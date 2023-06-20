Заборона двох китайських компаній може призвести до проблем з поставками дронів в Україну

“Так, на жаль, і рашисти теж мають можливість купляти їхню техніку, але треба бути відвертими: зараз за рахунок компаній-“прокладок” окупанти мають змогу замовляти для своїх задач і не таке електронне начиння. Нагадаємо, що в рашистських дронах були знайдені елементи навіть з США: так, для безпілотників “Ланцет”, які виробляє російська Zala Aero Group, використовуються компоненти таких американських компаній-гигантів як Hitech Global і Nvidia. Утім, НАЗК живе за принциом “тут бачу, тут не бачу”, — зазначається в статті.