційний ефект.

Тож як Україна може скористатися правом переможця, правом лідера? (А те, що Україна сьогодні виходить в один ряд зі світовими країнами-лідерами, ні в кого не викликає сумнівів). Разом з відбудовою країни доведеться дещо змінювати й зовнішній світ на краще, виходячи з уроків війни. Я зупинюся у цих нотатках тільки на одному аспекті, а саме – на необхідності переформатування світових безпекових інституцій та організацій. Війна показала, хто є хто і зірвала маски. На жаль, ООН, Рада безпеки та навіть НАТО довели свою нездатність захистити слабкого. Так, Україна отримує багато допомоги, дякуючи нашим друзям-партнерам, але організації, які були створені для безпеки у світі після Другої світової війни, виявилися неспроможними захистити Україну. Це розуміє все більше людей у світі. І репутація цих організацій стрімко падає. Дехто вважає, що їх можна відновити. Але як? Реанімація не завжди веде до відновлення здорового організму. Часом краще померти, ніж бути “овочем”. Потрібні нові союзи, глобальні та регіональні, більш дієздатні і чутливі до людського горя, не заангажовані та не забюрократизовані, створені на нових засадах з урахуванням сучасних викликів.

У зв’язку з цим великого резонансу набуває пропозиція Володимира Зеленського, яку він висловив під час своєї промови перед Конгресом США, про створення міжнародної організації United for Peace (U-24). Це об’єднання відповідальних країн, які швидко, протягом 24 годин, реагуватимуть на смертоносні події у світі— гуманітарні, природні, техногенні катастрофи тощо. Це буде свого роду “Швидка допомога” для тих, хто потерпає від лиха. Причому незалежно від членства у цій організації.

Щодо військових альянсів, то й вони зміняться. Майбутнє — за малочисельними та регіональними союзами на кшталт AUKUS, який нещодавно створений США, Великобританією та Австралією. Для України цілком реальними є об’єднання з Великобританією та Польщею, з Туреччиною та британцями, Балто-Чорноморський союз. Не виключені й інші нові альянси. Думаю, після війни переможець точно визначиться, кого варто запросити в союзники.

Але наразі Україна ще бореться, і бореться на всіх фронтах — воєнному, політичному, дипломатичному, культурному, інформаційному. Бореться за себе і за демократичні країни вільного світу.

Цікаво, що англійською мовою значення “свобода” позначається двома словами — Freedom та Liberty. У нас, в українській мові, також два слова – “Свобода” та “Воля”. Але це я так, заради художнього відступу… А якщо подумати, то ми дійсно двічі волелюбна нація.

Аліса ПРОЖОГІНА, журналіст, кор. Українського радіо у США (2007-2018рр.)