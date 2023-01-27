Законопроект №8376: маленький крок до НАТО?

Цього тижня низка депутатів з фракції «Слуга народу» (Є.Чернєв, М.Потураєв, Є.Кравчук, О.Кузнєцов, М.Нікітіна та інші) подали законопроект №8376 «Про внесення змін у деякі законодавчі акти України з питань нацбезпеки й оборони стосовно зміцнення обороноздатності у контексті євроатлантичної інтеграції України».

Прийняття цього законопроекту спрямовано на узгодження українських правових засад відповідної діяльності з тими які існують в країнах-членах НАТО. Отже, певним чином він наближає до Альянсу, втім для запрошення країни до НАТО головним чинником є консенсус союзників. А до цього, на жаль, далеко. Проте відповідний законопроект, на наш погляд, теоретично може наближати цей консенсус. В законопроекті йдеться про всі збройні формування утворені відповідно до законів України, а не лише ЗСУ. Згадок про добровольчі формування в законопроекті немає, втім якщо вони легітимні, то теоретично можуть також бути залучені до миротворчої та іншої діяльності за кордоном. Варто також додати щодо участі в миротворчих операціях не лише підрозділів Збройних Сил, то слід згадати, що є, в цілому, позитивний досвід участі українських правоохоронців в поліцейських місіях ЄС в Боснії і Герцеговині та Косово.

Крім того, можливо запропонований законопроект може розглядатися як додатковий механізм юридичного забезпечення навчання українських військовослужбовців за кордоном під час сучасної війни з Росією.

Прийняття Верховною Радою України зазначеного законопроекту дозволить розширити перелік складових сектору безпеки і оборони України, які можуть бути направлені до інших держав для виконання бойових, миротворчих та гуманітарних завдань, сприятиме підвищенню рівня інтероперабельності, навченості, бойової готовності військ. Принципово важливим є визначення переліку завдань, під час яких особи військового персоналу підрозділів збройних сил інших держав, які тимчасово перебувають на території України, мають право на носіння військової форми своєї держави та застосування зброї, забезпечення належної взаємодії командування підрозділів збройних сил інших держав, які тимчасово перебувають на території України, з Генеральним штабом Збройних Сил України, Міністерством внутрішніх справ, а також іншими органами державної влади України.

Ігор ТОДОРОВ, Директор Центру міжнародної безпеки та євроатлантичної інтеграції Ужгородського національного університету