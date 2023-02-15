Global Drone Academy підготує 200 операторів військових дронів

У Global Drone Academy дякують усім, хто надає допомогу, яка дозволяє на фронті нашим бійцям досягати результатів.

У грудні та січні Global Drone Academy отримала дрони та комп’ютери від приватних благодійників. Завдяки цій підтримці у лютому GDA буде підготовлено 200 операторів військових дронів. Про це розповіли у Global Drone Academy.

У GDA наголошують, що не збирають донати, але приймають готову допомогу.

“Ми не збираємо донати, але приймаємо Вашу допомогу! У грудні та січні отримали дрони та комп’ютери від вас: наші друзі, партнери, однодумці та небайдужі! Ваша підтримка дозволяє нам навчити більше операторів БПЛА, аеророзвідників, які так необхідні на фронті!”, – зазначають організатори.

У Global Drone Academy дякують усім, хто надає допомогу, яка дозволяє на фронті нашим бійцям досягати результатів.

“Завдяки Вам наша мета підготувати 200 військових пілотів у лютому стає досяжною. Велика подяка кожному, ваша участь і допомога надихає нас на нові, більш амбітні плани. Разом ми наближаємо нашу перемогу! Слава Україні!”, – написали на сторінці GDA у Facebook.

GDA – це навчально-методичний центр з підготовки пілотів та операторів БПЛА, який проводить навчання спільно з «Армією дронів». Слухачі здобувають системні теоретичні знання та практичні навички використання БПЛА в зоні бойових дій.

За матеріалами lenta.ua