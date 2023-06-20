Заборона двох китайських компаній може призвести до проблем з поставками дронів в Україну
Рішення Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) щодо внесення компаній Hikvision та Dahua – двох китайських виробників обладнання для відеоспостереження – до переліку міжнародних спонсорів війни може мати негативні наслідки для озброєння Збройних сил України дронами.
Про це зазначається у матеріалі Lenta.UA, передає “ДС”.
Журналісти звернули увагу на те, що заборона цих компаній означає, що наша держава має заборонити… усі основні дрони, які використовують ЗСУ для знищення окупантів.
“Йдеться, зокрема, про легендарні “Мавіки”, де відео-начиння як раз виготовляють так звані “спонсори війни”. Про що можна говорити, якщо 95% поставок відеокамер в підрозділи ЗСУ від волонтерів – це Hikvision та Dahua, а більшість БПЛА вітчизняного виробництва та морські дрони, що будуються в рамках проекту United 24 використовують відеокамери Hikvision?”, — зазначають журналісти.
Окрім того, єдина інтеграційна платформа регіональних систем відеоспостереження Національної поліції, яка вже об’єднує 7,7 тис. відеокамер і є першим в Європі рішенням по створенню національної мережі відеоспостереження, побудована на рішенні Hikvision.
“Апаратура цієї ж компанії забезпечує життєдіяльність системи захисту об’єктів критичної інфраструктури, охорона сухопутного кордону та берегової зони будується на обладнанні Hikvision. Ну, і найкумедніше: відео-камери компанії-“спонсора війни” (за версією НАЗК) є ключовим елементом захисту урядового кварталу”, — говориться в матеріалі.
“Так, на жаль, і рашисти теж мають можливість купляти їхню техніку, але треба бути відвертими: зараз за рахунок компаній-“прокладок” окупанти мають змогу замовляти для своїх задач і не таке електронне начиння. Нагадаємо, що в рашистських дронах були знайдені елементи навіть з США: так, для безпілотників “Ланцет”, які виробляє російська Zala Aero Group, використовуються компоненти таких американських компаній-гигантів як Hitech Global і Nvidia. Утім, НАЗК живе за принциом “тут бачу, тут не бачу”, — зазначається в статті.
Як розповіли Lenta.UA інформовані джерела на ринку, є всі підстави стверджувати, що в цій історії ми є свідками банального “схематозу” — використання санкційної політики в корупційних схемах. Справа в тому, що зазначене рішення НАЗК стало результатом внутрішньої конкурентної боротьби постачальників обладнання для проектів “Безпечне місто” в Україні. Нагадаємо, йдеться про встановлення десятків тисяч камер відеоспостереження по всій території нашої держави задля можливості контролювати всі основні шляхи та боротися зі злочинцями.
У санкціях проти цих компаній зацікавлені дистриб’ютори інших компаній, що виготовляють системи відеоспостереження. Так, за інформацією Lenta.UA, лобістом заборони китайських компаній в Україні виступала Агія Загребельська, яка зараз очолює в НАЗК напрям мінімізації корупційних ризиків в санкційній політиці попри те, що вона була звільнена з АМКУ у липні 2019 року на виконання рішення суду про скоєння корупційного правопорушення, згідно з яким їй заборонено 3 роки обіймати державні посади. Ще одна зацікавлена фігура – власник компанії “Айкю Дистрибуція” Антон Мешковой, який є дистриб’ютором компаній-конкурентів.